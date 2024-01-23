https://ria.ru/20240123/tramp-1922862356.html
Байден снимется с выборов, убежден Трамп
Байден снимется с выборов, убежден Трамп - РИА Новости, 23.01.2024
Байден снимется с выборов, убежден Трамп
Бывший президент США Дональд Трамп убежден, что его преемник Джо Байден выйдет из борьбы за пост на предстоящих в этом году выборах. РИА Новости, 23.01.2024
2024-01-23T00:22
2024-01-23T00:22
2024-01-23T00:22
сша
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выборы президента сша
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ВАШИНГТОН, 23 янв - РИА Новости. Бывший президент США Дональд Трамп убежден, что его преемник Джо Байден выйдет из борьбы за пост на предстоящих в этом году выборах. "Лично я так думаю", - заявил Трамп в ответ на соответствующий вопрос корреспондента Fox News. Трамп уже не впервые сомневается в том, что Байден достигнет финала президентской кампании. Ранее политик говорил, что физическая и умственная слабость Байдена не позволят ему добраться до финишной прямой выборной гонки.
https://ria.ru/20240122/ssha-1922673630.html
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сша, дональд трамп, джо байден, выборы президента сша, в мире
США, Дональд Трамп, Джо Байден, Выборы президента США, В мире
Байден снимется с выборов, убежден Трамп
Трамп: Байден выйдет из борьбы за пост президента США на предстоящих выборах