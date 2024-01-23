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Депутат Госдумы предложила учредить День многодетных семей - РИА Новости, 23.01.2024
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10:25 23.01.2024 (обновлено: 11:03 23.01.2024)
https://ria.ru/20240123/semya-1922899632.html
Депутат Госдумы предложила учредить День многодетных семей
Депутат Госдумы предложила учредить День многодетных семей - РИА Новости, 23.01.2024
Депутат Госдумы предложила учредить День многодетных семей
Необходимо сделать 23 января Днём многодетных семей в России, заявила первый зампред комитета ГД по защите семьи Татьяна Буцкая в своём Telegram-канале. РИА Новости, 23.01.2024
2024-01-23T10:25
2024-01-23T11:03
общество
россия
госдума рф
татьяна буцкая
владимир путин
год семьи
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МОСКВА, 23 янв - РИА Новости. Необходимо сделать 23 января Днём многодетных семей в России, заявила первый зампред комитета ГД по защите семьи Татьяна Буцкая в своём Telegram-канале."Предлагаю 23 января сделать Днем многодетных семей России", - написала парламентарий.Президент России Владимир Путин во вторник подписал указ "О мерах социальной поддержки многодетных семей", установив, что многодетной является семья, имеющая трех и более детей, соответствующий документ опубликован на сайте официального опубликования правовых актов.
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общество, россия, госдума рф, татьяна буцкая, владимир путин, год семьи
Общество, Россия, Госдума РФ, Татьяна Буцкая, Владимир Путин, Год семьи
Депутат Госдумы предложила учредить День многодетных семей

Депутат Госдумы предложила сделать 23 января Днем многодетных семей

CC BY 4.0 / Государственная Дума Федерального Собрания Российской Федерации / Здание Госдумы РФ
Здание Госдумы РФ - РИА Новости, 1920, 23.01.2024
CC BY 4.0 / Государственная Дума Федерального Собрания Российской Федерации /
Здание Госдумы РФ. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 23 янв - РИА Новости. Необходимо сделать 23 января Днём многодетных семей в России, заявила первый зампред комитета ГД по защите семьи Татьяна Буцкая в своём Telegram-канале.
"Предлагаю 23 января сделать Днем многодетных семей России", - написала парламентарий.
Президент России Владимир Путин во вторник подписал указ "О мерах социальной поддержки многодетных семей", установив, что многодетной является семья, имеющая трех и более детей, соответствующий документ опубликован на сайте официального опубликования правовых актов.
Президент России Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 23.01.2024
Путин подписал указ, устанавливающий статус многодетной семьи
Вчера, 09:35
 
ОбществоРоссияГосдума РФТатьяна БуцкаяВладимир ПутинГод семьи
 
 
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