https://ria.ru/20240123/tramp-1923062766.html

Лавров: Россия не обсуждала конфликт на Украине с Трампом

Лавров: Россия не обсуждала конфликт на Украине с Трампом - РИА Новости, 23.01.2024

Лавров: Россия не обсуждала конфликт на Украине с Трампом

У Москвы не было контактов с экс-президентом США Дональдом Трампом по поводу конфликта на Украине, заявил министр иностранных дел Сергей Лавров в интервью CBS. РИА Новости, 23.01.2024

2024-01-23T18:58

2024-01-23T18:58

2024-01-23T19:39

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МОСКВА, 23 янв — РИА Новости. У Москвы не было контактов с экс-президентом США Дональдом Трампом по поводу конфликта на Украине, заявил министр иностранных дел Сергей Лавров в интервью CBS."Мы не обсуждали ничего подобного ни с Дональдом Трампом, ни с кем-либо в США. У нас не было возможности вообще что-либо обсуждать с американцами, так как текущая администрация не заинтересована в диалоге", — подчеркнул он.По словам министра, США периодически затрагивают темы обмена задержанными, а также работы посольств и постпредства России при ООН в Нью-Йорке. Тем не менее Вашингтон не пытается обсуждать какие-либо политические темы, отметил он.Дональд Трамп ранее неоднократно заявлял, что если бы он был главой государства, то закончил бы конфликт на Украине за 24 часа. Также он отмечал, что Киев терпит поражение в противостоянии с Россией, которого мог бы избежать. Трамп выражал уверенность, что Украина изначально могла договориться о признании потери части территорий. По словам экс-президента США, речь идет о "Крыме и других регионах", присоединившихся к России. Он отметил, что в таком случае "никто бы не погиб".Владимир Путин, выступая в сентябре прошлого года на Восточном экономическом форуме, позитивно оценил готовность Трампа "за несколько дней решить острые проблемы, в том числе и украинский кризис". По словам президента, "это не может не радовать, это хорошо". При этом он выразил сомнение в том, что какой-либо исход выборов в США повлияет на американо-российские отношения.Сам Трамп позднее положительно отреагировал на комментарий Путина. При этом он отказался раскрывать детали того, как мог бы разрешить конфликт за 24 часа на посту президента, но заявил, что точно знает, как нужно поступить. Бывший хозяин Белого дома подчеркнул, что добился бы переговоров Москвы и Киева и заключения сделки.

https://ria.ru/20240123/tramp-1922889563.html

https://ria.ru/20240123/gotovnost-1923064187.html

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в мире, украина, сша, россия, дональд трамп, оон, сергей лавров