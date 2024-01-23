https://ria.ru/20240123/risk-1923099149.html

В Газе резко возрос риск эпидемий, заявил Лавров

В Газе резко возрос риск эпидемий, заявил Лавров - РИА Новости, 23.01.2024

В Газе резко возрос риск эпидемий, заявил Лавров

Глава МИД РФ Сергей Лавров, выступая на дебатах в СБ ООН рассказал, что в секторе Газа резко возрос риск эпидемий, уничтожена канализационная система, часть... РИА Новости, 23.01.2024

2024-01-23T23:28

2024-01-23T23:28

2024-01-23T23:47

сергей лавров

в мире

россия

оон

обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/0c/04/1913610795_0:319:3072:2047_1920x0_80_0_0_2598a66cb5a604df890a08a4d853da21.jpg

ООН, 23 янв - РИА Новости. Глава МИД РФ Сергей Лавров, выступая на дебатах в СБ ООН рассказал, что в секторе Газа резко возрос риск эпидемий, уничтожена канализационная система, часть сельскохозяйственных угодий уже никогда не будут восстановлена."В результате бомбардировок почва, грунтовое воды, прибрежная морская акватория, атмосфера уже беспрецедентно загрязнены толстым слоем из продуктов взрыва и горения, уничтоженной техники и боеприпасов, химикатов, разлагающейся биомассы, как бы жутко это не звучало, бытовых отходов и канализационных вод", - сказал он.Министр добавил, что "исчезли естественные источники питьевой воды"."Фактически уничтожена канализационная инфраструктура, и, по оценкам, 22% сельскохозяйственных земель Газы уже никогда не будут восстановлены", - указал Лавров.Он также сообщил, что "зафиксированы десятки тысяч случаев диареи, острых респираторных заболеваний, чесотки, кожной сыпи и других болезней"."Резко возрос риск эпидемий", - отметил российский министр.

https://ria.ru/20240123/pereselenie-1923099273.html

https://ria.ru/20240123/zayavlenie-1923100302.html

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

сергей лавров, в мире, россия, оон, обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году