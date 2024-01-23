https://ria.ru/20240123/rets-1923038242.html
РЭЦ поддержал экспорт в Египет на $2,2 млрд за 5 лет
РЭЦ поддержал экспорт в Египет на $2,2 млрд за 5 лет - РИА Новости, 23.01.2024
РЭЦ поддержал экспорт в Египет на $2,2 млрд за 5 лет
Группа Российского экспортного центра (РЭЦ, Группа ВЭБ.РФ) за 5 лет, в 2019-2023 годах, поддержала поставки несырьевого неэнергетического экспорта в Египет на... РИА Новости, 23.01.2024
2024-01-23T17:31
2024-01-23T17:31
2024-01-23T17:31
экономика
россия
египет
российский экспортный центр (рэц)
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МОСКВА, 23 янв - РИА Новости. Группа Российского экспортного центра (РЭЦ, Группа ВЭБ.РФ) за 5 лет, в 2019-2023 годах, поддержала поставки несырьевого неэнергетического экспорта в Египет на сумму более 2,2 миллиарда долларов, сообщает центр."За это время поддержку РЭЦ получили более 830 экспортеров", - говорится в сообщении.Там добавляется, что в 2023 году основными категориями товаров, получившими поддержку Группы РЭЦ, стали товары агропромышленного комплекса, химической и металлургической промышленности, а также машиностроения, лесопромышленного комплекса и некоторых других отраслей.Группа РЭЦ традиционно рассматривает Египет как одного из ключевых партнеров для России в регионе MENA, с ним налажены одновременно и тесные политические контакты, и взаимовыгодное торгово-экономическое взаимодействие.Российские компании могут получить поддержку РЭЦ на каждом этапе экспортного цикла: аналитику и консалтинг, помощь в поиске партнера, сертификации, транспортировке, а также кредитно-гарантийную поддержку от РОСЭКСИМБАНКа и страхование от ЭКСАР. Многие из этих услуг доступны в цифровом виде на платформе "Мой экспорт".РЭЦ также организует на территории Египта бизнес-миссии и коллективные экспозиции на выставках под брендом Made in Russia. Так, в 2023 году при поддержке РЭЦ российские производители приняли участие в крупнейшей продовольственной выставке Food Africa, по итогам которой провели более 250 b2b-встреч с партнерами. Потенциал переговоров достиг 20 миллионов долларов.Кроме того, в Каире с 2021 года открыт демонстрационно-дегустационный павильон для продвижения российских продуктов питания. Компании, размещающие свою продукцию в павильоне, получают возможность наладить b2b-контакты и повысить свою узнаваемость среди местных потребителей, в том числе за счет маркетинговой поддержки РЭЦ.
https://ria.ru/20240122/zhenschiny-eksportery-1922803689.html
https://ria.ru/20240117/rets-1921857285.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
экономика, россия, египет, российский экспортный центр (рэц)
Экономика, Россия, Египет, Российский экспортный центр (РЭЦ)
МОСКВА, 23 янв - РИА Новости. Группа Российского экспортного центра (РЭЦ, Группа ВЭБ.РФ) за 5 лет, в 2019-2023 годах, поддержала поставки несырьевого неэнергетического экспорта в Египет на сумму более 2,2 миллиарда долларов, сообщает центр.
"За это время поддержку РЭЦ получили более 830 экспортеров", - говорится в сообщении.
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Там добавляется, что в 2023 году основными категориями товаров, получившими поддержку Группы РЭЦ, стали товары агропромышленного комплекса, химической и металлургической промышленности, а также машиностроения, лесопромышленного комплекса и некоторых других отраслей.
Группа РЭЦ традиционно рассматривает Египет как одного из ключевых партнеров для России в регионе MENA, с ним налажены одновременно и тесные политические контакты, и взаимовыгодное торгово-экономическое взаимодействие.
Российские компании могут получить поддержку РЭЦ на каждом этапе экспортного цикла: аналитику и консалтинг, помощь в поиске партнера, сертификации, транспортировке, а также кредитно-гарантийную поддержку от РОСЭКСИМБАНКа и страхование от ЭКСАР. Многие из этих услуг доступны в цифровом виде на платформе "Мой экспорт".
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РЭЦ также организует на территории Египта бизнес-миссии и коллективные экспозиции на выставках под брендом Made in Russia. Так, в 2023 году при поддержке РЭЦ российские производители приняли участие в крупнейшей продовольственной выставке Food Africa, по итогам которой провели более 250 b2b-встреч с партнерами. Потенциал переговоров достиг 20 миллионов долларов.
Кроме того, в Каире
с 2021 года открыт демонстрационно-дегустационный павильон для продвижения российских продуктов питания. Компании, размещающие свою продукцию в павильоне, получают возможность наладить b2b-контакты и повысить свою узнаваемость среди местных потребителей, в том числе за счет маркетинговой поддержки РЭЦ.