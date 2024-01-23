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К северу от Токио нарушилось движение скоростных поездов - РИА Новости, 23.01.2024
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07:40 23.01.2024
https://ria.ru/20240123/tokio-1922881196.html
К северу от Токио нарушилось движение скоростных поездов
К северу от Токио нарушилось движение скоростных поездов - РИА Новости, 23.01.2024
К северу от Токио нарушилось движение скоростных поездов
Движение скоростных электропоездов остановлено на трех направления к северо-востоку и северо-западу от Токио, сообщило агентство Киодо. РИА Новости, 23.01.2024
2024-01-23T07:40
2024-01-23T07:40
в мире
токио
японское море
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ТОКИО, 23 янв – РИА Новости. Движение скоростных электропоездов остановлено на трех направления к северо-востоку и северо-западу от Токио, сообщило агентство Киодо. Вероятной причиной стало провисание проводов. На маршруте Дзёэцу, который соединяет Токио с городом Ниигата на юго-западе острова Хонсю на берегу Японского моря, движение остановлено на участке до станции Этиго-Юдзава. На маршруте Тохоку от Токио до префектуры Аомори на самом севере основного острова Хонсю остановлено движение до середины – от Токио до города Сэндай. На маршруте Хокурику, который соединяет Токио с префектурами Тояма и Исикава на берегу Японского моря, движение остановлено на отрезке Токио-Нагано. На многих участках поезда остановлены прямо на рельсах. Предпринимаются усилия для высадки пассажиров. Вероятной причиной стало провисание проводов на отрезке Уэно-Омия. По предварительным оценкам, восстановительные работы займут немало времени. Маршрут Хокурику соединяет Токио с пострадавшими от землетрясения 1 января префектурами Тояма и Исикава.
https://ria.ru/20240121/snegopad-1922626998.html
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в мире, токио, японское море, хонсю (остров)
В мире, Токио, Японское море, Хонсю (остров)
К северу от Токио нарушилось движение скоростных поездов

"Киодо": под Токио остановили движение скоростных поездов из-за перебоя энергии

© РИА Новости / Евгений Епанчинцев | Перейти в медиабанкМетро в Токио
Метро в Токио - РИА Новости, 1920, 23.01.2024
© РИА Новости / Евгений Епанчинцев
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ТОКИО, 23 янв – РИА Новости. Движение скоростных электропоездов остановлено на трех направления к северо-востоку и северо-западу от Токио, сообщило агентство Киодо.
Вероятной причиной стало провисание проводов.
На маршруте Дзёэцу, который соединяет Токио с городом Ниигата на юго-западе острова Хонсю на берегу Японского моря, движение остановлено на участке до станции Этиго-Юдзава. На маршруте Тохоку от Токио до префектуры Аомори на самом севере основного острова Хонсю остановлено движение до середины – от Токио до города Сэндай. На маршруте Хокурику, который соединяет Токио с префектурами Тояма и Исикава на берегу Японского моря, движение остановлено на отрезке Токио-Нагано.
На многих участках поезда остановлены прямо на рельсах. Предпринимаются усилия для высадки пассажиров. Вероятной причиной стало провисание проводов на отрезке Уэно-Омия. По предварительным оценкам, восстановительные работы займут немало времени.
Маршрут Хокурику соединяет Токио с пострадавшими от землетрясения 1 января префектурами Тояма и Исикава.
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