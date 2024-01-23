https://ria.ru/20240123/tramp-1922862356.html

Байден снимется с выборов, убежден Трамп

Байден снимется с выборов, убежден Трамп - РИА Новости, 23.01.2024

Байден снимется с выборов, убежден Трамп

Бывший президент США Дональд Трамп убежден, что его преемник Джо Байден выйдет из борьбы за пост на предстоящих в этом году выборах. РИА Новости, 23.01.2024

2024-01-23T00:22

2024-01-23T00:22

2024-01-23T00:22

сша

дональд трамп

джо байден

выборы президента сша

в мире

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ВАШИНГТОН, 23 янв - РИА Новости. Бывший президент США Дональд Трамп убежден, что его преемник Джо Байден выйдет из борьбы за пост на предстоящих в этом году выборах. "Лично я так думаю", - заявил Трамп в ответ на соответствующий вопрос корреспондента Fox News. Трамп уже не впервые сомневается в том, что Байден достигнет финала президентской кампании. Ранее политик говорил, что физическая и умственная слабость Байдена не позволят ему добраться до финишной прямой выборной гонки.

https://ria.ru/20240122/ssha-1922673630.html

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2024

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сша, дональд трамп, джо байден, выборы президента сша, в мире