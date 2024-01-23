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Байден снимется с выборов, убежден Трамп - РИА Новости, 23.01.2024
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00:22 23.01.2024
https://ria.ru/20240123/tramp-1922862356.html
Байден снимется с выборов, убежден Трамп
Байден снимется с выборов, убежден Трамп - РИА Новости, 23.01.2024
Байден снимется с выборов, убежден Трамп
Бывший президент США Дональд Трамп убежден, что его преемник Джо Байден выйдет из борьбы за пост на предстоящих в этом году выборах. РИА Новости, 23.01.2024
2024-01-23T00:22
2024-01-23T00:22
сша
дональд трамп
джо байден
выборы президента сша
в мире
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ВАШИНГТОН, 23 янв - РИА Новости. Бывший президент США Дональд Трамп убежден, что его преемник Джо Байден выйдет из борьбы за пост на предстоящих в этом году выборах. "Лично я так думаю", - заявил Трамп в ответ на соответствующий вопрос корреспондента Fox News. Трамп уже не впервые сомневается в том, что Байден достигнет финала президентской кампании. Ранее политик говорил, что физическая и умственная слабость Байдена не позволят ему добраться до финишной прямой выборной гонки.
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сша, дональд трамп, джо байден, выборы президента сша, в мире
США, Дональд Трамп, Джо Байден, Выборы президента США, В мире
Байден снимется с выборов, убежден Трамп

Трамп: Байден выйдет из борьбы за пост президента США на предстоящих выборах

© AP Photo / Stephanie ScarbroughПрезидент США Джо Байден
Президент США Джо Байден - РИА Новости, 1920, 23.01.2024
© AP Photo / Stephanie Scarbrough
Президент США Джо Байден. Архивное фото
Читать ria.ru в
ВАШИНГТОН, 23 янв - РИА Новости. Бывший президент США Дональд Трамп убежден, что его преемник Джо Байден выйдет из борьбы за пост на предстоящих в этом году выборах.
"Лично я так думаю", - заявил Трамп в ответ на соответствующий вопрос корреспондента Fox News.
Американский флаг - РИА Новости, 1920, 22.01.2024
Штаб Трампа призвал республиканцев сплотиться для победы
Вчера, 01:15
Трамп уже не впервые сомневается в том, что Байден достигнет финала президентской кампании. Ранее политик говорил, что физическая и умственная слабость Байдена не позволят ему добраться до финишной прямой выборной гонки.
 
СШАДональд ТрампДжо БайденВыборы президента СШАВ мире
 
 
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