https://ria.ru/20240123/semya-1922899632.html

Депутат Госдумы предложила учредить День многодетных семей

Депутат Госдумы предложила учредить День многодетных семей - РИА Новости, 23.01.2024

Депутат Госдумы предложила учредить День многодетных семей

Необходимо сделать 23 января Днём многодетных семей в России, заявила первый зампред комитета ГД по защите семьи Татьяна Буцкая в своём Telegram-канале. РИА Новости, 23.01.2024

2024-01-23T10:25

2024-01-23T10:25

2024-01-23T11:03

общество

россия

госдума рф

татьяна буцкая

владимир путин

год семьи

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МОСКВА, 23 янв - РИА Новости. Необходимо сделать 23 января Днём многодетных семей в России, заявила первый зампред комитета ГД по защите семьи Татьяна Буцкая в своём Telegram-канале."Предлагаю 23 января сделать Днем многодетных семей России", - написала парламентарий.Президент России Владимир Путин во вторник подписал указ "О мерах социальной поддержки многодетных семей", установив, что многодетной является семья, имеющая трех и более детей, соответствующий документ опубликован на сайте официального опубликования правовых актов.

https://ria.ru/20240123/semya-1922893505.html

россия

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Дарья Буймова

Дарья Буймова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

общество, россия, госдума рф, татьяна буцкая, владимир путин, год семьи