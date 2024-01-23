https://ria.ru/20240123/svo-1922947094.html

Украинские войска сбросили боеприпас с беспилотника на Донецк

Украинские войска сбросили боеприпас с беспилотника на Донецк - РИА Новости, 23.01.2024

Украинские войска сбросили боеприпас с беспилотника на Донецк

Украинские войска сбросили боеприпас с беспилотного летательного аппарата в Кировском районе Донецка, сообщили в представительстве ДНР в Совместном центре... РИА Новости, 23.01.2024

2024-01-23T12:54

2024-01-23T12:54

2024-01-23T12:54

специальная военная операция на украине

донецк

кировский район

горловка

сцкк

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/06/0e/1878065601_0:25:1280:745_1920x0_80_0_0_e9a62a9b82f147d205d4cc2afce4dda8.jpg

ДОНЕЦК, 23 янв - РИА Новости. Украинские войска сбросили боеприпас с беспилотного летательного аппарата в Кировском районе Донецка, сообщили в представительстве ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК). "Зафиксирован обстрел со стороны вооруженных формирований Украины по направлению: 12.10 - город Донецк (Кировский район): сброшен взрывоопасный предмет с беспилотного летательного аппарата", - говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале ведомства. Кроме того, украинские войска с 8.10 выпустили в общей сложности еще семь снарядов калибрами 155 и 152 миллиметра по Петровскому району Донецка и Горловке. Кировский район находится в юго-западной части Донецка, Петровский - на западной окраине, это самая отдаленная от центра часть города. Горловка расположена в 50 километрах севернее Донецка, в городе находятся химический концерн "Стирол" и угледобывающие предприятия. Это один из крупнейших населенных пунктов ДНР, до начала конфликта в Донбассе население Горловки насчитывало более 250 тысяч человек.

https://ria.ru/20240123/obstrel-1922922134.html

донецк

кировский район

горловка

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

донецк, кировский район, горловка, сцкк