https://ria.ru/20240123/putin-1923054657.html

Путин открыл Год семьи в России

Путин открыл Год семьи в России - РИА Новости, 23.01.2024

Путин открыл Год семьи в России

В России люди разных национальностей живут в мире и согласии, это "семья семей", заявил Владимир Путин на церемонии открытия Года семьи. РИА Новости, 23.01.2024

2024-01-23T18:17

2024-01-23T18:17

2024-01-23T20:08

россия

владимир путин

год семьи

общество

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МОСКВА, 23 янв — РИА Новости. В России люди разных национальностей живут в мире и согласии, это "семья семей", заявил Владимир Путин на церемонии открытия Года семьи. "Семейные ценности консолидируют общество. Я скажу больше: Россия — это действительно огромная семья, можно сказать "семья семей". Ведь здесь столетиями в мире и согласии живут люди разных национальностей, а многообразие их культур, языков, обычаев не разделяет, а, напротив, объединяет Россию", — сказал президент.Общие ценности делают страну сильной, уверенной и сплоченной, продолжил глава государства.Он напомнил, что за последние годы количество многодетных семей в России выросло на 26%, а число детей, которых в них воспитывают, — на 30%.Перед церемонией президент встретился с участниками и победителями всероссийских семейных конкурсов, которым рассказал о дополнительных мерах поддержки:Путин подчеркнул, что власти будут уделять первостепенное внимание укреплению института семьи, повышению престижа материнства и отцовства, всесторонней защите детства, демографическим программам. Это не просто ключевое направление развития страны, а важнейшая часть суверенного мировоззрения, видение будущего нашего народа, указал президент.

https://ria.ru/20240123/family-1923018330.html

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Наталья Макарова

россия, владимир путин, год семьи, общество