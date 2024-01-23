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В Самаре задержали двух мужчин, похитивших знакомого
В Самаре задержали двух мужчин, похитивших знакомого - РИА Новости, 23.01.2024
В Самаре задержали двух мужчин, похитивших знакомого
Двоих самарцев задержали по подозрению в похищении знакомого, с которого они потребовали 500 тысяч рублей, сообщил РИА Новости источник в силовых структурах. РИА Новости, 23.01.2024
2024-01-23T12:42
2024-01-23T12:42
2024-01-23T12:42
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САМАРА, 23 янв - РИА Новости. Двоих самарцев задержали по подозрению в похищении знакомого, с которого они потребовали 500 тысяч рублей, сообщил РИА Новости источник в силовых структурах. По данным регионального СУСК России, в ночь на 21 января подозреваемые, действуя по предварительному сговору, похитили знакомого 26-летнего мужчину, требуя у него деньги. Когда похищенного привезли к дому, где он должен был их передать, сотрудники правоохранительных органов пресекли действия злоумышленников. По факту происшествия Ленинский межрайонный следственный отдел регионального СУСК России возбудил уголовное дело в отношении двух местных жителей 24 и 26 лет по статье 126 УК РФ (похищение человека). "В настоящее время подозреваемые задержаны, решается вопрос об избрании в отношении них меры пресечения в виде заключения под стражей", - говорится в сообщении ведомства. Источник в силовых структурах сообщил, что мужчины требовали с пострадавшего 500 тысяч рублей.
https://ria.ru/20240116/ufa-1921669844.html
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происшествия, россия, самара
Происшествия, Россия, Самара
В Самаре задержали двух мужчин, похитивших знакомого
СУСК: в Самаре задержали 2 мужчин, похитивших знакомого и требовавших выкуп
САМАРА, 23 янв - РИА Новости. Двоих самарцев задержали по подозрению в похищении знакомого, с которого они потребовали 500 тысяч рублей, сообщил РИА Новости источник в силовых структурах.
По данным регионального СУСК России
, в ночь на 21 января подозреваемые, действуя по предварительному сговору, похитили знакомого 26-летнего мужчину, требуя у него деньги. Когда похищенного привезли к дому, где он должен был их передать, сотрудники правоохранительных органов пресекли действия злоумышленников.
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По факту происшествия Ленинский межрайонный следственный отдел регионального СУСК России возбудил уголовное дело в отношении двух местных жителей 24 и 26 лет по статье 126 УК РФ (похищение человека).
"В настоящее время подозреваемые задержаны, решается вопрос об избрании в отношении них меры пресечения в виде заключения под стражей", - говорится в сообщении ведомства.
Источник в силовых структурах сообщил, что мужчины требовали с пострадавшего 500 тысяч рублей.
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