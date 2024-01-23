https://ria.ru/20240123/tayvan-1922878488.html

Тайвань отследил приближение к острову семи воздушных судов китайской армии

Тайвань отследил приближение к острову семи воздушных судов китайской армии - РИА Новости, 23.01.2024

Тайвань отследил приближение к острову семи воздушных судов китайской армии

Вооруженные силы Тайваня за сутки зафиксировали приближение к острову семи воздушных судов и трех кораблей Народно-освободительной армии Китая (НОАК), а также... РИА Новости, 23.01.2024

2024-01-23T06:36

2024-01-23T06:36

2024-01-23T06:36

тайвань

китай

сша

нэнси пелоси

народно-освободительная армия китая

в мире

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ПЕКИН, 23 янв – РИА Новости. Вооруженные силы Тайваня за сутки зафиксировали приближение к острову семи воздушных судов и трех кораблей Народно-освободительной армии Китая (НОАК), а также одного аэростата КНР, следует из заявления тайваньского оборонного ведомства. "По состоянию на 6.00 (1.00 мск - ред.) сегодня (вокруг Тайваня - ред.) были зафиксированы семь воздушных судов и три корабля Народно-освободительной армии Китая", - говорится в сообщении ведомства. Указано, что один самолет китайской армии вошел в опознавательную зону ПВО острова. Как отмечает оборонное ведомство острова, Тайвань направил воздушный и морской патруль для наблюдения за ситуацией, а также развернул ракетные комплексы наземного базирования. Вместе с тем тайваньские военные зафиксировали один аэростат КНР в 22.43 (17.43 мск 22 января) понедельника в 88 морских милях (163 километра) к западу от города Цзилун на северо-востоке Тайваня. Ситуация вокруг Тайваня значительно обострилась после визита на остров в начале августа 2022 года занимавшей тогда пост спикера палаты представителей США Нэнси Пелоси. Китай, считающий остров одной из своих провинций, осудил визит Пелоси, увидев в этом шаге поддержку США тайваньского сепаратизма, и провел масштабные военные учения. Официальные отношения между центральным правительством Китая и его островной провинцией прервались в 1949 году после того, как потерпевшие поражение в гражданской войне с Компартией Китая силы Гоминьдана во главе с Чан Кайши перебрались на Тайвань. Деловые и неформальные контакты между островом и материковым Китаем возобновились в конце 1980-х годов. С начала 1990-х годов стороны стали контактировать через неправительственные организации - пекинскую Ассоциацию развития отношений через Тайваньский пролив и тайбэйский Фонд обменов через пролив.

https://ria.ru/20240120/kitay-1922473581.html

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тайвань, китай, сша, нэнси пелоси, народно-освободительная армия китая, в мире