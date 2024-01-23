https://ria.ru/20240123/rosatom-1923092190.html

Правительство России переименовало ряд компаний "Росатома"

Правительство России переименовало ряд компаний "Росатома" - РИА Новости, 23.01.2024

Правительство России переименовало ряд компаний "Росатома"

Правительство России переименовало ряд компаний, входящих в контур управления госкорпорации "Росатом", уйдя от англицизмов в их названиях, соответствующее... РИА Новости, 23.01.2024

2024-01-23T22:02

2024-01-23T22:02

2024-01-23T22:03

экономика

россия

наука и инновации

атомредметзолото

государственная корпорация по атомной энергии "росатом"

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МОСКВА, 23 янв - РИА Новости. Правительство России переименовало ряд компаний, входящих в контур управления госкорпорации "Росатом", уйдя от англицизмов в их названиях, соответствующее распоряжение кабинета министров опубликовано во вторник на официальном портале правовой информации. В частности, управляющая компания дивизиона "Росатома" в сфере здравоохранения "Русатом Хэлскеа" теперь официально носит название "Росатом Технологии здоровья"; отраслевой интегратор в области автоматизированных систем управления технологическими процессами и электротехнического оборудования компания "Русатом Автоматизированные системы управления" отныне именуется как "Росатом Автоматизированные системы управления" и др. Компания "НоваВинд" (дивизион "Росатома" по ветроэнергетике) стала АО "Росатом возобновляемая энергия". "Наука и инновации" (управляющая компания научного дивизиона "Росатома") теперь "Росатом Наука". Управляющая компания горнорудного дивизиона "Росатома" "Атомредметзолото", носившая это название с 2007 года, теперь именуется как "Росатом Недра". За последние годы горнорудный дивизион расширил свои компетенции - теперь в сферу его деятельности входит не только добыча в России урана, золота и редких металлов, но и добыча лития, редкоземельных металлов, свинцовых и цинковых концентратов.

https://ria.ru/20240123/marketpleys-1923054365.html

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экономика, россия, наука и инновации, атомредметзолото, государственная корпорация по атомной энергии "росатом"