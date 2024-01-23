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Путин дал поручения по страхованию экспортного контракта - РИА Новости, 23.01.2024
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17:05 23.01.2024 (обновлено: 17:07 23.01.2024)
https://ria.ru/20240123/putin-1923030100.html
Путин дал поручения по страхованию экспортного контракта
Путин дал поручения по страхованию экспортного контракта - РИА Новости, 23.01.2024
Путин дал поручения по страхованию экспортного контракта
Ограничения по возрасту учредителя предприятия для проведения страхования экспортного контракта в компании "Эксар" можно и нужно устранить, заявил президент... РИА Новости, 23.01.2024
2024-01-23T17:05
2024-01-23T17:07
экономика
россия
владимир путин
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МОСКВА, 23 янв - РИА Новости. Ограничения по возрасту учредителя предприятия для проведения страхования экспортного контракта в компании "Эксар" можно и нужно устранить, заявил президент России Владимир Путин. "Я думаю, что их точно можно и нужно устранить, эти ограничения, это первое. Надеюсь, у нас там ведется запись нашей встречи, чтобы ничего не забылось. Попрошу коллег это пометить", - сказал Путин во время встречи с участниками и победителями всероссийских семейных конкурсов. Глава семьи и генеральный директор кондитерской "Черока" Владимир Чернобельский сообщил президенту о возрастных ограничениях для страхования компании "Эксар". "У нас бизнес семейный, основному учредителю у нас уже 80 лет. А ограничения эти - не старше 65. Непонятно, с чем они связаны, но не позволяют попасть в льготную эту программу для страхования малого бизнеса", - объяснил Чернобельский.
https://ria.ru/20240123/tovary-1923026261.html
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экономика, россия, владимир путин
Экономика, Россия, Владимир Путин
Путин дал поручения по страхованию экспортного контракта

Путин призвал разобраться с ограничениями по страхованию экспортного контракта

© РИА Новости / POOL | Перейти в медиабанкПрезидент РФ Владимир Путин на встрече с участниками и победителями всероссийских семейных конкурсов "Семья года" и "Это у нас семейное" в рамках Всероссийского семейного форума "Родные – Любимые"
Президент РФ Владимир Путин на встрече с участниками и победителями всероссийских семейных конкурсов Семья года и Это у нас семейное в рамках Всероссийского семейного форума Родные – Любимые - РИА Новости, 1920, 23.01.2024
© РИА Новости / POOL
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Президент РФ Владимир Путин на встрече с участниками и победителями всероссийских семейных конкурсов "Семья года" и "Это у нас семейное" в рамках Всероссийского семейного форума "Родные – Любимые"
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МОСКВА, 23 янв - РИА Новости. Ограничения по возрасту учредителя предприятия для проведения страхования экспортного контракта в компании "Эксар" можно и нужно устранить, заявил президент России Владимир Путин.
"Я думаю, что их точно можно и нужно устранить, эти ограничения, это первое. Надеюсь, у нас там ведется запись нашей встречи, чтобы ничего не забылось. Попрошу коллег это пометить", - сказал Путин во время встречи с участниками и победителями всероссийских семейных конкурсов.
Президент РФ Владимир Путин на встрече с участниками и победителями всероссийских семейных конкурсов Семья года и Это у нас семейное в рамках Всероссийского семейного форума Родные – Любимые - РИА Новости, 1920, 23.01.2024
Путин рассказал о продвижении российских товаров
Вчера, 16:49
Глава семьи и генеральный директор кондитерской "Черока" Владимир Чернобельский сообщил президенту о возрастных ограничениях для страхования компании "Эксар".
"У нас бизнес семейный, основному учредителю у нас уже 80 лет. А ограничения эти - не старше 65. Непонятно, с чем они связаны, но не позволяют попасть в льготную эту программу для страхования малого бизнеса", - объяснил Чернобельский.
Президент РФ Владимир Путин на Всероссийском семейном форуме Родные – Любимые - РИА Новости, 1920, 23.01.2024
Путин пообещал отладить механизм возвращения валютной выручки
Вчера, 16:40
 
ЭкономикаРоссияВладимир Путин
 
 
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