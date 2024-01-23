https://ria.ru/20240123/termosy-1922865100.html

Американка вынесла из магазина 65 дефицитных термосов

Американка вынесла из магазина 65 дефицитных термосов - РИА Новости, 23.01.2024

Американка вынесла из магазина 65 дефицитных термосов

Девушка в американском штате Калифорния украла из магазина 65 термосов фирмы Stanley, которые стали в США настолько популярными, что их буквально сметают с... РИА Новости, 23.01.2024

2024-01-23T01:24

2024-01-23T01:24

2024-01-23T01:24

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калифорния

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ВАШИНГТОН, 23 янв - РИА Новости. Девушка в американском штате Калифорния украла из магазина 65 термосов фирмы Stanley, которые стали в США настолько популярными, что их буквально сметают с полок, сообщила полиция города Розвилл. Термосы Stanley вызвали в США настоящий ажиотаж, в том числе и после того, как фирма выпустила лимитированную серию кружек в преддверии Дня святого Валентина, пишет CBS. Вскоре после их поступления в продажу в соцсетях стали появляться видео, что пестрые термосы с трубочками буквально сметают с полок. При цене в 45 долларов за термос наиболее предприимчивые американцы выставляют их на продажу на eBay за 200 долларов и дороже. Полиция Розвилла в Facebook* (запрещенная в РФ экстремистская соцсеть) пишет, что инцидент произошел еще в прошлую среду. Сотрудники магазина увидели, как девушка вывозит тележку, полную термосов, не заплатив за нее. "Двадцатитрехлетняя жительница Сакраменто была арестована за крупную кражу", - информирует полиция, которая в итоге сумела поймать злоумышленницу. Всего правоохранители нашли в машине девушки 65 кружек фирмы Stanley почти на 2,5 тысячи долларов.* Деятельность Meta (соцсети Facebook и Instagram) запрещена в России как экстремистская.

https://ria.ru/20240118/krazha-1922094716.html

https://ria.ru/20231222/znak-1917593413.html

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сша, калифорния, россия, в мире