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МИД России пообещал позвать наблюдателей на будущий трибунал по Украине - РИА Новости, 23.01.2024
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Специальная военная операция на Украине
 
11:41 23.01.2024
https://ria.ru/20240123/tribunal-1922928156.html
МИД России пообещал позвать наблюдателей на будущий трибунал по Украине
МИД России пообещал позвать наблюдателей на будущий трибунал по Украине - РИА Новости, 23.01.2024
МИД России пообещал позвать наблюдателей на будущий трибунал по Украине
На будущем трибунале над представителями киевского режима обязательно будут международные наблюдатели, а его формат сейчас обсуждается, заявил посол МИД РФ по... РИА Новости, 23.01.2024
2024-01-23T11:41
2024-01-23T11:41
специальная военная операция на украине
безопасность
россия
родион мирошник
министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)
украина
вооруженные силы украины
ситуация в днр и лнр
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МОСКВА, 23 янв - РИА Новости. На будущем трибунале над представителями киевского режима обязательно будут международные наблюдатели, а его формат сейчас обсуждается, заявил посол МИД РФ по особым поручениям по преступлениям киевского режима Родион Мирошник в эфире телеканала "Россия 24". "Обязательно (какая-то) форма суда, она будет. Она сейчас обсуждается в политическом формате. Но нужно всем понимать, что решение о нем будет по аналогии Второй мировой войны, когда принималось решение о Нюрнбергском трибунале. Это Ялта, это за несколько месяцев до завершения войны. Такое же решение будет принято и в этом случае. Как только мы подойдем к завершению конфликта, мы точно будем понимать, в какой форме несет ответственность политическое руководство Киева", - заявил Мирошник. Он отметил, что "военные исполнители, они несут ответственность уже сейчас". Кроме того, в ближайшее время возможны "более крупные суды, на которых должны быть вынесены уже более значимые персонажи, которые сейчас находятся в плену, которые дают показания, на которых СК собирает весь необходимый пакет данных, чтобы вынести уже на судебное производство". "Вопрос формы трибунала - это вопрос договоренностей. Мы надеемся, что на нем обязательно будет некий иностранный сегмент. Там будут наблюдатели из других стран, которые готовы следить за чистотой процесса, воспринимать ту информацию, которую мы готовы предоставить - полную доказательную базу", - сообщил Мирошник.
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безопасность, россия, родион мирошник, министерство иностранных дел российской федерации (мид рф), украина, вооруженные силы украины, ситуация в днр и лнр
Специальная военная операция на Украине, Безопасность, Россия, Родион Мирошник, Министерство иностранных дел Российской Федерации (МИД РФ), Украина, Вооруженные силы Украины, Ситуация в ДНР и ЛНР
МИД России пообещал позвать наблюдателей на будущий трибунал по Украине

Мирошник: на трибунале над киевским режимом будут международные наблюдатели

© РИА Новости / Алексей Майшев | Перейти в медиабанкСтатуя Фемиды
Статуя Фемиды - РИА Новости, 1920, 23.01.2024
© РИА Новости / Алексей Майшев
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МОСКВА, 23 янв - РИА Новости. На будущем трибунале над представителями киевского режима обязательно будут международные наблюдатели, а его формат сейчас обсуждается, заявил посол МИД РФ по особым поручениям по преступлениям киевского режима Родион Мирошник в эфире телеканала "Россия 24".
"Обязательно (какая-то) форма суда, она будет. Она сейчас обсуждается в политическом формате. Но нужно всем понимать, что решение о нем будет по аналогии Второй мировой войны, когда принималось решение о Нюрнбергском трибунале. Это Ялта, это за несколько месяцев до завершения войны. Такое же решение будет принято и в этом случае. Как только мы подойдем к завершению конфликта, мы точно будем понимать, в какой форме несет ответственность политическое руководство Киева", - заявил Мирошник.
Он отметил, что "военные исполнители, они несут ответственность уже сейчас". Кроме того, в ближайшее время возможны "более крупные суды, на которых должны быть вынесены уже более значимые персонажи, которые сейчас находятся в плену, которые дают показания, на которых СК собирает весь необходимый пакет данных, чтобы вынести уже на судебное производство".
"Вопрос формы трибунала - это вопрос договоренностей. Мы надеемся, что на нем обязательно будет некий иностранный сегмент. Там будут наблюдатели из других стран, которые готовы следить за чистотой процесса, воспринимать ту информацию, которую мы готовы предоставить - полную доказательную базу", - сообщил Мирошник.
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Специальная военная операция на УкраинеБезопасностьРоссияРодион МирошникМинистерство иностранных дел Российской Федерации (МИД РФ)УкраинаВооруженные силы УкраиныСитуация в ДНР и ЛНР
 
 
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