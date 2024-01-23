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В Подмосковье произошел конфликт со стрельбой - РИА Новости, 23.01.2024
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22:38 23.01.2024
https://ria.ru/20240123/strelba-1923095193.html
В Подмосковье произошел конфликт со стрельбой
В Подмосковье произошел конфликт со стрельбой - РИА Новости, 23.01.2024
В Подмосковье произошел конфликт со стрельбой
Жители Подмосковья устроили разборки со стрельбой в Люберцах, полицейские выясняют обстоятельства произошедшего и ищут участников инцидента, сообщили в... РИА Новости, 23.01.2024
2024-01-23T22:38
2024-01-23T22:38
происшествия
россия
люберцы
московская область (подмосковье)
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МОСКВА, 23 янв - РИА Новости. Жители Подмосковья устроили разборки со стрельбой в Люберцах, полицейские выясняют обстоятельства произошедшего и ищут участников инцидента, сообщили в пресс-службе областного главка МВД РФ. "В ходе мониторинга сети интернет полицейскими была выявлена видеопубликация, на которой запечатлен конфликт между гражданами, а также слышны звуки, похожие на выстрелы", - рассказали в ведомстве. В главке также отметили, что полицейские выясняются обстоятельства произошедшего и ищут участники конфликта, "действиям которых будет дана правовая оценка" и принято решение в соответствии с законом.
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россия
люберцы
московская область (подмосковье)
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происшествия, россия, люберцы, московская область (подмосковье)
Происшествия, Россия, Люберцы, Московская область (Подмосковье)
В Подмосковье произошел конфликт со стрельбой

В подмосковных Люберцах произошла драка со стрельбой, обстоятельства выясняются

© РИА Новости / Евгений Одиноков | Перейти в медиабанкСотрудник полиции возле служебного автомобиля
Сотрудник полиции возле служебного автомобиля - РИА Новости, 1920, 23.01.2024
© РИА Новости / Евгений Одиноков
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Сотрудник полиции возле служебного автомобиля. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 23 янв - РИА Новости. Жители Подмосковья устроили разборки со стрельбой в Люберцах, полицейские выясняют обстоятельства произошедшего и ищут участников инцидента, сообщили в пресс-службе областного главка МВД РФ.
«
"В ходе мониторинга сети интернет полицейскими была выявлена видеопубликация, на которой запечатлен конфликт между гражданами, а также слышны звуки, похожие на выстрелы", - рассказали в ведомстве.
В главке также отметили, что полицейские выясняются обстоятельства произошедшего и ищут участники конфликта, "действиям которых будет дана правовая оценка" и принято решение в соответствии с законом.
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ПроисшествияРоссияЛюберцыМосковская область (Подмосковье)
 
 
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