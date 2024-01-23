https://ria.ru/20240123/putin-1923030100.html
Путин дал поручения по страхованию экспортного контракта
Путин дал поручения по страхованию экспортного контракта - РИА Новости, 23.01.2024
Путин дал поручения по страхованию экспортного контракта
Ограничения по возрасту учредителя предприятия для проведения страхования экспортного контракта в компании "Эксар" можно и нужно устранить, заявил президент... РИА Новости, 23.01.2024
2024-01-23T17:05
2024-01-23T17:05
2024-01-23T17:07
экономика
россия
владимир путин
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/01/17/1923015284_0:0:3243:1825_1920x0_80_0_0_618a7b023e30311ff920db2f1afa9d51.jpg
МОСКВА, 23 янв - РИА Новости. Ограничения по возрасту учредителя предприятия для проведения страхования экспортного контракта в компании "Эксар" можно и нужно устранить, заявил президент России Владимир Путин. "Я думаю, что их точно можно и нужно устранить, эти ограничения, это первое. Надеюсь, у нас там ведется запись нашей встречи, чтобы ничего не забылось. Попрошу коллег это пометить", - сказал Путин во время встречи с участниками и победителями всероссийских семейных конкурсов. Глава семьи и генеральный директор кондитерской "Черока" Владимир Чернобельский сообщил президенту о возрастных ограничениях для страхования компании "Эксар". "У нас бизнес семейный, основному учредителю у нас уже 80 лет. А ограничения эти - не старше 65. Непонятно, с чем они связаны, но не позволяют попасть в льготную эту программу для страхования малого бизнеса", - объяснил Чернобельский.
https://ria.ru/20240123/tovary-1923026261.html
https://ria.ru/20240123/vyruchka-1923023046.html
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2024
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/01/17/1923015284_215:0:2944:2047_1920x0_80_0_0_3eb9506533debf3d74ceb14a1a459ef0.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
экономика, россия, владимир путин
Экономика, Россия, Владимир Путин
Путин дал поручения по страхованию экспортного контракта
Путин призвал разобраться с ограничениями по страхованию экспортного контракта
МОСКВА, 23 янв - РИА Новости. Ограничения по возрасту учредителя предприятия для проведения страхования экспортного контракта в компании "Эксар" можно и нужно устранить, заявил президент России Владимир Путин.
"Я думаю, что их точно можно и нужно устранить, эти ограничения, это первое. Надеюсь, у нас там ведется запись нашей встречи, чтобы ничего не забылось. Попрошу коллег это пометить", - сказал Путин во время встречи с участниками и победителями всероссийских семейных конкурсов.
Путин рассказал о продвижении российских товаров
Глава семьи и генеральный директор кондитерской "Черока" Владимир Чернобельский сообщил президенту о возрастных ограничениях для страхования компании "Эксар".
"У нас бизнес семейный, основному учредителю у нас уже 80 лет. А ограничения эти - не старше 65. Непонятно, с чем они связаны, но не позволяют попасть в льготную эту программу для страхования малого бизнеса", - объяснил Чернобельский.
Путин пообещал отладить механизм возвращения валютной выручки