https://ria.ru/20240123/trevoga-1922874101.html
В четырех областях Украины объявили воздушную тревогу
В четырех областях Украины объявили воздушную тревогу - РИА Новости, 23.01.2024
В четырех областях Украины объявили воздушную тревогу
Воздушная тревога объявлена в Харьковской, Днепропетровской, Полтавской и Кировоградской областях Украины, свидетельствуют данные онлайн-карты украинского... РИА Новости, 23.01.2024
2024-01-23T04:44
2024-01-23T04:44
2024-01-23T04:44
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МОСКВА, 23 янв - РИА Новости. Воздушная тревога объявлена в Харьковской, Днепропетровской, Полтавской и Кировоградской областях Украины, свидетельствуют данные онлайн-карты украинского министерства цифровой трансформации. Согласно данным ресурса, тревога сначала прозвучала в 3.18 (4.18 мск) в Харьковской области, а затем в течение 10 минут распространилась на другие регионы. Кроме того, согласно карте, тревога звучит в подконтрольных Киеву частях Запорожской области и ДНР. Удары по украинской инфраструктуре ВС РФ начали наносить 10 октября 2022 года - через два дня после теракта на Крымском мосту, за которым, по оценке российских властей, стоят украинские спецслужбы. Удары наносятся по объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи по всей стране. С тех пор воздушная тревога в украинских регионах объявляется каждый день, иногда - по всей стране.
https://ria.ru/20240123/kherson-1922863450.html
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украина, кировоградская область, харьковская область, вооруженные силы рф, в мире
Специальная военная операция на Украине, Украина, Кировоградская область, Харьковская область, Вооруженные силы РФ, В мире
В четырех областях Украины объявили воздушную тревогу
В четырех областях Украины звучит сигнал воздушной тревоги