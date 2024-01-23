Рейтинг@Mail.ru
Матвиенко рассказала о работе над проектом о статусе священников в зоне СВО - РИА Новости, 23.01.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
13:23 23.01.2024 (обновлено: 13:36 23.01.2024)
https://ria.ru/20240123/spetsoperatsiya-1922953607.html
Матвиенко рассказала о работе над проектом о статусе священников в зоне СВО
Матвиенко рассказала о работе над проектом о статусе священников в зоне СВО - РИА Новости, 23.01.2024
Матвиенко рассказала о работе над проектом о статусе священников в зоне СВО
Сенаторы подготовят и в ближайшее время внесут в Госдуму законопроект о статусе священнослужителей, которые выполняют свой долг в зоне спецоперации, заявила... РИА Новости, 23.01.2024
2024-01-23T13:23
2024-01-23T13:36
специальная военная операция на украине
госдума рф
религия
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/01/1e/1848469536_0:180:3072:1908_1920x0_80_0_0_a434d6de785cde8916dd6bde2845dc7a.jpg
МОСКВА, 23 янв - РИА Новости. Сенаторы подготовят и в ближайшее время внесут в Госдуму законопроект о статусе священнослужителей, которые выполняют свой долг в зоне спецоперации, заявила спикер Совфеда Валентина Матвиенко."Обещаю, что мы в ближайшее время внесем законопроект о статусе священников, представителей других религий, которые выполняют свой долг на линии спецоперации, вносят свой огромный вклад в нашу победу", - сказала спикер в ходе пленарного заседания 12-х Рождественских парламентских встреч.Обращаясь к патриарху Московскому и всея Руси Кириллу, спикер отметила, что законодатели обсудят предстоящий законопроект с РПЦ.В ходе выступления патриарх рассказал, что в зоне спецоперации находится около 100 священнослужителей.
https://ria.ru/20240107/putin-1920001058.html
https://ria.ru/20231221/svo-1917179403.html
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
Дарья Буймова
Дарья Буймова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/01/1e/1848469536_176:0:2907:2048_1920x0_80_0_0_76f6195f3529a22f08ed2652c4873a16.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
госдума рф, религия
Специальная военная операция на Украине, Госдума РФ, Религия
Матвиенко рассказала о работе над проектом о статусе священников в зоне СВО

Матвиенко: сенаторы внесут проект о статусе священников, служащих в зоне СВО

© РИА Новости / Валерий Мельников | Перейти в медиабанкВоеннослужащие несут икону после окончания крещенского богослужения на позициях танкистов в ЛНР
Военнослужащие несут икону после окончания крещенского богослужения на позициях танкистов в ЛНР - РИА Новости, 1920, 23.01.2024
© РИА Новости / Валерий Мельников
Перейти в медиабанк
Военнослужащие несут икону после окончания крещенского богослужения на позициях танкистов в ЛНР. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 23 янв - РИА Новости. Сенаторы подготовят и в ближайшее время внесут в Госдуму законопроект о статусе священнослужителей, которые выполняют свой долг в зоне спецоперации, заявила спикер Совфеда Валентина Матвиенко.
"Обещаю, что мы в ближайшее время внесем законопроект о статусе священников, представителей других религий, которые выполняют свой долг на линии спецоперации, вносят свой огромный вклад в нашу победу", - сказала спикер в ходе пленарного заседания 12-х Рождественских парламентских встреч.
Путин на встрече с семьями героев, погибших в ходе СВО - РИА Новости, 1920, 07.01.2024
Путин пообещал рассмотреть вопрос статуса священника в армии
7 января, 01:31
Обращаясь к патриарху Московскому и всея Руси Кириллу, спикер отметила, что законодатели обсудят предстоящий законопроект с РПЦ.
В ходе выступления патриарх рассказал, что в зоне спецоперации находится около 100 священнослужителей.
Председатель Совета Федерации РФ Валентина Матвиенко
Матвиенко рассказала о проектах по равным правам участников СВО
21 декабря 2023, 12:41
 
Специальная военная операция на УкраинеГосдума РФРелигия
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала