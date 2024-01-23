https://ria.ru/20240123/ssha-1922871153.html

Экс-помощник главы минфина США заявил об иссякшем интересе к Украине

Экс-помощник главы минфина США заявил об иссякшем интересе к Украине - РИА Новости, 23.01.2024

Экс-помощник главы минфина США заявил об иссякшем интересе к Украине

Украинский вопрос в США отошел на второй план, многие сыты по горло бесчисленными тратами американской администрации на нужды Киева, заявил РИА Новости бывший... РИА Новости, 23.01.2024

2024-01-23T03:27

2024-01-23T03:27

2024-01-23T03:27

украина

сша

россия

пол крейг робертс

сергей лавров

рональд рейган

нато

в мире

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0a/18/1826198253_0:0:3071:1728_1920x0_80_0_0_c38f1b2640eeed68034f88a767f26664.jpg

ВАШИНГТОН, 23 янв - РИА Новости. Украинский вопрос в США отошел на второй план, многие сыты по горло бесчисленными тратами американской администрации на нужды Киева, заявил РИА Новости бывший помощник министра финансов в администрации Рональда Рейгана Пол Крейг Робертс. "В США Украина в значительной степени отодвинута на второй план", - сказал Робертс. "Большинство избирателей сыты по горло огромной суммой денег, которую (президент Джо) Байден впустую потратил на Украину", - добавил он. Робертс отметил, что молодежь в рядах демократической партии испытывает "отвращение" от поддержки Байденом Израиля. Также он выразил уверенность, что вопрос американской помощи Киеву отразится на грядущих президентских выборах в США. Администрация направила запрос в американский конгресс несколько месяцев назад. Всего Белый дом хочет получить около 106 миллиардов долларов, из которых примерно 60 предназначены для Украины. Споры относительно миграции стали главной причиной, по которой конгрессу до сих пор не удалось согласовать запрос Белого дома о помощи Украине и Израилю. Республиканская оппозиция настаивает, что подходы Байдена делают границу "открытой". В последние месяцы сообщается о рекордных количествах нелегалов, пересекающих границу, в конце декабря патрули оформляли до 10 и более тысяч мигрантов ежедневно. Россия ранее направила странам НАТО ноту из-за поставок вооружений Украине. Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. Во внешнеполитическом ведомстве РФ заявляли, что страны НАТО "играют с огнем", поставляя оружие на Украину. В Кремле подчеркивали, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует успеху российско-украинских переговоров и будет иметь негативный эффект. Лавров также заявлял, что США и НАТО напрямую участвуют в конфликте на Украине, в том числе не только поставками оружия, но и подготовкой кадров на территории Великобритании, Германии, Италии, других стран.

https://ria.ru/20240122/podderzhka-1922857776.html

украина

сша

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

украина, сша, россия, пол крейг робертс, сергей лавров, рональд рейган, нато, в мире