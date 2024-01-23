Россия ждет от СНГ четкой позиции по антироссийским резолюциям в ООН
Россия ждет от стран СНГ более четкой позиции по антироссийским резолюциям в ООН
© РИА Новости / Игорь Егоров | Перейти в медиабанкМежпарламентская ассамблея государств-участников СНГ
Межпарламентская ассамблея государств-участников СНГ. Архивное фото
МИНСК, 23 янв – РИА Новости. Заместитель министра иностранных дел РФ Александр Панкин заявил, что Россия ждет более четкой позиции стран СНГ по антироссийским резолюциям в ООН.
"Хотелось бы, чтобы при рассмотрении явно антироссийских проектов резолюций в ГА ООН более четко наши коллеги выражали свое неприятие таких инициатив, за которыми потом разворачивается шлейф последующих действий в плане очернения и чинения препятствий развитию не только нашей страны, но и нашего полезного взаимовыгодного сотрудничества с вами", - сказал Панкин в Минске на заседании постпредов СНГ.
Он подчеркнул, что Москва соответствующим образом будет поступать и при вбросе документов против стран СНГ, предположив, что такое будет иметь место.
"Мы высоко ценим межмидовское взаимодействие, сверяем часы с нашими партнерами по широкому спектру вопросов, план консультаций (межмидовских в СНГ – ред.) включает в этом году 17 пунктов и целый ряд новых тем, включая экономические, климатические аспекты, вопросы сотрудничества в рамках региональных экономических объединений в области культуры, науки, образования, спорта, туризма, молодежной политики", - рассказал замглавы МИД.
Он отметил, что взаимодействие с партнерами по СНГ в рамках Генассамблеи ООН – одно из ключевых направлений сотрудничества, оно опирается на совпадение или близость подходов по многим рассматриваемым на этой площадке проблемам. Панкин поблагодарил коллег по СНГ за поддержку российских инициатив на этой площадке. "Рассчитываем на продолжение совместной работы на площадке ООН, готовы поддерживать инициативы наших партнеров, которые имеют серьезное практическое значение для региона и для решения глобальных проблем. Поддерживаем друг друга на выборах в органы ограниченного состава, надеемся на продолжение этой практики", - сказал он.