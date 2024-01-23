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В Газе резко возрос риск эпидемий, заявил Лавров
В Газе резко возрос риск эпидемий, заявил Лавров - РИА Новости, 23.01.2024
В Газе резко возрос риск эпидемий, заявил Лавров
Глава МИД РФ Сергей Лавров, выступая на дебатах в СБ ООН рассказал, что в секторе Газа резко возрос риск эпидемий, уничтожена канализационная система, часть... РИА Новости, 23.01.2024
2024-01-23T23:28
2024-01-23T23:28
2024-01-23T23:47
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ООН, 23 янв - РИА Новости. Глава МИД РФ Сергей Лавров, выступая на дебатах в СБ ООН рассказал, что в секторе Газа резко возрос риск эпидемий, уничтожена канализационная система, часть сельскохозяйственных угодий уже никогда не будут восстановлена."В результате бомбардировок почва, грунтовое воды, прибрежная морская акватория, атмосфера уже беспрецедентно загрязнены толстым слоем из продуктов взрыва и горения, уничтоженной техники и боеприпасов, химикатов, разлагающейся биомассы, как бы жутко это не звучало, бытовых отходов и канализационных вод", - сказал он.Министр добавил, что "исчезли естественные источники питьевой воды"."Фактически уничтожена канализационная инфраструктура, и, по оценкам, 22% сельскохозяйственных земель Газы уже никогда не будут восстановлены", - указал Лавров.Он также сообщил, что "зафиксированы десятки тысяч случаев диареи, острых респираторных заболеваний, чесотки, кожной сыпи и других болезней"."Резко возрос риск эпидемий", - отметил российский министр.
https://ria.ru/20240123/pereselenie-1923099273.html
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сергей лавров, в мире, россия, оон, обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году
Сергей Лавров, В мире, Россия, ООН, Обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году
В Газе резко возрос риск эпидемий, заявил Лавров
Лавров: в Газе резко возрос риск эпидемий, уничтожена канализационная система