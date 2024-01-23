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МИД России пообещал позвать наблюдателей на будущий трибунал по Украине

МИД России пообещал позвать наблюдателей на будущий трибунал по Украине - РИА Новости, 23.01.2024

МИД России пообещал позвать наблюдателей на будущий трибунал по Украине

На будущем трибунале над представителями киевского режима обязательно будут международные наблюдатели, а его формат сейчас обсуждается, заявил посол МИД РФ по... РИА Новости, 23.01.2024

2024-01-23T11:41

2024-01-23T11:41

2024-01-23T11:41

специальная военная операция на украине

безопасность

россия

родион мирошник

министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)

украина

вооруженные силы украины

ситуация в днр и лнр

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МОСКВА, 23 янв - РИА Новости. На будущем трибунале над представителями киевского режима обязательно будут международные наблюдатели, а его формат сейчас обсуждается, заявил посол МИД РФ по особым поручениям по преступлениям киевского режима Родион Мирошник в эфире телеканала "Россия 24". "Обязательно (какая-то) форма суда, она будет. Она сейчас обсуждается в политическом формате. Но нужно всем понимать, что решение о нем будет по аналогии Второй мировой войны, когда принималось решение о Нюрнбергском трибунале. Это Ялта, это за несколько месяцев до завершения войны. Такое же решение будет принято и в этом случае. Как только мы подойдем к завершению конфликта, мы точно будем понимать, в какой форме несет ответственность политическое руководство Киева", - заявил Мирошник. Он отметил, что "военные исполнители, они несут ответственность уже сейчас". Кроме того, в ближайшее время возможны "более крупные суды, на которых должны быть вынесены уже более значимые персонажи, которые сейчас находятся в плену, которые дают показания, на которых СК собирает весь необходимый пакет данных, чтобы вынести уже на судебное производство". "Вопрос формы трибунала - это вопрос договоренностей. Мы надеемся, что на нем обязательно будет некий иностранный сегмент. Там будут наблюдатели из других стран, которые готовы следить за чистотой процесса, воспринимать ту информацию, которую мы готовы предоставить - полную доказательную базу", - сообщил Мирошник.

https://ria.ru/20231230/obstrel-1919168346.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

безопасность, россия, родион мирошник, министерство иностранных дел российской федерации (мид рф), украина, вооруженные силы украины, ситуация в днр и лнр