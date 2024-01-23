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В Самаре задержали двух мужчин, похитивших знакомого - РИА Новости, 23.01.2024
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12:42 23.01.2024
https://ria.ru/20240123/samara-1922944003.html
В Самаре задержали двух мужчин, похитивших знакомого
В Самаре задержали двух мужчин, похитивших знакомого - РИА Новости, 23.01.2024
В Самаре задержали двух мужчин, похитивших знакомого
Двоих самарцев задержали по подозрению в похищении знакомого, с которого они потребовали 500 тысяч рублей, сообщил РИА Новости источник в силовых структурах. РИА Новости, 23.01.2024
2024-01-23T12:42
2024-01-23T12:42
происшествия
россия
самара
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САМАРА, 23 янв - РИА Новости. Двоих самарцев задержали по подозрению в похищении знакомого, с которого они потребовали 500 тысяч рублей, сообщил РИА Новости источник в силовых структурах. По данным регионального СУСК России, в ночь на 21 января подозреваемые, действуя по предварительному сговору, похитили знакомого 26-летнего мужчину, требуя у него деньги. Когда похищенного привезли к дому, где он должен был их передать, сотрудники правоохранительных органов пресекли действия злоумышленников. По факту происшествия Ленинский межрайонный следственный отдел регионального СУСК России возбудил уголовное дело в отношении двух местных жителей 24 и 26 лет по статье 126 УК РФ (похищение человека). "В настоящее время подозреваемые задержаны, решается вопрос об избрании в отношении них меры пресечения в виде заключения под стражей", - говорится в сообщении ведомства. Источник в силовых структурах сообщил, что мужчины требовали с пострадавшего 500 тысяч рублей.
https://ria.ru/20240116/ufa-1921669844.html
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происшествия, россия, самара
Происшествия, Россия, Самара
В Самаре задержали двух мужчин, похитивших знакомого

СУСК: в Самаре задержали 2 мужчин, похитивших знакомого и требовавших выкуп

© РИА Новости / Александр Кряжев | Перейти в медиабанкСотрудник полиции
Сотрудник полиции - РИА Новости, 1920, 23.01.2024
© РИА Новости / Александр Кряжев
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Сотрудник полиции. Архивное фото
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САМАРА, 23 янв - РИА Новости. Двоих самарцев задержали по подозрению в похищении знакомого, с которого они потребовали 500 тысяч рублей, сообщил РИА Новости источник в силовых структурах.
По данным регионального СУСК России, в ночь на 21 января подозреваемые, действуя по предварительному сговору, похитили знакомого 26-летнего мужчину, требуя у него деньги. Когда похищенного привезли к дому, где он должен был их передать, сотрудники правоохранительных органов пресекли действия злоумышленников.
Автомобиль Следственного комитета РФ - РИА Новости, 1920, 16.01.2024
В Уфе подросток похитил сверстника и потребовал выкуп
16 января, 16:21
По факту происшествия Ленинский межрайонный следственный отдел регионального СУСК России возбудил уголовное дело в отношении двух местных жителей 24 и 26 лет по статье 126 УК РФ (похищение человека).
"В настоящее время подозреваемые задержаны, решается вопрос об избрании в отношении них меры пресечения в виде заключения под стражей", - говорится в сообщении ведомства.
Источник в силовых структурах сообщил, что мужчины требовали с пострадавшего 500 тысяч рублей.
Сотрудник полиции - РИА Новости, 1920, 25.12.2023
В Подмосковье неизвестный похитил пенсионерку, возбуждено дело
25 декабря 2023, 09:35
 
ПроисшествияРоссияСамара
 
 
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