https://ria.ru/20240123/rolik-1922943793.html

Песков с иронией прокомментировал публикацию ЦРУ ролика на русском языке

Песков с иронией прокомментировал публикацию ЦРУ ролика на русском языке - РИА Новости, 23.01.2024

Песков с иронией прокомментировал публикацию ЦРУ ролика на русском языке

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков с иронией прокомментировал публикацию ЦРУ США ролика на русском языке, отметив, что надо сообщить ЦРУ, что в РФ РИА Новости, 23.01.2024

2024-01-23T12:41

2024-01-23T12:41

2024-01-23T12:41

россия

центральное разведывательное управление (цру)

в мире

дмитрий песков

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МОСКВА, 23 янв - РИА Новости. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков с иронией прокомментировал публикацию ЦРУ США ролика на русском языке, отметив, что надо сообщить ЦРУ, что в РФ социальная сеть "ВКонтакте" популярнее, чем Х.Ранее ЦРУ опубликовало в социальной сети Х новый видеоролик на русском языке, в котором призывает россиян сотрудничать с ними."Вы знаете, это на самом деле такая практика достаточно распространенная. Разведки разных стран мира очень часто прибегают к средствам массовой информации, к социальным сетям, чтобы рекрутировать себе новых сотрудников. Постоянно это делает, ежегодно это делает ЦРУ. Но все-таки надо, чтобы кто-то ЦРУ сообщил, что у нас в стране "ВКонтакте" гораздо популярнее, чем ...Х, и аудитория "ВКонтакте" гораздо больше", - сказал Песков журналистам, отвечая на вопрос как Кремль относится к публикации таких роликов ЦРУ.

https://ria.ru/20240123/ssha-1922871153.html

россия

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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Варвара Скокшина

россия, центральное разведывательное управление (цру), в мире, дмитрий песков