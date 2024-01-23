https://ria.ru/20240123/sanktsii-1922898874.html

СМИ: новые санкции ЕС против России затрагивают алюминиевую продукцию

СМИ: новые санкции ЕС против России затрагивают алюминиевую продукцию - РИА Новости, 23.01.2024

СМИ: новые санкции ЕС против России затрагивают алюминиевую продукцию

Новый пакет санкций ЕС против России нацелен в том числе на российскую алюминиевую продукцию, пишет газета Politico со ссылкой на европейских дипломатов. РИА Новости, 23.01.2024

2024-01-23T10:22

2024-01-23T10:22

2024-01-23T10:22

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МОСКВА, 23 янв - РИА Новости. Новый пакет санкций ЕС против России нацелен в том числе на российскую алюминиевую продукцию, пишет газета Politico со ссылкой на европейских дипломатов. "Российская алюминиевая продукция входит в число товаров, находящихся в центре внимания следующего пакета санкций ЕС против РФ", - приводит издание слова дипломатов ЕС. Ранее агентство Блумберг сообщило, что Евросоюз начал обсуждать новые санкции против России, которые собирается принять к 24 февраля. В декабре совет ЕС утвердил новый, 12-й по счету пакет санкций против России. Согласно документу, вводится запрет на прямой или косвенный импорт, покупку или передачу алмазов из России. Также ограничения коснулись продукции и технологий двойного назначения, в частности, литиевых аккумуляторов и комплектующих для БПЛА. Введен запрет на импорт из РФ сжиженного пропана, медной и алюминиевой проволоки. Кроме того, ЕС обязал европейские компании оговаривать в контрактах с партнерами запрет на реэкспорт ряда товаров двойного назначения в РФ. В МИД РФ заявили, что в ответ на 12-й пакет санкций Евросоюза Россия расширила список представителей стран ЕС, которым запрещен въезд в РФ. Уточняется, что речь идет о представителях силовых ведомств и коммерческих организаций ЕС, а также гражданах стран ЕС, оказывавших военную помощь Киеву. Кроме того, в список невъездных в Россию вошли представители евроструктур, причастных к преследованию российских должностных лиц за "незаконные аресты и вывоз людей с украинских территорий", занимающихся созданием "трибунала" против российского руководства. Ограничения также касаются участников Парламентской ассамблеи Совета Европы, проголосовавших 13 октября за резолюцию, нацеленную на неприкрытое вмешательство во внутренние дела РФ и дискредитацию намеченных на 2024 год выборов президента РФ.

https://ria.ru/20240123/sanktsii-1922869464.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

россия, киев, евросоюз, politico, совет европы, экономика