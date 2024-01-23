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Украинские войска сбросили боеприпас с беспилотника на Донецк
Украинские войска сбросили боеприпас с беспилотника на Донецк - РИА Новости, 23.01.2024
Украинские войска сбросили боеприпас с беспилотника на Донецк
Украинские войска сбросили боеприпас с беспилотного летательного аппарата в Кировском районе Донецка, сообщили в представительстве ДНР в Совместном центре... РИА Новости, 23.01.2024
2024-01-23T12:54
2024-01-23T12:54
2024-01-23T12:54
специальная военная операция на украине
донецк
кировский район
горловка
сцкк
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ДОНЕЦК, 23 янв - РИА Новости. Украинские войска сбросили боеприпас с беспилотного летательного аппарата в Кировском районе Донецка, сообщили в представительстве ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК). "Зафиксирован обстрел со стороны вооруженных формирований Украины по направлению: 12.10 - город Донецк (Кировский район): сброшен взрывоопасный предмет с беспилотного летательного аппарата", - говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале ведомства. Кроме того, украинские войска с 8.10 выпустили в общей сложности еще семь снарядов калибрами 155 и 152 миллиметра по Петровскому району Донецка и Горловке. Кировский район находится в юго-западной части Донецка, Петровский - на западной окраине, это самая отдаленная от центра часть города. Горловка расположена в 50 километрах севернее Донецка, в городе находятся химический концерн "Стирол" и угледобывающие предприятия. Это один из крупнейших населенных пунктов ДНР, до начала конфликта в Донбассе население Горловки насчитывало более 250 тысяч человек.
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донецк, кировский район, горловка, сцкк
Специальная военная операция на Украине, Донецк, Кировский район, Горловка, СЦКК
Украинские войска сбросили боеприпас с беспилотника на Донецк
СЦКК: ВСУ сбросили боеприпас с беспилотника на Кировский район Донецка