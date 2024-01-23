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Суд в Самаре продлил арест певца Шарлота на месяц - РИА Новости, 23.01.2024
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19:56 23.01.2024
https://ria.ru/20240123/sud-1923075480.html
Суд в Самаре продлил арест певца Шарлота на месяц
Суд в Самаре продлил арест певца Шарлота на месяц - РИА Новости, 23.01.2024
Суд в Самаре продлил арест певца Шарлота на месяц
Кировский районный суд Самары продлил арест певцу Эдуарду Шарлоту на месяц, сообщил РИА Новости отец артиста. РИА Новости, 23.01.2024
2024-01-23T19:56
2024-01-23T19:56
эдуард шарлот
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россия
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САМАРА, 23 янв - РИА Новости. Кировский районный суд Самары продлил арест певцу Эдуарду Шарлоту на месяц, сообщил РИА Новости отец артиста. Ранее Кировский районный суд Самары арестовал Шарлота до 24 января. "Продлили еще на месяц", - сказал собеседник агентства. Артист стал фигурантом трех уголовных дел в декабре 2023 года: двух - по части 4 статьи 354.1 (реабилитация нацизма), третьего - по части 1 статьи 148 УК РФ (публичные действия, совершенные в целях оскорбления религиозных чувств верующих). Поводом для их возбуждения стали видеоролики, которые артист разместил в Instagram (принадлежит Meta, деятельность которой запрещена в России как экстремистская). На этих видео Шарлот разрывает георгиевскую ленту в форме буквы Z и наступает на нее; в обнаженном виде исполняет пародию на мотив песни "День Победы" композитора Давида Тухманова; прибивает к дереву фотографию патриарха Кирилла, свой военный билет и крест с распятием Иисуса Христа. Шарлот признал вину, отметив, что "совершил преступления неумышленно", заявлял следователь в суде. Позже в отношении певца было возбуждено новое уголовное дело после видеоролика с сожжением им паспорта гражданина России - по статье 325 УК РФ (похищение или повреждение документов). Уроженец Самары Эдуард Шарлот – российский певец и блогер, наиболее известен из-за песни "Щека на щеку" (более 14 миллионов просмотров клипа на YouTube) и эпатажного поведения.
https://ria.ru/20240109/pismo-1920387072.html
https://ria.ru/20231123/shaman-1911213680.html
https://ria.ru/20231122/sharlot-1911052860.html
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эдуард шарлот, самара, россия
Эдуард Шарлот, Самара, Россия
Суд в Самаре продлил арест певца Шарлота на месяц

Кировский районный суд Самары продлил арест певцу Эдуарду Шарлоту на месяц

© Фото : Объединённая пресс-служба судов Санкт-ПетербургаЭдуард Шарлот в суде
Эдуард Шарлот в суде - РИА Новости, 1920, 23.01.2024
© Фото : Объединённая пресс-служба судов Санкт-Петербурга
Эдуард Шарлот в суде. Архивное фото
Читать ria.ru в
САМАРА, 23 янв - РИА Новости. Кировский районный суд Самары продлил арест певцу Эдуарду Шарлоту на месяц, сообщил РИА Новости отец артиста.
Ранее Кировский районный суд Самары арестовал Шарлота до 24 января.
Эдуард Шарлот - РИА Новости, 1920, 09.01.2024
Певец Шарлот написал письмо патриарху Кириллу
9 января, 19:57
"Продлили еще на месяц", - сказал собеседник агентства.
Артист стал фигурантом трех уголовных дел в декабре 2023 года: двух - по части 4 статьи 354.1 (реабилитация нацизма), третьего - по части 1 статьи 148 УК РФ (публичные действия, совершенные в целях оскорбления религиозных чувств верующих). Поводом для их возбуждения стали видеоролики, которые артист разместил в Instagram (принадлежит Meta, деятельность которой запрещена в России как экстремистская). На этих видео Шарлот разрывает георгиевскую ленту в форме буквы Z и наступает на нее; в обнаженном виде исполняет пародию на мотив песни "День Победы" композитора Давида Тухманова; прибивает к дереву фотографию патриарха Кирилла, свой военный билет и крест с распятием Иисуса Христа.
Певец SHAMAN (Ярослав Дронов) - РИА Новости, 1920, 23.11.2023
"Он умер". SHAMAN высказался о "дуэли" с певцом Шарлотом
23 ноября 2023, 02:00
Шарлот признал вину, отметив, что "совершил преступления неумышленно", заявлял следователь в суде.
Позже в отношении певца было возбуждено новое уголовное дело после видеоролика с сожжением им паспорта гражданина России - по статье 325 УК РФ (похищение или повреждение документов).
Уроженец Самары Эдуард Шарлот – российский певец и блогер, наиболее известен из-за песни "Щека на щеку" (более 14 миллионов просмотров клипа на YouTube) и эпатажного поведения.
Певец Шарлот - РИА Новости, 1920, 22.11.2023
Отец певца Шарлота заявил о готовности поддержать сына
22 ноября 2023, 14:18
 
Эдуард ШарлотСамараРоссия
 
 
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