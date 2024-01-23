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Городские службы Москвы продолжают убирать дороги от снега - РИА Новости, 23.01.2024
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13:02 23.01.2024 (обновлено: 13:03 23.01.2024)
https://ria.ru/20240123/sneg-1922948716.html
Городские службы Москвы продолжают убирать дороги от снега
Городские службы Москвы продолжают убирать дороги от снега - РИА Новости, 23.01.2024
Городские службы Москвы продолжают убирать дороги от снега
Городские службы Москвы продолжают мониторить улично-дорожную сеть и убирать снег в соответствии с погодными условиями, во вторник во второй половине дня... РИА Новости, 23.01.2024
2024-01-23T13:02
2024-01-23T13:03
москва
снегопад в москве
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МОСКВА, 23 янв - РИА Новости. Городские службы Москвы продолжают мониторить улично-дорожную сеть и убирать снег в соответствии с погодными условиями, во вторник во второй половине дня ожидается снег с метелью, они продлятся до утра среды, сообщается в Telegram-канале столичного комплекса городского хозяйства. "По прогнозам синоптиков, сегодня после 15.00 и до утра 24 января в столице ожидается снег, местами метель. Возможно образование гололедицы. Городские службы непрерывно мониторят состояние улично-дорожной сети и проводят регламентные работы в соответствии с погодными условиями", - говорится в сообщении. Также отмечается, что возможны порывы ветра до 17 метров в секунду. "Просим горожан быть предельно внимательными на улице в непогоду: не укрываться под деревьями и не парковать вблизи них автомобили", - говорится в сообщении.
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москва, снегопад в москве
Москва, Снегопад в Москве

Городские службы Москвы продолжают убирать дороги от снега

© Комплекс городского хозяйства МосквыУборка снега в Москве
Уборка снега в Москве
© Комплекс городского хозяйства Москвы
Уборка снега в Москве. Архивное фото
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МОСКВА, 23 янв - РИА Новости. Городские службы Москвы продолжают мониторить улично-дорожную сеть и убирать снег в соответствии с погодными условиями, во вторник во второй половине дня ожидается снег с метелью, они продлятся до утра среды, сообщается в Telegram-канале столичного комплекса городского хозяйства.
"По прогнозам синоптиков, сегодня после 15.00 и до утра 24 января в столице ожидается снег, местами метель. Возможно образование гололедицы. Городские службы непрерывно мониторят состояние улично-дорожной сети и проводят регламентные работы в соответствии с погодными условиями", - говорится в сообщении.
Также отмечается, что возможны порывы ветра до 17 метров в секунду.
"Просим горожан быть предельно внимательными на улице в непогоду: не укрываться под деревьями и не парковать вблизи них автомобили", - говорится в сообщении.
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