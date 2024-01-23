https://ria.ru/20240123/spetsoperatsiya-1922953607.html
Матвиенко рассказала о работе над проектом о статусе священников в зоне СВО
Матвиенко рассказала о работе над проектом о статусе священников в зоне СВО - РИА Новости, 23.01.2024
Матвиенко рассказала о работе над проектом о статусе священников в зоне СВО
Сенаторы подготовят и в ближайшее время внесут в Госдуму законопроект о статусе священнослужителей, которые выполняют свой долг в зоне спецоперации, заявила... РИА Новости, 23.01.2024
2024-01-23T13:23
2024-01-23T13:23
2024-01-23T13:36
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МОСКВА, 23 янв - РИА Новости. Сенаторы подготовят и в ближайшее время внесут в Госдуму законопроект о статусе священнослужителей, которые выполняют свой долг в зоне спецоперации, заявила спикер Совфеда Валентина Матвиенко."Обещаю, что мы в ближайшее время внесем законопроект о статусе священников, представителей других религий, которые выполняют свой долг на линии спецоперации, вносят свой огромный вклад в нашу победу", - сказала спикер в ходе пленарного заседания 12-х Рождественских парламентских встреч.Обращаясь к патриарху Московскому и всея Руси Кириллу, спикер отметила, что законодатели обсудят предстоящий законопроект с РПЦ.В ходе выступления патриарх рассказал, что в зоне спецоперации находится около 100 священнослужителей.
https://ria.ru/20240107/putin-1920001058.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
госдума рф, религия
Специальная военная операция на Украине, Госдума РФ, Религия
Матвиенко рассказала о работе над проектом о статусе священников в зоне СВО
Матвиенко: сенаторы внесут проект о статусе священников, служащих в зоне СВО
МОСКВА, 23 янв - РИА Новости. Сенаторы подготовят и в ближайшее время внесут в Госдуму законопроект о статусе священнослужителей, которые выполняют свой долг в зоне спецоперации, заявила спикер Совфеда Валентина Матвиенко.
"Обещаю, что мы в ближайшее время внесем законопроект о статусе священников, представителей других религий, которые выполняют свой долг на линии спецоперации, вносят свой огромный вклад в нашу победу", - сказала спикер в ходе пленарного заседания 12-х Рождественских парламентских встреч.
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Обращаясь к патриарху Московскому и всея Руси Кириллу, спикер отметила, что законодатели обсудят предстоящий законопроект с РПЦ
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В ходе выступления патриарх рассказал, что в зоне спецоперации находится около 100 священнослужителей.
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