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В МВД рассказали, как спецслужбы Украины вербуют россиян - РИА Новости, 23.01.2024
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21:00 23.01.2024
https://ria.ru/20240123/spetssluzhby-1923082543.html
В МВД рассказали, как спецслужбы Украины вербуют россиян
В МВД рассказали, как спецслужбы Украины вербуют россиян - РИА Новости, 23.01.2024
В МВД рассказали, как спецслужбы Украины вербуют россиян
Украина собирает данные из открытых источников для "расследований", вербуя россиян через Telegram-каналы, сообщила представитель МВД РФ Ирина Волк. РИА Новости, 23.01.2024
2024-01-23T21:00
2024-01-23T21:00
технологии
россия
украина
ирина волк
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МОСКВА, 23 янв - РИА Новости. Украина собирает данные из открытых источников для "расследований", вербуя россиян через Telegram-каналы, сообщила представитель МВД РФ Ирина Волк. "С украинской стороны сейчас делается большая ставка на внутреннюю дестабилизацию России и теракты на нашей территории, в связи с чем схемы вовлечения российских граждан в противоправную деятельность достаточно изощрены", - рассказала Волк в своем Telegram-канале. Представитель ведомства отметила, что украинские спецслужбы создают и маскируют Telegram-каналы под OSINT-проекты. "В их основе лежит концепция сбора данных из открытых источников для "расследований". "Используя в таких Telegram-каналах методики "геймификации", вовлечения в игровые задания, злоумышленники, по сути, осуществляют вербовку граждан, ставя перед ними задачи разведывательного характера по сбору чувствительной информации о российском оборонном потенциале", - предупредила Волк. Сбор и передача по заданию иностранной разведки или лица, действующего в ее интересах, сведений для использования их против безопасности РФ квалифицируются как шпионаж (статья 276 УК РФ). Статьей предусмотрена ответственность в виде лишения свободы от 10 до 20 лет.
https://ria.ru/20231115/ukraina-1909526022.html
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технологии, россия, украина, ирина волк
Технологии, Россия, Украина, Ирина Волк
В МВД рассказали, как спецслужбы Украины вербуют россиян

МВД России: спецслужбы Украины вербуют россиян через Telegram-каналы

© AP Photo / Efrem LukatskyСотрудники СБУ Украины
Сотрудники СБУ Украины - РИА Новости, 1920, 23.01.2024
© AP Photo / Efrem Lukatsky
Сотрудники СБУ Украины. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 23 янв - РИА Новости. Украина собирает данные из открытых источников для "расследований", вербуя россиян через Telegram-каналы, сообщила представитель МВД РФ Ирина Волк.
«
"С украинской стороны сейчас делается большая ставка на внутреннюю дестабилизацию России и теракты на нашей территории, в связи с чем схемы вовлечения российских граждан в противоправную деятельность достаточно изощрены", - рассказала Волк в своем Telegram-канале.
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Представитель ведомства отметила, что украинские спецслужбы создают и маскируют Telegram-каналы под OSINT-проекты. "В их основе лежит концепция сбора данных из открытых источников для "расследований".
«
"Используя в таких Telegram-каналах методики "геймификации", вовлечения в игровые задания, злоумышленники, по сути, осуществляют вербовку граждан, ставя перед ними задачи разведывательного характера по сбору чувствительной информации о российском оборонном потенциале", - предупредила Волк.
Сбор и передача по заданию иностранной разведки или лица, действующего в ее интересах, сведений для использования их против безопасности РФ квалифицируются как шпионаж (статья 276 УК РФ). Статьей предусмотрена ответственность в виде лишения свободы от 10 до 20 лет.
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