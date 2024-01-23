https://ria.ru/20240123/tramp-1922889563.html

"Нравится вам это или нет". Трамп сделал заявление о Путине и Си Цзиньпине

"Нравится вам это или нет". Трамп сделал заявление о Путине и Си Цзиньпине - РИА Новости, 23.01.2024

"Нравится вам это или нет". Трамп сделал заявление о Путине и Си Цзиньпине

Президент России Владимир Путин и председатель КНР Си Цзиньпин, в отличие от нынешнего главы США Джо Байдена, любят свои страны, заявил бывший американский... РИА Новости, 23.01.2024

2024-01-23T09:10

2024-01-23T09:10

2024-01-23T12:47

в мире

сша

россия

китай

джо байден

дональд трамп

владимир путин

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МОСКВА, 23 янв — РИА Новости. Президент России Владимир Путин и председатель КНР Си Цзиньпин, в отличие от нынешнего главы США Джо Байдена, любят свои страны, заявил бывший американский лидер Дональд Трамп в интервью телеканалу Fox News. "Они (лидеры России и КНР. — Прим. ред.) любят свои страны и они хотят, чтобы их страны преуспели. А у нас человек (Байден. — Прим. ред.), который, по моему мнению, не способен на это", — заявил Трамп. По словам Трампа, Путин и Си Цзиньпин "нравится вам это или нет, очень умные и влиятельные" люди. Экс-президент США в очередной раз заявил, что Байден "чрезвычайно некомпетентен", "не способен связать и двух слов, спуститься со сцены и найти лестницу". Оговорки и поведение нынешнего президента США регулярно вызывают сомнения в его способности выполнять свою работу, он часто становится поводом для шуток. Иногда 81-летний Байден путает имена или должности присутствующих, бывали случаи, когда он прибегал к помощи окружающих в поисках выхода со сцены. Также президент США неоднократно оступался на лестницах и трапах самолета, падал с велосипеда, оборачивался для рукопожатия к пустоте.

https://ria.ru/20240123/lavrov-1922883782.html

сша

россия

китай

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Влада Копылова

в мире, сша, россия, китай, джо байден, дональд трамп, владимир путин