https://ria.ru/20240123/rets-1923038242.html

РЭЦ поддержал экспорт в Египет на $2,2 млрд за 5 лет

РЭЦ поддержал экспорт в Египет на $2,2 млрд за 5 лет - РИА Новости, 23.01.2024

РЭЦ поддержал экспорт в Египет на $2,2 млрд за 5 лет

Группа Российского экспортного центра (РЭЦ, Группа ВЭБ.РФ) за 5 лет, в 2019-2023 годах, поддержала поставки несырьевого неэнергетического экспорта в Египет на... РИА Новости, 23.01.2024

2024-01-23T17:31

2024-01-23T17:31

2024-01-23T17:31

экономика

россия

египет

российский экспортный центр (рэц)

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МОСКВА, 23 янв - РИА Новости. Группа Российского экспортного центра (РЭЦ, Группа ВЭБ.РФ) за 5 лет, в 2019-2023 годах, поддержала поставки несырьевого неэнергетического экспорта в Египет на сумму более 2,2 миллиарда долларов, сообщает центр."За это время поддержку РЭЦ получили более 830 экспортеров", - говорится в сообщении.Там добавляется, что в 2023 году основными категориями товаров, получившими поддержку Группы РЭЦ, стали товары агропромышленного комплекса, химической и металлургической промышленности, а также машиностроения, лесопромышленного комплекса и некоторых других отраслей.Группа РЭЦ традиционно рассматривает Египет как одного из ключевых партнеров для России в регионе MENA, с ним налажены одновременно и тесные политические контакты, и взаимовыгодное торгово-экономическое взаимодействие.Российские компании могут получить поддержку РЭЦ на каждом этапе экспортного цикла: аналитику и консалтинг, помощь в поиске партнера, сертификации, транспортировке, а также кредитно-гарантийную поддержку от РОСЭКСИМБАНКа и страхование от ЭКСАР. Многие из этих услуг доступны в цифровом виде на платформе "Мой экспорт".РЭЦ также организует на территории Египта бизнес-миссии и коллективные экспозиции на выставках под брендом Made in Russia. Так, в 2023 году при поддержке РЭЦ российские производители приняли участие в крупнейшей продовольственной выставке Food Africa, по итогам которой провели более 250 b2b-встреч с партнерами. Потенциал переговоров достиг 20 миллионов долларов.Кроме того, в Каире с 2021 года открыт демонстрационно-дегустационный павильон для продвижения российских продуктов питания. Компании, размещающие свою продукцию в павильоне, получают возможность наладить b2b-контакты и повысить свою узнаваемость среди местных потребителей, в том числе за счет маркетинговой поддержки РЭЦ.

https://ria.ru/20240122/zhenschiny-eksportery-1922803689.html

https://ria.ru/20240117/rets-1921857285.html

россия

египет

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Артем Смирнов

экономика, россия, египет, российский экспортный центр (рэц)