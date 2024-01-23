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Путин заявил о продолжении программ по оздоровлению детей - РИА Новости, 23.01.2024
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16:29 23.01.2024 (обновлено: 16:30 23.01.2024)
https://ria.ru/20240123/putin-1923018871.html
Путин заявил о продолжении программ по оздоровлению детей
Путин заявил о продолжении программ по оздоровлению детей - РИА Новости, 23.01.2024
Путин заявил о продолжении программ по оздоровлению детей
Программы оздоровления детей в российских регионах будут продолжены, сообщил президент РФ Владимир Путин. РИА Новости, 23.01.2024
2024-01-23T16:29
2024-01-23T16:30
россия
луганская народная республика
запорожье
владимир путин
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МОСКВА, 23 янв - РИА Новости. Программы оздоровления детей в российских регионах будут продолжены, сообщил президент РФ Владимир Путин. На встрече с участниками и победителями всероссийских семейных конкурсов президента поблагодарили за программы оздоровления детей в российских регионах. "Мы будем эти программы безусловно продрожать. Я знаю, что и так называемы наши регионы-партнеры, которые работают на территории Луганской Народной Республики, Донецкой, в Херсонщине, в Запорожье имеют такие программы обменов ", - сказал Путин. Он отметил, что сейчас ситуация в этих регионах "не самая лучшая, и далеко не спокойная", но действуют большие программы восстановления регинов.
https://ria.ru/20240123/semya-1922893505.html
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россия, луганская народная республика, запорожье, владимир путин
Россия, Луганская Народная Республика, Запорожье, Владимир Путин
Путин заявил о продолжении программ по оздоровлению детей

Путин: программы оздоровления детей в российских регионах будут продолжены

© РИА Новости / Илья Наймушин | Перейти в медиабанкПрограмма оздоровления детей
Программа оздоровления детей - РИА Новости, 1920, 23.01.2024
© РИА Новости / Илья Наймушин
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Программа оздоровления детей. Архивное фото
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МОСКВА, 23 янв - РИА Новости. Программы оздоровления детей в российских регионах будут продолжены, сообщил президент РФ Владимир Путин.
На встрече с участниками и победителями всероссийских семейных конкурсов президента поблагодарили за программы оздоровления детей в российских регионах.
"Мы будем эти программы безусловно продрожать. Я знаю, что и так называемы наши регионы-партнеры, которые работают на территории Луганской Народной Республики, Донецкой, в Херсонщине, в Запорожье имеют такие программы обменов ", - сказал Путин.
Он отметил, что сейчас ситуация в этих регионах "не самая лучшая, и далеко не спокойная", но действуют большие программы восстановления регинов.
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РоссияЛуганская Народная РеспубликаЗапорожьеВладимир Путин
 
 
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