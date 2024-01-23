https://ria.ru/20240123/sevastopol-1922885384.html
Губернатор Севастополя объяснил громкие звуки в городе
Губернатор Севастополя объяснил громкие звуки в городе - РИА Новости, 23.01.2024
Губернатор Севастополя объяснил громкие звуки в городе
Громкие звуки, доносящиеся до центра Севастополя, связаны с учениями Черноморского флота, сообщил губернатор города Михаил Развожаев в своем Telegram-канале. РИА Новости, 23.01.2024
2024-01-23T08:32
2024-01-23T08:32
2024-01-23T08:32
севастополь
михаил развожаев
происшествия
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СИМФЕРОПОЛЬ, 23 янв – РИА Новости. Громкие звуки, доносящиеся до центра Севастополя, связаны с учениями Черноморского флота, сообщил губернатор города Михаил Развожаев в своем Telegram-канале. "Громкие звуки в центре города - это в районе Северного мола Черноморский флот проводит тренировку расчетов ППДО (противоподводно-диверсионного обеспечения - ред.)", - написал Развожаев.
https://ria.ru/20240122/krym-1922803017.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
севастополь, михаил развожаев, происшествия
Севастополь, Михаил Развожаев, Происшествия
Губернатор Севастополя объяснил громкие звуки в городе
Глава Севастополя объяснил громкие звуки в городе учениями Черноморского флота