https://ria.ru/20240123/spetsoperatsiya-1922953607.html

Матвиенко рассказала о работе над проектом о статусе священников в зоне СВО

Матвиенко рассказала о работе над проектом о статусе священников в зоне СВО - РИА Новости, 23.01.2024

Матвиенко рассказала о работе над проектом о статусе священников в зоне СВО

Сенаторы подготовят и в ближайшее время внесут в Госдуму законопроект о статусе священнослужителей, которые выполняют свой долг в зоне спецоперации, заявила... РИА Новости, 23.01.2024

2024-01-23T13:23

2024-01-23T13:23

2024-01-23T13:36

специальная военная операция на украине

госдума рф

религия

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МОСКВА, 23 янв - РИА Новости. Сенаторы подготовят и в ближайшее время внесут в Госдуму законопроект о статусе священнослужителей, которые выполняют свой долг в зоне спецоперации, заявила спикер Совфеда Валентина Матвиенко."Обещаю, что мы в ближайшее время внесем законопроект о статусе священников, представителей других религий, которые выполняют свой долг на линии спецоперации, вносят свой огромный вклад в нашу победу", - сказала спикер в ходе пленарного заседания 12-х Рождественских парламентских встреч.Обращаясь к патриарху Московскому и всея Руси Кириллу, спикер отметила, что законодатели обсудят предстоящий законопроект с РПЦ.В ходе выступления патриарх рассказал, что в зоне спецоперации находится около 100 священнослужителей.

https://ria.ru/20240107/putin-1920001058.html

https://ria.ru/20231221/svo-1917179403.html

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Дарья Буймова

Дарья Буймова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

госдума рф, религия