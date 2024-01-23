https://ria.ru/20240123/sneg-1922948716.html

Городские службы Москвы продолжают убирать дороги от снега

Городские службы Москвы продолжают убирать дороги от снега - РИА Новости, 23.01.2024

Городские службы Москвы продолжают убирать дороги от снега

Городские службы Москвы продолжают мониторить улично-дорожную сеть и убирать снег в соответствии с погодными условиями, во вторник во второй половине дня... РИА Новости, 23.01.2024

2024-01-23T13:02

2024-01-23T13:02

2024-01-23T13:03

москва

снегопад в москве

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/01/13/1922405805_0:161:3071:1888_1920x0_80_0_0_7fc874c90ac2271209a11e9b0f7cc26a.jpg

МОСКВА, 23 янв - РИА Новости. Городские службы Москвы продолжают мониторить улично-дорожную сеть и убирать снег в соответствии с погодными условиями, во вторник во второй половине дня ожидается снег с метелью, они продлятся до утра среды, сообщается в Telegram-канале столичного комплекса городского хозяйства. "По прогнозам синоптиков, сегодня после 15.00 и до утра 24 января в столице ожидается снег, местами метель. Возможно образование гололедицы. Городские службы непрерывно мониторят состояние улично-дорожной сети и проводят регламентные работы в соответствии с погодными условиями", - говорится в сообщении. Также отмечается, что возможны порывы ветра до 17 метров в секунду. "Просим горожан быть предельно внимательными на улице в непогоду: не укрываться под деревьями и не парковать вблизи них автомобили", - говорится в сообщении.

https://ria.ru/20240123/pogoda-1922947562.html

москва

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

москва, снегопад в москве