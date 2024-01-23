https://ria.ru/20240123/sneg-1922948716.html
Городские службы Москвы продолжают убирать дороги от снега
Городские службы Москвы продолжают убирать дороги от снега - РИА Новости, 23.01.2024
Городские службы Москвы продолжают убирать дороги от снега
Городские службы Москвы продолжают мониторить улично-дорожную сеть и убирать снег в соответствии с погодными условиями, во вторник во второй половине дня... РИА Новости, 23.01.2024
2024-01-23T13:02
2024-01-23T13:02
2024-01-23T13:03
москва
снегопад в москве
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/01/13/1922405805_0:161:3071:1888_1920x0_80_0_0_7fc874c90ac2271209a11e9b0f7cc26a.jpg
МОСКВА, 23 янв - РИА Новости. Городские службы Москвы продолжают мониторить улично-дорожную сеть и убирать снег в соответствии с погодными условиями, во вторник во второй половине дня ожидается снег с метелью, они продлятся до утра среды, сообщается в Telegram-канале столичного комплекса городского хозяйства. "По прогнозам синоптиков, сегодня после 15.00 и до утра 24 января в столице ожидается снег, местами метель. Возможно образование гололедицы. Городские службы непрерывно мониторят состояние улично-дорожной сети и проводят регламентные работы в соответствии с погодными условиями", - говорится в сообщении. Также отмечается, что возможны порывы ветра до 17 метров в секунду. "Просим горожан быть предельно внимательными на улице в непогоду: не укрываться под деревьями и не парковать вблизи них автомобили", - говорится в сообщении.
https://ria.ru/20240123/pogoda-1922947562.html
москва
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2024
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/01/13/1922405805_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_d9dc72bfb289a53de2ca242ea0ca707b.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
москва, снегопад в москве
Москва, Снегопад в Москве
МОСКВА, 23 янв - РИА Новости. Городские службы Москвы продолжают мониторить улично-дорожную сеть и убирать снег в соответствии с погодными условиями, во вторник во второй половине дня ожидается снег с метелью, они продлятся до утра среды, сообщается в Telegram-канале столичного комплекса городского хозяйства.
"По прогнозам синоптиков, сегодня после 15.00 и до утра 24 января в столице ожидается снег, местами метель. Возможно образование гололедицы. Городские службы непрерывно мониторят состояние улично-дорожной сети и проводят регламентные работы в соответствии с погодными условиями", - говорится в сообщении.
Также отмечается, что возможны порывы ветра до 17 метров в секунду.
"Просим горожан быть предельно внимательными на улице в непогоду: не укрываться под деревьями и не парковать вблизи них автомобили", - говорится в сообщении.
Синоптик рассказала о погоде в Москве в Татьянин день