https://ria.ru/20240123/strelba-1923095193.html

В Подмосковье произошел конфликт со стрельбой

В Подмосковье произошел конфликт со стрельбой - РИА Новости, 23.01.2024

В Подмосковье произошел конфликт со стрельбой

Жители Подмосковья устроили разборки со стрельбой в Люберцах, полицейские выясняют обстоятельства произошедшего и ищут участников инцидента, сообщили в... РИА Новости, 23.01.2024

2024-01-23T22:38

2024-01-23T22:38

2024-01-23T22:38

происшествия

россия

люберцы

московская область (подмосковье)

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МОСКВА, 23 янв - РИА Новости. Жители Подмосковья устроили разборки со стрельбой в Люберцах, полицейские выясняют обстоятельства произошедшего и ищут участников инцидента, сообщили в пресс-службе областного главка МВД РФ. "В ходе мониторинга сети интернет полицейскими была выявлена видеопубликация, на которой запечатлен конфликт между гражданами, а также слышны звуки, похожие на выстрелы", - рассказали в ведомстве. В главке также отметили, что полицейские выясняются обстоятельства произошедшего и ищут участники конфликта, "действиям которых будет дана правовая оценка" и принято решение в соответствии с законом.

https://ria.ru/20240120/strelba-1922492227.html

россия

люберцы

московская область (подмосковье)

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происшествия, россия, люберцы, московская область (подмосковье)