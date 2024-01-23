https://ria.ru/20240123/putin-1923054657.html
Путин открыл Год семьи в России
Путин открыл Год семьи в России - РИА Новости, 23.01.2024
Путин открыл Год семьи в России
В России люди разных национальностей живут в мире и согласии, это "семья семей", заявил Владимир Путин на церемонии открытия Года семьи. РИА Новости, 23.01.2024
2024-01-23T18:17
2024-01-23T18:17
2024-01-23T20:08
россия
владимир путин
год семьи
общество
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МОСКВА, 23 янв — РИА Новости. В России люди разных национальностей живут в мире и согласии, это "семья семей", заявил Владимир Путин на церемонии открытия Года семьи. "Семейные ценности консолидируют общество. Я скажу больше: Россия — это действительно огромная семья, можно сказать "семья семей". Ведь здесь столетиями в мире и согласии живут люди разных национальностей, а многообразие их культур, языков, обычаев не разделяет, а, напротив, объединяет Россию", — сказал президент.Общие ценности делают страну сильной, уверенной и сплоченной, продолжил глава государства.Он напомнил, что за последние годы количество многодетных семей в России выросло на 26%, а число детей, которых в них воспитывают, — на 30%.Перед церемонией президент встретился с участниками и победителями всероссийских семейных конкурсов, которым рассказал о дополнительных мерах поддержки:Путин подчеркнул, что власти будут уделять первостепенное внимание укреплению института семьи, повышению престижа материнства и отцовства, всесторонней защите детства, демографическим программам. Это не просто ключевое направление развития страны, а важнейшая часть суверенного мировоззрения, видение будущего нашего народа, указал президент.
https://ria.ru/20240123/family-1923018330.html
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РИА Новости
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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россия, владимир путин, год семьи, общество
Россия, Владимир Путин, Год семьи, Общество
Путин открыл Год семьи в России
Путин: Россия — это семья семей, все трудности можно одолеть, когда страна едина
МОСКВА, 23 янв — РИА Новости.
В России люди разных национальностей живут в мире и согласии, это "семья семей", заявил Владимир Путин на церемонии
открытия Года семьи.
"Семейные ценности консолидируют общество. Я скажу больше: Россия — это действительно огромная семья, можно сказать "семья семей". Ведь здесь столетиями в мире и согласии живут люди разных национальностей, а многообразие их культур, языков, обычаев не разделяет, а, напротив, объединяет Россию", — сказал президент.
Путин назвал многодетные семьи опорой России
Общие ценности делают страну сильной, уверенной и сплоченной, продолжил глава государства.
Он напомнил, что за последние годы количество многодетных семей в России выросло на 26%, а число детей, которых в них воспитывают, — на 30%.
Перед церемонией президент встретился с участниками и победителями всероссийских семейных конкурсов, которым рассказал о дополнительных мерах поддержки:
- в соответствии с новым президентским указом, многодетной считается семья с тремя и более детьми, этот статус устанавливается бессрочно;
- государство в многодетных семьях оказывает поддержку детям в возрасте до 18 лет, либо до 23-х, если они учатся очно;
- многодетные семьи получат равные льготы по всей стране;
- власти продлят действие субсидии в 450 тысяч рублей на погашение ипотеки для многодетных семей.
Путин подчеркнул, что власти будут уделять первостепенное внимание укреплению института семьи, повышению престижа материнства и отцовства, всесторонней защите детства, демографическим программам. Это не просто ключевое направление развития страны, а важнейшая часть суверенного мировоззрения, видение будущего нашего народа, указал президент.
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