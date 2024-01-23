https://ria.ru/20240123/spetsoperatsiya-1922947427.html
Российский боец рассказал, как взял в плен шесть солдат ВСУ
Российский боец рассказал, как взял в плен шесть солдат ВСУ - РИА Новости, 23.01.2024
Российский боец рассказал, как взял в плен шесть солдат ВСУ
Получивший орден Мужества командир боевой машины сержант Денис Шамалюк рассказал, как, будучи раненным, взял в плен шестерых солдат ВСУ, видео разговора с... РИА Новости, 23.01.2024
2024-01-23T13:34
2024-01-23T13:34
2024-01-23T17:13
россия
вооруженные силы украины
безопасность
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МОСКВА, 23 янв — РИА Новости. Получивший орден Мужества командир боевой машины сержант Денис Шамалюк рассказал, как, будучи раненным, взял в плен шестерых солдат ВСУ, видео разговора с бойцом опубликовало Минобороны. "Завязался ближний стрелковый бой, колонна остановилась, <...> я занял позицию с левой стороны дороги, побежал к подвалу, сел и начал наблюдать — подвал был закрыт. Начался массированный артиллерийский обстрел, в результате чего я попытался открыть дверь в подвал, чтобы укрыться там. <...> Я крикнул: "Есть кто? Выходи!" Раздался голос: "Не стреляйте, у нас раненый". Я занял позицию, когда они начали открывать дверь, там оказалось шесть украинских военнослужащих. <...> Я им отдал приказ сдать оружие, они начали выкидывать оружие", — рассказал он. Сержант Шамалюк вывел шестерых солдат ВСУ наружу, один из них был ранен, ему своевременно оказали помощь. Самого российского бойца, также получившего ранение, отвезли в медицинский батальон. "Спасибо <...> командиру взвода, который очень быстро оказал мне помощь: самый первый пришел, наложил жгут и сам лично отвез меня в ближайший медбат. Дело шло на минуты, можно сказать, он спас мне жизнь, большое спасибо. Если, Егор Юрьевич, вы меня видите — вам большое спасибо!" — поблагодарил военнослужащий.Сержант Денис Шамалюк вместе с другими военнослужащими инженерных войск, проходящими лечение и реабилитацию в филиале Центрального военного госпиталя имени Вишневского, получил орден Мужества. Награды бойцам вручил временно исполняющий обязанности начальника инженерных войск генерал-майор Иван Полтев.
https://ria.ru/20231219/naemnik-1916689719.html
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/01/17/1922955979_240:0:1680:1080_1920x0_80_0_0_357968fdcc94c3faf1e9134ca182441c.jpg
Рассказ командира Дениса Шамалюка о взятии в плен шестерых солдат ВСУ
Рассказ командира Дениса Шамалюка о взятии в плен шестерых солдат ВСУ
2024-01-23T13:34
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PT2M10S
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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россия, вооруженные силы украины, безопасность
Россия, Вооруженные силы Украины, Безопасность
Российский боец рассказал, как взял в плен шесть солдат ВСУ
Командир боевой машины рассказал, как взял в плен шестерых солдат ВСУ
МОСКВА, 23 янв — РИА Новости. Получивший орден Мужества командир боевой машины сержант Денис Шамалюк рассказал, как, будучи раненным, взял в плен шестерых солдат ВСУ, видео разговора с бойцом опубликовало Минобороны.
"Завязался ближний стрелковый бой, колонна остановилась, <...> я занял позицию с левой стороны дороги, побежал к подвалу, сел и начал наблюдать — подвал был закрыт. Начался массированный артиллерийский обстрел, в результате чего я попытался открыть дверь в подвал, чтобы укрыться там. <...> Я крикнул: "Есть кто? Выходи!" Раздался голос: "Не стреляйте, у нас раненый". Я занял позицию, когда они начали открывать дверь, там оказалось шесть украинских военнослужащих. <...> Я им отдал приказ сдать оружие, они начали выкидывать оружие", — рассказал он.
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Сержант Шамалюк вывел шестерых солдат ВСУ наружу, один из них был ранен, ему своевременно оказали помощь. Самого российского бойца, также получившего ранение, отвезли в медицинский батальон.
"Спасибо <...> командиру взвода, который очень быстро оказал мне помощь: самый первый пришел, наложил жгут и сам лично отвез меня в ближайший медбат. Дело шло на минуты, можно сказать, он спас мне жизнь, большое спасибо. Если, Егор Юрьевич, вы меня видите — вам большое спасибо!" — поблагодарил военнослужащий.
Сержант Денис Шамалюк вместе с другими военнослужащими инженерных войск, проходящими лечение и реабилитацию в филиале Центрального военного госпиталя имени Вишневского, получил орден Мужества. Награды бойцам вручил временно исполняющий обязанности начальника инженерных войск генерал-майор Иван Полтев.
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