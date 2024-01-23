https://ria.ru/20240123/spetsoperatsiya-1922947427.html

Российский боец рассказал, как взял в плен шесть солдат ВСУ

Российский боец рассказал, как взял в плен шесть солдат ВСУ - РИА Новости, 23.01.2024

Российский боец рассказал, как взял в плен шесть солдат ВСУ

Получивший орден Мужества командир боевой машины сержант Денис Шамалюк рассказал, как, будучи раненным, взял в плен шестерых солдат ВСУ, видео разговора с... РИА Новости, 23.01.2024

2024-01-23T13:34

2024-01-23T13:34

2024-01-23T17:13

россия

вооруженные силы украины

безопасность

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МОСКВА, 23 янв — РИА Новости. Получивший орден Мужества командир боевой машины сержант Денис Шамалюк рассказал, как, будучи раненным, взял в плен шестерых солдат ВСУ, видео разговора с бойцом опубликовало Минобороны. "Завязался ближний стрелковый бой, колонна остановилась, <...> я занял позицию с левой стороны дороги, побежал к подвалу, сел и начал наблюдать — подвал был закрыт. Начался массированный артиллерийский обстрел, в результате чего я попытался открыть дверь в подвал, чтобы укрыться там. <...> Я крикнул: "Есть кто? Выходи!" Раздался голос: "Не стреляйте, у нас раненый". Я занял позицию, когда они начали открывать дверь, там оказалось шесть украинских военнослужащих. <...> Я им отдал приказ сдать оружие, они начали выкидывать оружие", — рассказал он. Сержант Шамалюк вывел шестерых солдат ВСУ наружу, один из них был ранен, ему своевременно оказали помощь. Самого российского бойца, также получившего ранение, отвезли в медицинский батальон. "Спасибо <...> командиру взвода, который очень быстро оказал мне помощь: самый первый пришел, наложил жгут и сам лично отвез меня в ближайший медбат. Дело шло на минуты, можно сказать, он спас мне жизнь, большое спасибо. Если, Егор Юрьевич, вы меня видите — вам большое спасибо!" — поблагодарил военнослужащий.Сержант Денис Шамалюк вместе с другими военнослужащими инженерных войск, проходящими лечение и реабилитацию в филиале Центрального военного госпиталя имени Вишневского, получил орден Мужества. Награды бойцам вручил временно исполняющий обязанности начальника инженерных войск генерал-майор Иван Полтев.

https://ria.ru/20231219/naemnik-1916689719.html

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Рассказ командира Дениса Шамалюка о взятии в плен шестерых солдат ВСУ Рассказ командира Дениса Шамалюка о взятии в плен шестерых солдат ВСУ 2024-01-23T13:34 true PT2M10S

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

россия, вооруженные силы украины, безопасность