https://ria.ru/20240123/roskosmos-1922929597.html

"Роскосмос" надеется перейти к монетизации услуг после принятия закона

"Роскосмос" надеется перейти к монетизации услуг после принятия закона - РИА Новости, 23.01.2024

"Роскосмос" надеется перейти к монетизации услуг после принятия закона

"Роскосмос" надеется перейти на монетизацию космических услуг с 1 января 2025 года после принятия соответствующего закона, заявил глава "Роскосмоса" Юрий... РИА Новости, 23.01.2024

2024-01-23T11:47

2024-01-23T11:47

2024-01-23T11:47

наука

космос - риа наука

юрий борисов (роскосмос)

роскосмос

госдума рф

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МОСКВА, 23 янв - РИА Новости. "Роскосмос" надеется перейти на монетизацию космических услуг с 1 января 2025 года после принятия соответствующего закона, заявил глава "Роскосмоса" Юрий Борисов во вторник. Глава госкорпорации сообщил, что закон о монетизации космических услуг обсуждается в Госдуме и прошёл первое чтение. "Надеемся, что он появится, и с 1 января 2025 года мы будем постепенно переходить на монетизацию космических услуг. Я не вижу другого пути, как привлечь внебюджетные средства для реализации дорогостоящих проектов, связанных с созданием многоспутниковых группировок", - сказал Борисов на "Королевских чтениях". Он отметил, что 70% многоспутниковых группировок в мире создаётся за частные деньги.

https://ria.ru/20240122/asteroid-1922398322.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

космос - риа наука, юрий борисов (роскосмос), роскосмос, госдума рф