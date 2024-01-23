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Экс-помощник главы минфина США заявил об иссякшем интересе к Украине - РИА Новости, 23.01.2024
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03:27 23.01.2024
https://ria.ru/20240123/ssha-1922871153.html
Экс-помощник главы минфина США заявил об иссякшем интересе к Украине
Экс-помощник главы минфина США заявил об иссякшем интересе к Украине - РИА Новости, 23.01.2024
Экс-помощник главы минфина США заявил об иссякшем интересе к Украине
Украинский вопрос в США отошел на второй план, многие сыты по горло бесчисленными тратами американской администрации на нужды Киева, заявил РИА Новости бывший... РИА Новости, 23.01.2024
2024-01-23T03:27
2024-01-23T03:27
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ВАШИНГТОН, 23 янв - РИА Новости. Украинский вопрос в США отошел на второй план, многие сыты по горло бесчисленными тратами американской администрации на нужды Киева, заявил РИА Новости бывший помощник министра финансов в администрации Рональда Рейгана Пол Крейг Робертс. "В США Украина в значительной степени отодвинута на второй план", - сказал Робертс. "Большинство избирателей сыты по горло огромной суммой денег, которую (президент Джо) Байден впустую потратил на Украину", - добавил он. Робертс отметил, что молодежь в рядах демократической партии испытывает "отвращение" от поддержки Байденом Израиля. Также он выразил уверенность, что вопрос американской помощи Киеву отразится на грядущих президентских выборах в США. Администрация направила запрос в американский конгресс несколько месяцев назад. Всего Белый дом хочет получить около 106 миллиардов долларов, из которых примерно 60 предназначены для Украины. Споры относительно миграции стали главной причиной, по которой конгрессу до сих пор не удалось согласовать запрос Белого дома о помощи Украине и Израилю. Республиканская оппозиция настаивает, что подходы Байдена делают границу "открытой". В последние месяцы сообщается о рекордных количествах нелегалов, пересекающих границу, в конце декабря патрули оформляли до 10 и более тысяч мигрантов ежедневно. Россия ранее направила странам НАТО ноту из-за поставок вооружений Украине. Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. Во внешнеполитическом ведомстве РФ заявляли, что страны НАТО "играют с огнем", поставляя оружие на Украину. В Кремле подчеркивали, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует успеху российско-украинских переговоров и будет иметь негативный эффект. Лавров также заявлял, что США и НАТО напрямую участвуют в конфликте на Украине, в том числе не только поставками оружия, но и подготовкой кадров на территории Великобритании, Германии, Италии, других стран.
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украина, сша, россия, пол крейг робертс, сергей лавров, рональд рейган, нато, в мире
Украина, США, Россия, Пол Крейг Робертс, Сергей Лавров, Рональд Рейган, НАТО, В мире
Экс-помощник главы минфина США заявил об иссякшем интересе к Украине

Экс-помощник главы минфина США Робертс: украинский вопрос ушел на второй план

© AP Photo / Nariman El-MoftyФлаг США на площади Независимости в Киеве
Флаг США на площади Независимости в Киеве - РИА Новости, 1920, 23.01.2024
© AP Photo / Nariman El-Mofty
Флаг США на площади Независимости в Киеве. Архивное фото
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ВАШИНГТОН, 23 янв - РИА Новости. Украинский вопрос в США отошел на второй план, многие сыты по горло бесчисленными тратами американской администрации на нужды Киева, заявил РИА Новости бывший помощник министра финансов в администрации Рональда Рейгана Пол Крейг Робертс.
«
"В США Украина в значительной степени отодвинута на второй план", - сказал Робертс.
"Большинство избирателей сыты по горло огромной суммой денег, которую (президент Джо) Байден впустую потратил на Украину", - добавил он.
Робертс отметил, что молодежь в рядах демократической партии испытывает "отвращение" от поддержки Байденом Израиля. Также он выразил уверенность, что вопрос американской помощи Киеву отразится на грядущих президентских выборах в США.
Администрация направила запрос в американский конгресс несколько месяцев назад. Всего Белый дом хочет получить около 106 миллиардов долларов, из которых примерно 60 предназначены для Украины.
Споры относительно миграции стали главной причиной, по которой конгрессу до сих пор не удалось согласовать запрос Белого дома о помощи Украине и Израилю. Республиканская оппозиция настаивает, что подходы Байдена делают границу "открытой". В последние месяцы сообщается о рекордных количествах нелегалов, пересекающих границу, в конце декабря патрули оформляли до 10 и более тысяч мигрантов ежедневно.
Россия ранее направила странам НАТО ноту из-за поставок вооружений Украине. Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. Во внешнеполитическом ведомстве РФ заявляли, что страны НАТО "играют с огнем", поставляя оружие на Украину. В Кремле подчеркивали, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует успеху российско-украинских переговоров и будет иметь негативный эффект. Лавров также заявлял, что США и НАТО напрямую участвуют в конфликте на Украине, в том числе не только поставками оружия, но и подготовкой кадров на территории Великобритании, Германии, Италии, других стран.
Координатор по стратегическим коммуникациям Белого дома Джон Кирби - РИА Новости, 1920, 22.01.2024
Кирби рассказал, что будет, если США прекратят поддержку Украины
22 января, 22:59
 
УкраинаСШАРоссияПол Крейг РобертсСергей ЛавровРональд РейганНАТОВ мире
 
 
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