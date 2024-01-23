https://ria.ru/20240123/semya-1922893505.html

Путин подписал указ, устанавливающий статус многодетной семьи

Путин подписал указ, устанавливающий статус многодетной семьи - РИА Новости, 23.01.2024

Путин подписал указ, устанавливающий статус многодетной семьи

Президент Владимир Путин подписал указ "О мерах социальной поддержки многодетных семей", установив статус таких семей, соответствующий документ разместили на... РИА Новости, 23.01.2024

2024-01-23T09:35

2024-01-23T09:35

2024-01-23T16:29

владимир путин

общество

россия

социальный навигатор

год семьи

детские вопросы

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МОСКВА, 23 янв — РИА Новости. Президент Владимир Путин подписал указ "О мерах социальной поддержки многодетных семей", установив статус таких семей, соответствующий документ разместили на сайте официального опубликования правовых актов."Учитывая важную роль семьи в развитии государства и общества, постановляю: ﻿﻿﻿установить, что многодетной семьей в России является семья, имеющая трех и более детей, статус которой устанавливается бессрочно", — говорится в тексте указа.Согласно документу, многодетным семьям будут предоставлять социальную поддержку до достижения старшим ребенком возраста 18 или 23 лет при условии его очного обучения в образовательной организации.Глава государства также поручил правительству установить единый образец удостоверения, подтверждающего статус многодетной семьи, и обеспечить ведение банка данных о таких семьях. Последний шаг необходим для учета сведений о них, в том числе предоставляемых им мерах социальной поддержки, а также для мониторинга социально-экономического положения многодетных семей и помощи им регионами.В указе подчеркивается, что предоставление социальной поддержки, предусмотренной этим документом, не должно повлечь за собой снижения регионами имеющегося уровня помощи многодетным семьям, у которых есть такой статус по законодательству субъектов. Он не должен уменьшаться весь период, на который семье присвоили статус многодетной.При этом регионы вправе расширить категорию многодетной семьи с учетом особенностей субъекта и установить дополнительные меры поддержки.

https://ria.ru/20240122/golikova-1922731169.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Влада Копылова

владимир путин, общество, россия, социальный навигатор, год семьи, детские вопросы