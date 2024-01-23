Рейтинг@Mail.ru
Лавров: Россия не обсуждала конфликт на Украине с Трампом - РИА Новости, 23.01.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
18:58 23.01.2024 (обновлено: 19:39 23.01.2024)
https://ria.ru/20240123/tramp-1923062766.html
Лавров: Россия не обсуждала конфликт на Украине с Трампом
Лавров: Россия не обсуждала конфликт на Украине с Трампом - РИА Новости, 23.01.2024
Лавров: Россия не обсуждала конфликт на Украине с Трампом
У Москвы не было контактов с экс-президентом США Дональдом Трампом по поводу конфликта на Украине, заявил министр иностранных дел Сергей Лавров в интервью CBS. РИА Новости, 23.01.2024
2024-01-23T18:58
2024-01-23T19:39
в мире
украина
сша
россия
дональд трамп
оон
сергей лавров
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0b/0a/1830405021_0:522:2048:1674_1920x0_80_0_0_ae337d0cdf5adf4c68c306818ed49d5b.jpg
МОСКВА, 23 янв — РИА Новости. У Москвы не было контактов с экс-президентом США Дональдом Трампом по поводу конфликта на Украине, заявил министр иностранных дел Сергей Лавров в интервью CBS.&quot;Мы не обсуждали ничего подобного ни с Дональдом Трампом, ни с кем-либо в США. У нас не было возможности вообще что-либо обсуждать с американцами, так как текущая администрация не заинтересована в диалоге&quot;, — подчеркнул он.По словам министра, США периодически затрагивают темы обмена задержанными, а также работы посольств и постпредства России при ООН в Нью-Йорке. Тем не менее Вашингтон не пытается обсуждать какие-либо политические темы, отметил он.Дональд Трамп ранее неоднократно заявлял, что если бы он был главой государства, то закончил бы конфликт на Украине за 24 часа. Также он отмечал, что Киев терпит поражение в противостоянии с Россией, которого мог бы избежать. Трамп выражал уверенность, что Украина изначально могла договориться о признании потери части территорий. По словам экс-президента США, речь идет о "Крыме и других регионах", присоединившихся к России. Он отметил, что в таком случае "никто бы не погиб".Владимир Путин, выступая в сентябре прошлого года на Восточном экономическом форуме, позитивно оценил готовность Трампа "за несколько дней решить острые проблемы, в том числе и украинский кризис". По словам президента, "это не может не радовать, это хорошо". При этом он выразил сомнение в том, что какой-либо исход выборов в США повлияет на американо-российские отношения.Сам Трамп позднее положительно отреагировал на комментарий Путина. При этом он отказался раскрывать детали того, как мог бы разрешить конфликт за 24 часа на посту президента, но заявил, что точно знает, как нужно поступить. Бывший хозяин Белого дома подчеркнул, что добился бы переговоров Москвы и Киева и заключения сделки.
https://ria.ru/20240123/tramp-1922889563.html
https://ria.ru/20240123/gotovnost-1923064187.html
украина
сша
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0b/0a/1830405021_0:330:2048:1866_1920x0_80_0_0_15acd90062650e9a445ad44ae4998111.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, украина, сша, россия, дональд трамп, оон, сергей лавров
В мире, Украина, США, Россия, Дональд Трамп, ООН, Сергей Лавров
Лавров: Россия не обсуждала конфликт на Украине с Трампом

Лавров: Россия не обсуждала с Трампом завершение конфликта на Украине

© РИА Новости / Рамиль Ситдиков | Перейти в медиабанкМинистр иностранных дел РФ Сергей Лавров
Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров - РИА Новости, 1920, 23.01.2024
© РИА Новости / Рамиль Ситдиков
Перейти в медиабанк
Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 23 янв — РИА Новости. У Москвы не было контактов с экс-президентом США Дональдом Трампом по поводу конфликта на Украине, заявил министр иностранных дел Сергей Лавров в интервью CBS.
«

"Мы не обсуждали ничего подобного ни с Дональдом Трампом, ни с кем-либо в США. У нас не было возможности вообще что-либо обсуждать с американцами, так как текущая администрация не заинтересована в диалоге", — подчеркнул он.

Кандидат в президенты от Республиканской партии, бывший президент США Дональд Трамп - РИА Новости, 1920, 23.01.2024
"Нравится вам это или нет". Трамп сделал заявление о Путине и Си Цзиньпине
Вчера, 09:10
По словам министра, США периодически затрагивают темы обмена задержанными, а также работы посольств и постпредства России при ООН в Нью-Йорке. Тем не менее Вашингтон не пытается обсуждать какие-либо политические темы, отметил он.
Дональд Трамп ранее неоднократно заявлял, что если бы он был главой государства, то закончил бы конфликт на Украине за 24 часа. Также он отмечал, что Киев терпит поражение в противостоянии с Россией, которого мог бы избежать. Трамп выражал уверенность, что Украина изначально могла договориться о признании потери части территорий. По словам экс-президента США, речь идет о "Крыме и других регионах", присоединившихся к России. Он отметил, что в таком случае "никто бы не погиб".
Владимир Путин, выступая в сентябре прошлого года на Восточном экономическом форуме, позитивно оценил готовность Трампа "за несколько дней решить острые проблемы, в том числе и украинский кризис". По словам президента, "это не может не радовать, это хорошо". При этом он выразил сомнение в том, что какой-либо исход выборов в США повлияет на американо-российские отношения.
Сам Трамп позднее положительно отреагировал на комментарий Путина. При этом он отказался раскрывать детали того, как мог бы разрешить конфликт за 24 часа на посту президента, но заявил, что точно знает, как нужно поступить. Бывший хозяин Белого дома подчеркнул, что добился бы переговоров Москвы и Киева и заключения сделки.
Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров - РИА Новости, 1920, 23.01.2024
Лавров оценил готовность США обсуждать конфликт на Украине
Вчера, 19:03
 
В миреУкраинаСШАРоссияДональд ТрампООНСергей Лавров
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала