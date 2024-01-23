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Песков с иронией прокомментировал публикацию ЦРУ ролика на русском языке - РИА Новости, 23.01.2024
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12:41 23.01.2024
https://ria.ru/20240123/rolik-1922943793.html
Песков с иронией прокомментировал публикацию ЦРУ ролика на русском языке
Песков с иронией прокомментировал публикацию ЦРУ ролика на русском языке - РИА Новости, 23.01.2024
Песков с иронией прокомментировал публикацию ЦРУ ролика на русском языке
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков с иронией прокомментировал публикацию ЦРУ США ролика на русском языке, отметив, что надо сообщить ЦРУ, что в РФ РИА Новости, 23.01.2024
2024-01-23T12:41
2024-01-23T12:41
россия
центральное разведывательное управление (цру)
в мире
дмитрий песков
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МОСКВА, 23 янв - РИА Новости. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков с иронией прокомментировал публикацию ЦРУ США ролика на русском языке, отметив, что надо сообщить ЦРУ, что в РФ социальная сеть "ВКонтакте" популярнее, чем Х.Ранее ЦРУ опубликовало в социальной сети Х новый видеоролик на русском языке, в котором призывает россиян сотрудничать с ними."Вы знаете, это на самом деле такая практика достаточно распространенная. Разведки разных стран мира очень часто прибегают к средствам массовой информации, к социальным сетям, чтобы рекрутировать себе новых сотрудников. Постоянно это делает, ежегодно это делает ЦРУ. Но все-таки надо, чтобы кто-то ЦРУ сообщил, что у нас в стране "ВКонтакте" гораздо популярнее, чем ...Х, и аудитория "ВКонтакте" гораздо больше", - сказал Песков журналистам, отвечая на вопрос как Кремль относится к публикации таких роликов ЦРУ.
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россия, центральное разведывательное управление (цру), в мире, дмитрий песков
Россия, Центральное разведывательное управление (ЦРУ), В мире, Дмитрий Песков
Песков с иронией прокомментировал публикацию ЦРУ ролика на русском языке

Песков с иронией посоветовал ЦРУ публиковать видеоролики во "Вконтакте"

© РИА Новости / POOL | Перейти в медиабанкДмитрий Песков
Дмитрий Песков - РИА Новости, 1920, 23.01.2024
© РИА Новости / POOL
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Дмитрий Песков. Архивное фото
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МОСКВА, 23 янв - РИА Новости. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков с иронией прокомментировал публикацию ЦРУ США ролика на русском языке, отметив, что надо сообщить ЦРУ, что в РФ социальная сеть "ВКонтакте" популярнее, чем Х.
Ранее ЦРУ опубликовало в социальной сети Х новый видеоролик на русском языке, в котором призывает россиян сотрудничать с ними.
"Вы знаете, это на самом деле такая практика достаточно распространенная. Разведки разных стран мира очень часто прибегают к средствам массовой информации, к социальным сетям, чтобы рекрутировать себе новых сотрудников. Постоянно это делает, ежегодно это делает ЦРУ. Но все-таки надо, чтобы кто-то ЦРУ сообщил, что у нас в стране "ВКонтакте" гораздо популярнее, чем ...Х, и аудитория "ВКонтакте" гораздо больше", - сказал Песков журналистам, отвечая на вопрос как Кремль относится к публикации таких роликов ЦРУ.
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РоссияЦентральное разведывательное управление (ЦРУ)В миреДмитрий Песков
 
 
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