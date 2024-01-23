https://ria.ru/20240123/siyyarto-1922972050.html
Сийярто заявил, что поедет на Украину, несмотря на полученные угрозы
Сийярто заявил, что поедет на Украину, несмотря на полученные угрозы - РИА Новости, 23.01.2024
Сийярто заявил, что поедет на Украину, несмотря на полученные угрозы
Министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Венгрии Петер Сийярто сообщил, что нацелен на встречу с украинской делегацией в Ужгороде, поскольку это в... РИА Новости, 23.01.2024
2024-01-23T14:26
2024-01-23T14:26
2024-01-23T14:26
в мире
украина
венгрия
ужгород
петер сийярто
владимир зеленский
дмитрий кулеба
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/0a/0f/1902917938_0:0:3182:1791_1920x0_80_0_0_b221de4dce2fe71298ebf5d4c07e9229.jpg
БУДАПЕШТ, 23 янв - РИА Новости. Министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Венгрии Петер Сийярто сообщил, что нацелен на встречу с украинской делегацией в Ужгороде, поскольку это в интересах проживающего в Закарпатье венгерского меньшинства, несмотря на то, что представители венгерского МИД на Украине получили письмо с угрозами. Ранее венгерский портал Index сообщил, что представители венгерского внешнеполитического ведомства на Украине получили электронное письмо на украинском языке, в котором Сийярто 29 января обещали "взрывной прием", от которого "не спасет бронепоезд", и советовали "заказать в похоронном бюро гроб по росту", поскольку на Украине якобы "ненавидят венгерское правительство из-за нападок на Украину". "Через наше посольство в Киеве пришли смертельные угрозы из украинских источников - как хорошо видно, с целью бросить тень на встречу министров иностранных дел в следующий понедельник и помешать ее проведению. Венгрия заинтересована в том, чтобы наше сотрудничество с Украиной было хорошим. На Украине живет 150-тысячная община закарпатских венгров, в их интересах мы попытаемся достичь какого-нибудь соглашения с украинскими коллегами в следующий понедельник", - сказал Сийярто венгерским журналистам. Видеообращение транслировалось в соцсети Facebook*. По его словам, украинские власти заверили Венгрию, что примут меры, чтобы встреча в Ужгороде прошла в безопасности, венгерские органы безопасности постоянно на связи с украинскими коллегами. Ранее Сийярто сообщил, что на 29 января запланирована его встреча с украинским коллегой Дмитрием Кулебой и главой офиса Владимира Зеленского Андреем Ермаком в Ужгороде, в ходе которой будет обсуждаться подготовка личных переговоров венгерского премьер-министра Виктора Орбана и Владимира Зеленского.* Деятельность Meta (соцсети Facebook и Instagram) запрещена в России как экстремистская.
https://ria.ru/20240123/ucheniya-1922959079.html
https://ria.ru/20240123/ukraina-1922938406.html
украина
венгрия
ужгород
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2024
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/0a/0f/1902917938_225:0:2945:2040_1920x0_80_0_0_6b92ebbc5b99c9d28b1c106cceba4e9f.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, украина, венгрия, ужгород, петер сийярто, владимир зеленский, дмитрий кулеба
В мире, Украина, Венгрия, Ужгород, Петер Сийярто, Владимир Зеленский, Дмитрий Кулеба
Сийярто заявил, что поедет на Украину, несмотря на полученные угрозы
Сийярто заявил, что поедет на Украину, несмотря на полученные смертельные угрозы
БУДАПЕШТ, 23 янв - РИА Новости. Министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Венгрии Петер Сийярто сообщил, что нацелен на встречу с украинской делегацией в Ужгороде, поскольку это в интересах проживающего в Закарпатье венгерского меньшинства, несмотря на то, что представители венгерского МИД на Украине получили письмо с угрозами.
Ранее венгерский портал Index сообщил, что представители венгерского внешнеполитического ведомства на Украине получили электронное письмо на украинском языке, в котором Сийярто 29 января обещали "взрывной прием", от которого "не спасет бронепоезд", и советовали "заказать в похоронном бюро гроб по росту", поскольку на Украине якобы "ненавидят венгерское правительство из-за нападок на Украину".
"Тщетная попытка": на Западе раскрыли отчаянный шаг НАТО из-за Украины
"Через наше посольство в Киеве
пришли смертельные угрозы из украинских источников - как хорошо видно, с целью бросить тень на встречу министров иностранных дел в следующий понедельник и помешать ее проведению. Венгрия заинтересована в том, чтобы наше сотрудничество с Украиной было хорошим. На Украине живет 150-тысячная община закарпатских венгров, в их интересах мы попытаемся достичь какого-нибудь соглашения с украинскими коллегами в следующий понедельник", - сказал Сийярто венгерским журналистам. Видеообращение транслировалось в соцсети Facebook*.
По его словам, украинские власти заверили Венгрию, что примут меры, чтобы встреча в Ужгороде прошла в безопасности, венгерские органы безопасности постоянно на связи с украинскими коллегами.
Ранее Сийярто сообщил, что на 29 января запланирована его встреча с украинским коллегой Дмитрием Кулебой
и главой офиса Владимира Зеленского Андреем Ермаком
в Ужгороде, в ходе которой будет обсуждаться подготовка личных переговоров венгерского премьер-министра Виктора Орбана
и Владимира Зеленского.
* Деятельность Meta (соцсети Facebook и Instagram) запрещена в России как экстремистская.
В Крыму заявили, что Украина начинает признавать потерю шести субъектов