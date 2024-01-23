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Центр белорусской техники откроют на базе сервиса "Белаза" в Кузбассе - РИА Новости, 23.01.2024
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17:46 23.01.2024
https://ria.ru/20240123/servis-1923045224.html
Центр белорусской техники откроют на базе сервиса "Белаза" в Кузбассе
Центр белорусской техники откроют на базе сервиса "Белаза" в Кузбассе - РИА Новости, 23.01.2024
Центр белорусской техники откроют на базе сервиса "Белаза" в Кузбассе
Мультибрендовый центр белорусской техники развернут на базе сервисного центра "Белаз", сообщил во время прямой линии с жителями Кузбасса губернатор Сергей... РИА Новости, 23.01.2024
2024-01-23T17:46
2024-01-23T17:46
парламентское собрание союза беларуси и россии
белоруссия
россия
сергей цивилев
фонд развития моногородов
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КЕМЕРОВО, 23 янв – РИА Новости. Мультибрендовый центр белорусской техники развернут на базе сервисного центра "Белаз", сообщил во время прямой линии с жителями Кузбасса губернатор Сергей Цивилев. Ранее сообщалось, что Белоруссия предлагает создать в Кузбассе мультибрендовый центр по продаже и сервису техники. Кузбасс в свою очередь предложил земельные участки для размещения центра. "Мы совместно с "Белазом" построили первый этап этого сервисного центра, это совместный проект, потому что мы подписали соглашение…, по этому соглашению мы предоставили все необходимые земли, а также Фонд развития моногородов по нашему представлению добавил денег на инфраструктуру и таким образом родился первый этап этого сервисного центра "Белаза", который заполнен полностью и очень эффективно работает", – рассказал Цивилев. Он добавил, что летом прошлого года между Кузбассом и Белоруссией был подписан протокол о совместных действиях, в котором оговаривалось и строительство второй очереди сервисного центра "Белаз", и создание мультибрендового центра белорусской техники. "Мы сейчас приступили уже к строительству второй очереди этого завода, который даст еще 70 рабочих мест плюс к тому, что существует, но и на базе этого сервисного центра "Белаза", он остается сервисным центром, развернут по нашему соглашению мультибрендовый центр. Что такое мультибрендовый центр? Это вся продукция, которая производится в Белоруссии, не только Белазы, а машины и механизмы, какие есть, в том числе для сельского хозяйства, дорожная техника и так далее, они будут представлены там", – рассказал глава региона. Губернатор добавил, что в мультибрендовом центре можно будет познакомиться с образцом техники, поговорить со специалистами и приобрести нужную технику. "И не просто приобрести, эта техника будет сопровождаться технической поддержкой и запчастями... Поэтому вся линейка этой техники, которая есть в Белоруссии, они будут там (в мультибрендовом центре – ред.) представлены. Не только для продажи, но и самое главное, для обеспечения сервисного обслуживания, поставки запчастей, обучению работы на этой технике, то есть весь комплекс услуг для того, чтобы удобно было работать на белорусской технике", – подытожил Цивилев. Центр технической поддержки "Белаз" ввели в эксплуатацию в Кузбассе 25 августа 2020 года.
https://ria.ru/20240122/aviasoobschenie-1922819282.html
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белоруссия, россия, сергей цивилев, фонд развития моногородов
Парламентское Собрание Союза Беларуси и России , Белоруссия, Россия, Сергей Цивилев, Фонд развития моногородов

Центр белорусской техники откроют на базе сервиса "Белаза" в Кузбассе

© Фотохост-агентство РИА Новости / Алексей Майшев | Перейти в медиабанкГубернатор Кемеровской области Сергей Цивилев
Губернатор Кемеровской области Сергей Цивилев
© Фотохост-агентство РИА Новости / Алексей Майшев
Перейти в медиабанк
Губернатор Кемеровской области Сергей Цивилев. Архивное фото
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КЕМЕРОВО, 23 янв – РИА Новости. Мультибрендовый центр белорусской техники развернут на базе сервисного центра "Белаз", сообщил во время прямой линии с жителями Кузбасса губернатор Сергей Цивилев.
Ранее сообщалось, что Белоруссия предлагает создать в Кузбассе мультибрендовый центр по продаже и сервису техники. Кузбасс в свою очередь предложил земельные участки для размещения центра.
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"Мы совместно с "Белазом" построили первый этап этого сервисного центра, это совместный проект, потому что мы подписали соглашение…, по этому соглашению мы предоставили все необходимые земли, а также Фонд развития моногородов по нашему представлению добавил денег на инфраструктуру и таким образом родился первый этап этого сервисного центра "Белаза", который заполнен полностью и очень эффективно работает", – рассказал Цивилев.
Он добавил, что летом прошлого года между Кузбассом и Белоруссией был подписан протокол о совместных действиях, в котором оговаривалось и строительство второй очереди сервисного центра "Белаз", и создание мультибрендового центра белорусской техники.
"Мы сейчас приступили уже к строительству второй очереди этого завода, который даст еще 70 рабочих мест плюс к тому, что существует, но и на базе этого сервисного центра "Белаза", он остается сервисным центром, развернут по нашему соглашению мультибрендовый центр. Что такое мультибрендовый центр? Это вся продукция, которая производится в Белоруссии, не только Белазы, а машины и механизмы, какие есть, в том числе для сельского хозяйства, дорожная техника и так далее, они будут представлены там", – рассказал глава региона.
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Губернатор добавил, что в мультибрендовом центре можно будет познакомиться с образцом техники, поговорить со специалистами и приобрести нужную технику.
"И не просто приобрести, эта техника будет сопровождаться технической поддержкой и запчастями... Поэтому вся линейка этой техники, которая есть в Белоруссии, они будут там (в мультибрендовом центре – ред.) представлены. Не только для продажи, но и самое главное, для обеспечения сервисного обслуживания, поставки запчастей, обучению работы на этой технике, то есть весь комплекс услуг для того, чтобы удобно было работать на белорусской технике", – подытожил Цивилев.
Центр технической поддержки "Белаз" ввели в эксплуатацию в Кузбассе 25 августа 2020 года.
 
Парламентское Собрание Союза Беларуси и РоссииБелоруссияРоссияСергей ЦивилевФонд развития моногородов
 
 
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