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"Роскосмос" надеется перейти к монетизации услуг после принятия закона - РИА Новости, 23.01.2024
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Наука
 
11:47 23.01.2024
https://ria.ru/20240123/roskosmos-1922929597.html
"Роскосмос" надеется перейти к монетизации услуг после принятия закона
"Роскосмос" надеется перейти к монетизации услуг после принятия закона - РИА Новости, 23.01.2024
"Роскосмос" надеется перейти к монетизации услуг после принятия закона
"Роскосмос" надеется перейти на монетизацию космических услуг с 1 января 2025 года после принятия соответствующего закона, заявил глава "Роскосмоса" Юрий... РИА Новости, 23.01.2024
2024-01-23T11:47
2024-01-23T11:47
наука
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МОСКВА, 23 янв - РИА Новости. "Роскосмос" надеется перейти на монетизацию космических услуг с 1 января 2025 года после принятия соответствующего закона, заявил глава "Роскосмоса" Юрий Борисов во вторник. Глава госкорпорации сообщил, что закон о монетизации космических услуг обсуждается в Госдуме и прошёл первое чтение. "Надеемся, что он появится, и с 1 января 2025 года мы будем постепенно переходить на монетизацию космических услуг. Я не вижу другого пути, как привлечь внебюджетные средства для реализации дорогостоящих проектов, связанных с созданием многоспутниковых группировок", - сказал Борисов на "Королевских чтениях". Он отметил, что 70% многоспутниковых группировок в мире создаётся за частные деньги.
https://ria.ru/20240122/asteroid-1922398322.html
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космос - риа наука, юрий борисов (роскосмос), роскосмос, госдума рф
Наука, Космос - РИА Наука, Юрий Борисов (Роскосмос), Роскосмос, Госдума РФ
"Роскосмос" надеется перейти к монетизации услуг после принятия закона

"Роскосмос" надеется перейти к монетизации услуг с 1 января 2025 года

© РИА Новости / Евгений Одиноков | Перейти в медиабанкСтенд госкорпорации "Роскосмос"
Стенд госкорпорации Роскосмос - РИА Новости, 1920, 23.01.2024
© РИА Новости / Евгений Одиноков
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Стенд госкорпорации "Роскосмос". Архивное фото
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МОСКВА, 23 янв - РИА Новости. "Роскосмос" надеется перейти на монетизацию космических услуг с 1 января 2025 года после принятия соответствующего закона, заявил глава "Роскосмоса" Юрий Борисов во вторник.
Глава госкорпорации сообщил, что закон о монетизации космических услуг обсуждается в Госдуме и прошёл первое чтение.
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"Надеемся, что он появится, и с 1 января 2025 года мы будем постепенно переходить на монетизацию космических услуг. Я не вижу другого пути, как привлечь внебюджетные средства для реализации дорогостоящих проектов, связанных с созданием многоспутниковых группировок", - сказал Борисов на "Королевских чтениях".
Он отметил, что 70% многоспутниковых группировок в мире создаётся за частные деньги.
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