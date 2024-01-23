https://ria.ru/20240123/putin-1923044422.html

Путин рассказал, как его воспитывали родители

Путин рассказал, как его воспитывали родители - РИА Новости, 23.01.2024

Путин рассказал, как его воспитывали родители

Президент РФ Владимир Путин поделился воспоминаниями о том, как его воспитывали, а также отметил, что родители на личном примере демонстрируют детям важные... РИА Новости, 23.01.2024

2024-01-23T17:44

2024-01-23T17:44

2024-01-23T17:45

общество

владимир путин

год семьи

россия

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МОСКВА, 23 янв - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин поделился воспоминаниями о том, как его воспитывали, а также отметил, что родители на личном примере демонстрируют детям важные человеческие качества. "Что касается моей семьи, то как я рос... Как ни странно, они (родители - прим. ред.) не давали мне никаких советов, никаких наставлений не делали. Но, как Макаренко в свое время говорил, лучшее воспитание - это личный пример", - подчеркнул президент во время встречи с участниками и победителями всероссийских семейных конкурсов. Путин отметил, что для него образцом был отец, который привил ему чувство ответственности и никогда не демонстрировал при нем вредных привычек. "Во-первых, никогда, я хочу это подчеркнуть - никогда не видел отца пьяным. Вообще такого не было никогда. Я уж про маму не говорю. Я никогда не слышал от него ни одного бранного слова. Вообще", - вспомнил он. Кроме того, Путин поделился воспоминаниями о том, как его отец ответственно подходил к бытовым вопросам, в частности выписывал счета за электроэнергию, в 6 утра уже уходил на работу и все делал вовремя. "Обстановка доброжелательности, любви, доброго отношения друг к другу, поддержки - вот это всё - среда, в которой мы живем, во всяком случае, я жил. Именно это и воспитывает, именно это и закладывает морально-нравственную основу будущего полноценного человека", - заключил Путин. Также президент выразил уверенность, что такая среда есть в современных российских многодетных семьях.

https://ria.ru/20240123/putin-1923039960.html

https://ria.ru/20240123/family-1923018330.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

общество, владимир путин, год семьи, россия