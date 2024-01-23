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При исследовании нового "Спутника" у подростков не выявили побочных реакций
При исследовании нового "Спутника" у подростков не выявили побочных реакций - РИА Новости, 23.01.2024
При исследовании нового "Спутника" у подростков не выявили побочных реакций
Новых побочных реакций на обновленную вакцину от коронавируса "Спутник" в ходе исследования с участием подростков 12-17 лет не выявлено, исследования... РИА Новости, 23.01.2024
2024-01-23T06:21
2024-01-23T06:21
2024-01-23T06:21
россия
александр гинцбург
михаил мурашко
общество
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МОСКВА, 23 янв – РИА Новости. Новых побочных реакций на обновленную вакцину от коронавируса "Спутник" в ходе исследования с участием подростков 12-17 лет не выявлено, исследования продолжаются, заявил РИА Новости директор НИЦ эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи Александр Гинцбург. "Исследований обновленного "Спутника" с участием подростков 12-17 лет продолжаются, осталось набрать четыре или пять человек. У тех детей, что получили вакцину, никакой новой побочки нет", - сказал Гинцбург. Среди побочных действий уже зарегистрированной вакцины "Спутник М" в инструкции к препарату указаны непродолжительный гриппоподобный синдром и болезненность в месте инъекции. Ранее сообщалось, что Минздрав России зарегистрировал вакцину "Спутник Лайт" с обновленным антигенным составом. В конце декабря министр здравоохранения Михаил Мурашко сообщил, что регионы начали закупку обновленного препарата.
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россия, александр гинцбург, михаил мурашко, общество
Россия, Александр Гинцбург, Михаил Мурашко, Общество
При исследовании нового "Спутника" у подростков не выявили побочных реакций
Гинцбург: побочных реакций у подростков при исследовании нового "Спутника" нет