https://ria.ru/20240123/sevastopol-1922885384.html

Губернатор Севастополя объяснил громкие звуки в городе

Губернатор Севастополя объяснил громкие звуки в городе - РИА Новости, 23.01.2024

Губернатор Севастополя объяснил громкие звуки в городе

Громкие звуки, доносящиеся до центра Севастополя, связаны с учениями Черноморского флота, сообщил губернатор города Михаил Развожаев в своем Telegram-канале. РИА Новости, 23.01.2024

2024-01-23T08:32

2024-01-23T08:32

2024-01-23T08:32

севастополь

михаил развожаев

происшествия

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/01/11/1921904886_0:250:3198:2048_1920x0_80_0_0_17f5ab4cda3371673500ec13efa8c16e.jpg

СИМФЕРОПОЛЬ, 23 янв – РИА Новости. Громкие звуки, доносящиеся до центра Севастополя, связаны с учениями Черноморского флота, сообщил губернатор города Михаил Развожаев в своем Telegram-канале. "Громкие звуки в центре города - это в районе Северного мола Черноморский флот проводит тренировку расчетов ППДО (противоподводно-диверсионного обеспечения - ред.)", - написал Развожаев.

https://ria.ru/20240122/krym-1922803017.html

севастополь

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

Варвара Скокшина

Варвара Скокшина

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

севастополь, михаил развожаев, происшествия