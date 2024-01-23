https://ria.ru/20240123/samara-1922944003.html

В Самаре задержали двух мужчин, похитивших знакомого

В Самаре задержали двух мужчин, похитивших знакомого - РИА Новости, 23.01.2024

В Самаре задержали двух мужчин, похитивших знакомого

Двоих самарцев задержали по подозрению в похищении знакомого, с которого они потребовали 500 тысяч рублей, сообщил РИА Новости источник в силовых структурах. РИА Новости, 23.01.2024

2024-01-23T12:42

2024-01-23T12:42

2024-01-23T12:42

происшествия

россия

самара

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САМАРА, 23 янв - РИА Новости. Двоих самарцев задержали по подозрению в похищении знакомого, с которого они потребовали 500 тысяч рублей, сообщил РИА Новости источник в силовых структурах. По данным регионального СУСК России, в ночь на 21 января подозреваемые, действуя по предварительному сговору, похитили знакомого 26-летнего мужчину, требуя у него деньги. Когда похищенного привезли к дому, где он должен был их передать, сотрудники правоохранительных органов пресекли действия злоумышленников. По факту происшествия Ленинский межрайонный следственный отдел регионального СУСК России возбудил уголовное дело в отношении двух местных жителей 24 и 26 лет по статье 126 УК РФ (похищение человека). "В настоящее время подозреваемые задержаны, решается вопрос об избрании в отношении них меры пресечения в виде заключения под стражей", - говорится в сообщении ведомства. Источник в силовых структурах сообщил, что мужчины требовали с пострадавшего 500 тысяч рублей.

https://ria.ru/20240116/ufa-1921669844.html

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происшествия, россия, самара