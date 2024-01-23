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Правительство России переименовало ряд компаний "Росатома" - РИА Новости, 23.01.2024
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22:02 23.01.2024 (обновлено: 22:03 23.01.2024)
https://ria.ru/20240123/rosatom-1923092190.html
Правительство России переименовало ряд компаний "Росатома"
Правительство России переименовало ряд компаний "Росатома" - РИА Новости, 23.01.2024
Правительство России переименовало ряд компаний "Росатома"
Правительство России переименовало ряд компаний, входящих в контур управления госкорпорации "Росатом", уйдя от англицизмов в их названиях, соответствующее... РИА Новости, 23.01.2024
2024-01-23T22:02
2024-01-23T22:03
экономика
россия
наука и инновации
атомредметзолото
государственная корпорация по атомной энергии "росатом"
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МОСКВА, 23 янв - РИА Новости. Правительство России переименовало ряд компаний, входящих в контур управления госкорпорации "Росатом", уйдя от англицизмов в их названиях, соответствующее распоряжение кабинета министров опубликовано во вторник на официальном портале правовой информации. В частности, управляющая компания дивизиона "Росатома" в сфере здравоохранения "Русатом Хэлскеа" теперь официально носит название "Росатом Технологии здоровья"; отраслевой интегратор в области автоматизированных систем управления технологическими процессами и электротехнического оборудования компания "Русатом Автоматизированные системы управления" отныне именуется как "Росатом Автоматизированные системы управления" и др. Компания "НоваВинд" (дивизион "Росатома" по ветроэнергетике) стала АО "Росатом возобновляемая энергия". "Наука и инновации" (управляющая компания научного дивизиона "Росатома") теперь "Росатом Наука". Управляющая компания горнорудного дивизиона "Росатома" "Атомредметзолото", носившая это название с 2007 года, теперь именуется как "Росатом Недра". За последние годы горнорудный дивизион расширил свои компетенции - теперь в сферу его деятельности входит не только добыча в России урана, золота и редких металлов, но и добыча лития, редкоземельных металлов, свинцовых и цинковых концентратов.
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экономика, россия, наука и инновации, атомредметзолото, государственная корпорация по атомной энергии "росатом"
Экономика, Россия, Наука и инновации, Атомредметзолото, Государственная корпорация по атомной энергии "Росатом"
Правительство России переименовало ряд компаний "Росатома"

Правительство России переименовало ряд компаний "Росатома", уйдя от англицизмов

© РИА Новости / Евгений Биятов | Перейти в медиабанкЛоготип государственной корпорации по атомной энергии "Росатом"
Логотип государственной корпорации по атомной энергии Росатом - РИА Новости, 1920, 23.01.2024
© РИА Новости / Евгений Биятов
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Логотип государственной корпорации по атомной энергии "Росатом". Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 23 янв - РИА Новости. Правительство России переименовало ряд компаний, входящих в контур управления госкорпорации "Росатом", уйдя от англицизмов в их названиях, соответствующее распоряжение кабинета министров опубликовано во вторник на официальном портале правовой информации.
В частности, управляющая компания дивизиона "Росатома" в сфере здравоохранения "Русатом Хэлскеа" теперь официально носит название "Росатом Технологии здоровья"; отраслевой интегратор в области автоматизированных систем управления технологическими процессами и электротехнического оборудования компания "Русатом Автоматизированные системы управления" отныне именуется как "Росатом Автоматизированные системы управления" и др. Компания "НоваВинд" (дивизион "Росатома" по ветроэнергетике) стала АО "Росатом возобновляемая энергия". "Наука и инновации" (управляющая компания научного дивизиона "Росатома") теперь "Росатом Наука".
Управляющая компания горнорудного дивизиона "Росатома" "Атомредметзолото", носившая это название с 2007 года, теперь именуется как "Росатом Недра". За последние годы горнорудный дивизион расширил свои компетенции - теперь в сферу его деятельности входит не только добыча в России урана, золота и редких металлов, но и добыча лития, редкоземельных металлов, свинцовых и цинковых концентратов.
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ЭкономикаРоссияНаука и инновацииАтомредметзолотоГосударственная корпорация по атомной энергии "Росатом"
 
 
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