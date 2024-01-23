Американка вынесла из магазина 65 дефицитных термосов
Американка украла 65 термосов фирмы Stanley, на которые покупатели открыли охоту
© AP Photo / Reed SaxonПолицейская патрульная машина. Лос-Анджелес, Калифорния
© AP Photo / Reed Saxon
Полицейская патрульная машина. Лос-Анджелес, Калифорния. Архивное фото
ВАШИНГТОН, 23 янв - РИА Новости. Девушка в американском штате Калифорния украла из магазина 65 термосов фирмы Stanley, которые стали в США настолько популярными, что их буквально сметают с полок, сообщила полиция города Розвилл.
Термосы Stanley вызвали в США настоящий ажиотаж, в том числе и после того, как фирма выпустила лимитированную серию кружек в преддверии Дня святого Валентина, пишет CBS. Вскоре после их поступления в продажу в соцсетях стали появляться видео, что пестрые термосы с трубочками буквально сметают с полок. При цене в 45 долларов за термос наиболее предприимчивые американцы выставляют их на продажу на eBay за 200 долларов и дороже.
Полиция Розвилла в Facebook* (запрещенная в РФ экстремистская соцсеть) пишет, что инцидент произошел еще в прошлую среду. Сотрудники магазина увидели, как девушка вывозит тележку, полную термосов, не заплатив за нее.
"Двадцатитрехлетняя жительница Сакраменто была арестована за крупную кражу", - информирует полиция, которая в итоге сумела поймать злоумышленницу.
Всего правоохранители нашли в машине девушки 65 кружек фирмы Stanley почти на 2,5 тысячи долларов.
* Деятельность Meta (соцсети Facebook и Instagram) запрещена в России как экстремистская.
* Деятельность Meta (соцсети Facebook и Instagram) запрещена в России как экстремистская.