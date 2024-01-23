https://ria.ru/20240123/semi-1923009845.html
Путин назвал многодетные семьи опорой России
Путин назвал многодетные семьи опорой России - РИА Новости, 23.01.2024
Путин назвал многодетные семьи опорой России
Президент РФ Владимир Путин назвал многодетные семьи опорой России, отметив, что в них воспитываются качества, на которых держится семья и страна, - "те самые... РИА Новости, 23.01.2024
2024-01-23T16:08
2024-01-23T16:08
2024-01-23T18:12
общество
россия
владимир путин
год семьи
социальный навигатор
детские вопросы
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МОСКВА, 23 янв - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин назвал многодетные семьи опорой России, отметив, что в них воспитываются качества, на которых держится семья и страна, - "те самые традиционные ценности, о которых мы постоянно говорим и которые мы поддерживаем". "Многодетная семья - это опора страны. Да вообще семья, но многодетная - тем более. Почему многодетная так важна? Вы это знаете лучше, чем я. Потому что здесь воспитываются те основные качества человека, на которых и семья держится, и страна: уважение к старшим, любовь и забота о младших, трудолюбие и все, что связано с этим организмом "семья". Это и есть те самые традиционные ценности, о которых мы постоянно говорим и которые мы поддерживаем", - сказал Путин на встрече с участниками и победителями всероссийских семейных конкурсов.По его словам, вся внутренняя политика, экономическая политика страны так или иначе связана с поддержкой семей, и все национальные программы "так или иначе крутятся вокруг семьи"."Я понимаю, отдаю себе отчет в том, что еще многое предстоит сделать. Государство сможет считать, что оно сделало по максимуму, когда не нужно будет особых программ, а просто естественное функционирование экономического организма, социальной сферы будет такое, что сколько бы ни было детей в семье, все было бы комфортно", - добавил президент РФ.Он отметил, что должны быть выстроены такие общие условия функционирования экономики и социальной сферы, чтобы в этой части "не возникало никаких вопросов, а автоматом включались бы те меры поддержки, которые мы вырабатываем".
https://ria.ru/20240123/ukaz-1923024876.html
https://ria.ru/20240123/patriarkh-1922974417.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
общество, россия, владимир путин, год семьи, социальный навигатор, детские вопросы
Общество, Россия, Владимир Путин, Год семьи, Социальный навигатор, Детские вопросы
Путин назвал многодетные семьи опорой России
Путин: в многодетных семьях воспитываются качества, на которых держится Россия
МОСКВА, 23 янв - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин назвал многодетные семьи опорой России, отметив, что в них воспитываются качества, на которых держится семья и страна, - "те самые традиционные ценности, о которых мы постоянно говорим и которые мы поддерживаем".
«
"Многодетная семья - это опора страны. Да вообще семья, но многодетная - тем более. Почему многодетная так важна? Вы это знаете лучше, чем я. Потому что здесь воспитываются те основные качества человека, на которых и семья держится, и страна: уважение к старшим, любовь и забота о младших, трудолюбие и все, что связано с этим организмом "семья". Это и есть те самые традиционные ценности, о которых мы постоянно говорим и которые мы поддерживаем", - сказал Путин на встрече с участниками и победителями всероссийских семейных конкурсов.
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По его словам, вся внутренняя политика, экономическая политика страны так или иначе связана с поддержкой семей, и все национальные программы "так или иначе крутятся вокруг семьи".
«
"Я понимаю, отдаю себе отчет в том, что еще многое предстоит сделать. Государство сможет считать, что оно сделало по максимуму, когда не нужно будет особых программ, а просто естественное функционирование экономического организма, социальной сферы будет такое, что сколько бы ни было детей в семье, все было бы комфортно", - добавил президент РФ.
Он отметил, что должны быть выстроены такие общие условия функционирования экономики и социальной сферы, чтобы в этой части "не возникало никаких вопросов, а автоматом включались бы те меры поддержки, которые мы вырабатываем".
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