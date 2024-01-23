Австралия ввела санкции против россиянина за "участие" в кибератаках
Австралия ввела санкции против россиянина за якобы причастность к кибератаке
© Flickr / Christian HaugenФлаг Австралии
© Flickr / Christian Haugen
Флаг Австралии. Архивное фото
МОСКВА, 23 янв - РИА Новости. Австралия ввела санкции против "российского гражданина" Александра Ермакова за его якобы роль в кибератаке на компанию Medibank в ноябре 2022 года, говорится в совместном заявлении министра иностранных дел страны Пенни Вонг, главы минобороны Ричарда Марлза и главы МВД Клэр О'Нил.
Как отмечается, это первое использование Канберрой автономной системы киберсанкций.
"Управление связи Австралии и Австралийская федеральная полиция в рамках операции Aquila вместе с другими ведомствами Содружества и международными партнерами неустанно работали, чтобы связать российского гражданина и киберпреступника Александра Ермакова со взломом сети Medibank Private, и продолжают работать с другими зацепками. Правительство Австралии ввело целенаправленные финансовые санкции и запрет на поездки в отношении Александра Ермакова", - говорится в заявлении, опубликованном на сайте главы МИД.
Как отмечается, санкции квалифицируют как уголовное преступление, наказуемое тюремным заключением на срок до 10 лет и крупными штрафами, предоставление активов Ермакову, а также использование или обращение с его активами, в том числе через криптовалютные кошельки или программы-вымогатели.
В ноябре 2022 года хакеры потребовали от медицинской страховой компании Medibank заплатить 9,7 миллиона долларов, по доллару за каждого клиента компании, данными которых располагали вымогатели. Хакеры утверждали, что в их число входит и премьер Австралии Энтони Альбанезе. Medibank отказался платить по настоянию правительства Австралии. Как заявил комиссар федеральной полиции Австралии Рис Кершоу, хакеры являются группой "слабо связанных киберпреступников", базирующихся в России. Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова позднее сообщила, что никаких доказательств участия российских хакеров не предоставлялось, а Австралия не воспользовалась официальным каналом для прояснения ситуации с кибератакой на Medibank.