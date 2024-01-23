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В Волгоградской области осудили самбиста, убившего подростка одним ударом - РИА Новости, 23.01.2024
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12:29 23.01.2024
https://ria.ru/20240123/sud-1922940151.html
В Волгоградской области осудили самбиста, убившего подростка одним ударом
В Волгоградской области осудили самбиста, убившего подростка одним ударом - РИА Новости, 23.01.2024
В Волгоградской области осудили самбиста, убившего подростка одним ударом
Суд приговорил 18-летнего жителя Суровикино Волгоградской области, который занимался боевым самбо и был судим за хранение наркотиков, к 9 годам и 2 месяцам... РИА Новости, 23.01.2024
2024-01-23T12:29
2024-01-23T12:29
происшествия
волгоградская область
следственный комитет россии (ск рф)
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ВОЛГОГРАД, 23 янв – РИА Новости. Суд приговорил 18-летнего жителя Суровикино Волгоградской области, который занимался боевым самбо и был судим за хранение наркотиков, к 9 годам и 2 месяцам колонии строгого режима за гибель подростка во время драки, сообщает во вторник пресс-служба прокуратуры региона. Вечером 18 июля прошлого года 18-летний житель Суровикино подрался с 14-летним подростком: в ходе потасовки спортсмен нанес мальчику всего один удар в грудь, от которого тот умер на месте. СК возбудил уголовное дело по статье "Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшее смерть человека". По данным следствия, молодой человек занимался боевым самбо и ранее был судим за хранение наркотиков. По данным прокуратуры, во вторник Суровикинский районный суд признал местного жителя виновным. Подсудимый признал вину частично. "С учетом обстоятельств совершения преступления и мнения государственного обвинения суд приговорил молодого человека к девяти годам двум месяцам лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима", - говорится в сообщении прокуратуры. По информации ведомства, суд взыскал два миллиона рублей в пользу родителей погибшего в качестве компенсации морального вреда. Приговор в силу пока не вступил и может быть обжалован.
https://ria.ru/20240117/draka-1921949060.html
https://ria.ru/20240116/delo-1921633953.html
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происшествия, волгоградская область, следственный комитет россии (ск рф)
Происшествия, Волгоградская область, Следственный комитет России (СК РФ)
В Волгоградской области осудили самбиста, убившего подростка одним ударом

Волгоградский самбист получил больше 9 лет за гибель подростка в драке

© РИА Новости / Мария Девахина | Перейти в медиабанкСтатуя богини Фемиды
Статуя богини Фемиды - РИА Новости, 1920, 23.01.2024
© РИА Новости / Мария Девахина
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Статуя богини Фемиды. Архивное фото
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ВОЛГОГРАД, 23 янв – РИА Новости. Суд приговорил 18-летнего жителя Суровикино Волгоградской области, который занимался боевым самбо и был судим за хранение наркотиков, к 9 годам и 2 месяцам колонии строгого режима за гибель подростка во время драки, сообщает во вторник пресс-служба прокуратуры региона.
Вечером 18 июля прошлого года 18-летний житель Суровикино подрался с 14-летним подростком: в ходе потасовки спортсмен нанес мальчику всего один удар в грудь, от которого тот умер на месте. СК возбудил уголовное дело по статье "Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшее смерть человека". По данным следствия, молодой человек занимался боевым самбо и ранее был судим за хранение наркотиков.
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По данным прокуратуры, во вторник Суровикинский районный суд признал местного жителя виновным. Подсудимый признал вину частично.
"С учетом обстоятельств совершения преступления и мнения государственного обвинения суд приговорил молодого человека к девяти годам двум месяцам лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима", - говорится в сообщении прокуратуры.
По информации ведомства, суд взыскал два миллиона рублей в пользу родителей погибшего в качестве компенсации морального вреда. Приговор в силу пока не вступил и может быть обжалован.
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ПроисшествияВолгоградская областьСледственный комитет России (СК РФ)
 
 
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