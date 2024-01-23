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Путин подписал указ, устанавливающий статус многодетной семьи - РИА Новости, 23.01.2024
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09:35 23.01.2024 (обновлено: 16:29 23.01.2024)
https://ria.ru/20240123/semya-1922893505.html
Путин подписал указ, устанавливающий статус многодетной семьи
Путин подписал указ, устанавливающий статус многодетной семьи - РИА Новости, 23.01.2024
Путин подписал указ, устанавливающий статус многодетной семьи
Президент Владимир Путин подписал указ "О мерах социальной поддержки многодетных семей", установив статус таких семей, соответствующий документ разместили на... РИА Новости, 23.01.2024
2024-01-23T09:35
2024-01-23T16:29
владимир путин
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МОСКВА, 23 янв — РИА Новости. Президент Владимир Путин подписал указ "О мерах социальной поддержки многодетных семей", установив статус таких семей, соответствующий документ разместили на сайте официального опубликования правовых актов."Учитывая важную роль семьи в развитии государства и общества, постановляю: ﻿﻿﻿установить, что многодетной семьей в России является семья, имеющая трех и более детей, статус которой устанавливается бессрочно", — говорится в тексте указа.Согласно документу, многодетным семьям будут предоставлять социальную поддержку до достижения старшим ребенком возраста 18 или 23 лет при условии его очного обучения в образовательной организации.Глава государства также поручил правительству установить единый образец удостоверения, подтверждающего статус многодетной семьи, и обеспечить ведение банка данных о таких семьях. Последний шаг необходим для учета сведений о них, в том числе предоставляемых им мерах социальной поддержки, а также для мониторинга социально-экономического положения многодетных семей и помощи им регионами.В указе подчеркивается, что предоставление социальной поддержки, предусмотренной этим документом, не должно повлечь за собой снижения регионами имеющегося уровня помощи многодетным семьям, у которых есть такой статус по законодательству субъектов. Он не должен уменьшаться весь период, на который семье присвоили статус многодетной.При этом регионы вправе расширить категорию многодетной семьи с учетом особенностей субъекта и установить дополнительные меры поддержки.
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владимир путин, общество, россия, социальный навигатор, год семьи, детские вопросы
Владимир Путин, Общество, Россия, Социальный навигатор, Год семьи, Детские вопросы
Путин подписал указ, устанавливающий статус многодетной семьи

Путин указом установил статус многодетных семей и определил меры их поддержки

© РИА Новости / Михаил Климентьев | Перейти в медиабанкПрезидент России Владимир Путин
Президент России Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 23.01.2024
© РИА Новости / Михаил Климентьев
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Президент России Владимир Путин. Архивное фото
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МОСКВА, 23 янв — РИА Новости. Президент Владимир Путин подписал указ "О мерах социальной поддержки многодетных семей", установив статус таких семей, соответствующий документ разместили на сайте официального опубликования правовых актов.
«
"Учитывая важную роль семьи в развитии государства и общества, постановляю: ﻿﻿﻿установить, что многодетной семьей в России является семья, имеющая трех и более детей, статус которой устанавливается бессрочно", — говорится в тексте указа.
Согласно документу, многодетным семьям будут предоставлять социальную поддержку до достижения старшим ребенком возраста 18 или 23 лет при условии его очного обучения в образовательной организации.
Глава государства также поручил правительству установить единый образец удостоверения, подтверждающего статус многодетной семьи, и обеспечить ведение банка данных о таких семьях. Последний шаг необходим для учета сведений о них, в том числе предоставляемых им мерах социальной поддержки, а также для мониторинга социально-экономического положения многодетных семей и помощи им регионами.
В указе подчеркивается, что предоставление социальной поддержки, предусмотренной этим документом, не должно повлечь за собой снижения регионами имеющегося уровня помощи многодетным семьям, у которых есть такой статус по законодательству субъектов. Он не должен уменьшаться весь период, на который семье присвоили статус многодетной.
При этом регионы вправе расширить категорию многодетной семьи с учетом особенностей субъекта и установить дополнительные меры поддержки.
Заместитель председателя правительства РФ Татьяна Голикова - РИА Новости, 1920, 22.01.2024
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Владимир ПутинОбществоРоссияСоциальный навигаторГод семьиДетские вопросы
 
 
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