Путин рассказал, как его воспитывали родители
Путин рассказал, что родители воспитывали его на личном примере
© РИА Новости / POOL | Перейти в медиабанкВладимир Путин на встрече с участниками и победителями всероссийских семейных конкурсов
Владимир Путин на встрече с участниками и победителями всероссийских семейных конкурсов. Архивное фото
МОСКВА, 23 янв - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин поделился воспоминаниями о том, как его воспитывали, а также отметил, что родители на личном примере демонстрируют детям важные человеческие качества.
«
"Что касается моей семьи, то как я рос... Как ни странно, они (родители - прим. ред.) не давали мне никаких советов, никаких наставлений не делали. Но, как Макаренко в свое время говорил, лучшее воспитание - это личный пример", - подчеркнул президент во время встречи с участниками и победителями всероссийских семейных конкурсов.
Путин отметил, что для него образцом был отец, который привил ему чувство ответственности и никогда не демонстрировал при нем вредных привычек.
«
"Во-первых, никогда, я хочу это подчеркнуть - никогда не видел отца пьяным. Вообще такого не было никогда. Я уж про маму не говорю. Я никогда не слышал от него ни одного бранного слова. Вообще", - вспомнил он.
Кроме того, Путин поделился воспоминаниями о том, как его отец ответственно подходил к бытовым вопросам, в частности выписывал счета за электроэнергию, в 6 утра уже уходил на работу и все делал вовремя.
«
"Обстановка доброжелательности, любви, доброго отношения друг к другу, поддержки - вот это всё - среда, в которой мы живем, во всяком случае, я жил. Именно это и воспитывает, именно это и закладывает морально-нравственную основу будущего полноценного человека", - заключил Путин.
Также президент выразил уверенность, что такая среда есть в современных российских многодетных семьях.