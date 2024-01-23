https://ria.ru/20240123/siyyarto-1922972050.html

Сийярто заявил, что поедет на Украину, несмотря на полученные угрозы

Сийярто заявил, что поедет на Украину, несмотря на полученные угрозы - РИА Новости, 23.01.2024

Сийярто заявил, что поедет на Украину, несмотря на полученные угрозы

Министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Венгрии Петер Сийярто сообщил, что нацелен на встречу с украинской делегацией в Ужгороде, поскольку это в... РИА Новости, 23.01.2024

2024-01-23T14:26

2024-01-23T14:26

2024-01-23T14:26

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БУДАПЕШТ, 23 янв - РИА Новости. Министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Венгрии Петер Сийярто сообщил, что нацелен на встречу с украинской делегацией в Ужгороде, поскольку это в интересах проживающего в Закарпатье венгерского меньшинства, несмотря на то, что представители венгерского МИД на Украине получили письмо с угрозами. Ранее венгерский портал Index сообщил, что представители венгерского внешнеполитического ведомства на Украине получили электронное письмо на украинском языке, в котором Сийярто 29 января обещали "взрывной прием", от которого "не спасет бронепоезд", и советовали "заказать в похоронном бюро гроб по росту", поскольку на Украине якобы "ненавидят венгерское правительство из-за нападок на Украину". "Через наше посольство в Киеве пришли смертельные угрозы из украинских источников - как хорошо видно, с целью бросить тень на встречу министров иностранных дел в следующий понедельник и помешать ее проведению. Венгрия заинтересована в том, чтобы наше сотрудничество с Украиной было хорошим. На Украине живет 150-тысячная община закарпатских венгров, в их интересах мы попытаемся достичь какого-нибудь соглашения с украинскими коллегами в следующий понедельник", - сказал Сийярто венгерским журналистам. Видеообращение транслировалось в соцсети Facebook*. По его словам, украинские власти заверили Венгрию, что примут меры, чтобы встреча в Ужгороде прошла в безопасности, венгерские органы безопасности постоянно на связи с украинскими коллегами. Ранее Сийярто сообщил, что на 29 января запланирована его встреча с украинским коллегой Дмитрием Кулебой и главой офиса Владимира Зеленского Андреем Ермаком в Ужгороде, в ходе которой будет обсуждаться подготовка личных переговоров венгерского премьер-министра Виктора Орбана и Владимира Зеленского.* Деятельность Meta (соцсети Facebook и Instagram) запрещена в России как экстремистская.

https://ria.ru/20240123/ucheniya-1922959079.html

https://ria.ru/20240123/ukraina-1922938406.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

в мире, украина, венгрия, ужгород, петер сийярто, владимир зеленский, дмитрий кулеба