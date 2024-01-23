https://ria.ru/20240123/putin-1923018871.html

Путин заявил о продолжении программ по оздоровлению детей

Путин заявил о продолжении программ по оздоровлению детей - РИА Новости, 23.01.2024

Путин заявил о продолжении программ по оздоровлению детей

Программы оздоровления детей в российских регионах будут продолжены, сообщил президент РФ Владимир Путин. РИА Новости, 23.01.2024

2024-01-23T16:29

2024-01-23T16:29

2024-01-23T16:30

россия

луганская народная республика

запорожье

владимир путин

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МОСКВА, 23 янв - РИА Новости. Программы оздоровления детей в российских регионах будут продолжены, сообщил президент РФ Владимир Путин. На встрече с участниками и победителями всероссийских семейных конкурсов президента поблагодарили за программы оздоровления детей в российских регионах. "Мы будем эти программы безусловно продрожать. Я знаю, что и так называемы наши регионы-партнеры, которые работают на территории Луганской Народной Республики, Донецкой, в Херсонщине, в Запорожье имеют такие программы обменов ", - сказал Путин. Он отметил, что сейчас ситуация в этих регионах "не самая лучшая, и далеко не спокойная", но действуют большие программы восстановления регинов.

https://ria.ru/20240123/semya-1922893505.html

россия

луганская народная республика

запорожье

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россия, луганская народная республика, запорожье, владимир путин