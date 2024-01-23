https://ria.ru/20240123/putin-1923030100.html

Путин дал поручения по страхованию экспортного контракта

Путин дал поручения по страхованию экспортного контракта - РИА Новости, 23.01.2024

Путин дал поручения по страхованию экспортного контракта

Ограничения по возрасту учредителя предприятия для проведения страхования экспортного контракта в компании "Эксар" можно и нужно устранить, заявил президент... РИА Новости, 23.01.2024

2024-01-23T17:05

2024-01-23T17:05

2024-01-23T17:07

экономика

россия

владимир путин

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МОСКВА, 23 янв - РИА Новости. Ограничения по возрасту учредителя предприятия для проведения страхования экспортного контракта в компании "Эксар" можно и нужно устранить, заявил президент России Владимир Путин. "Я думаю, что их точно можно и нужно устранить, эти ограничения, это первое. Надеюсь, у нас там ведется запись нашей встречи, чтобы ничего не забылось. Попрошу коллег это пометить", - сказал Путин во время встречи с участниками и победителями всероссийских семейных конкурсов. Глава семьи и генеральный директор кондитерской "Черока" Владимир Чернобельский сообщил президенту о возрастных ограничениях для страхования компании "Эксар". "У нас бизнес семейный, основному учредителю у нас уже 80 лет. А ограничения эти - не старше 65. Непонятно, с чем они связаны, но не позволяют попасть в льготную эту программу для страхования малого бизнеса", - объяснил Чернобельский.

https://ria.ru/20240123/tovary-1923026261.html

https://ria.ru/20240123/vyruchka-1923023046.html

россия

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Дарья Буймова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

экономика, россия, владимир путин