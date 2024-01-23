https://ria.ru/20240123/putin-1922861542.html

Путин посетит форум "Родные - Любимые", где откроет Год семьи

Путин посетит форум "Родные - Любимые", где откроет Год семьи - РИА Новости, 23.01.2024

Путин посетит форум "Родные - Любимые", где откроет Год семьи

Президент Владимир Путин во вторник примет участие во всероссийском семейном форуме "Родные – Любимые", в рамках которого на торжественной церемонии буден дан... РИА Новости, 23.01.2024

2024-01-23T00:09

2024-01-23T00:09

2024-01-23T00:09

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МОСКВА, 23 янв - РИА Новости. Президент Владимир Путин во вторник примет участие во всероссийском семейном форуме "Родные – Любимые", в рамках которого на торжественной церемонии буден дан старт Году семьи в России, сообщила пресс-служба Кремля. Форум "Родные – Любимые" – первое официальное событие Года семьи в России. Мероприятие открылось 19 января на международной выставке-форуме "Россия" на ВДНХ, в нем участвуют более тысячи человек. В их числе семейные династии из каждого региона страны, многодетные, молодые и приемные семьи, семьи Героев России и ветеранов СВО. Глава государства проведет встречу с участниками и победителями всероссийских семейных конкурсов "Семья года" и "Это у нас семейное". В конкурсе "Семья года" участники соревнуются за звание лучшей семьи в стране в пяти номинациях: "Многодетная семья", "Молодая семья", "Сельская семья", "Золотая семья России", "Семья – хранитель традиций". Участники конкурса "Это у нас семейное" выполняют различные задания всей семьей, а организаторы определяют самые сплоченные из них. Задача на предстоящие десятилетияПутин в ноябре 2023 года подписал указ о проведении Года семьи в России в 2024 году "в целях популяризации государственной политики в сфере защиты семьи, сохранения традиционных семейных ценностей". Председателем оргкомитета по его проведению была назначена вице-премьер РФ Татьяна Голикова. Комментируя свое решение, Путин отмечал, что оно опирается на позицию абсолютного большинства российского общества. По словам президента, государству предстоит преодолеть сложнейшие демографические вызовы. Сбережение и приумножение народа России – это задача на предстоящие десятилетия, и даже на поколения вперед. Многодетность и большая семья должны стать нормой, образом жизни для всех народов России, подчеркивал Путин. Аналогично главную цель проведения Года семьи в России описал и министр труда и социальной защиты РФ Антон Котяков - увеличение количества россиян не только по итогам 2024 года, но и на многие годы вперед. Министр отметил важность формирования культуры поддержки семей - воспитывать у детей желание создавать многодетную семью. Мода на многодетностьРоссийские власти фиксируют, что настрой на большую семью в России растет. Во время поездки на Чукотку президент озвучил статистику за 2022 год, согласно которой 60% мужчин и 70% женщин в России хотели бы иметь двух и более детей. По мнению Путина, в России становится модным иметь много детей. Данный тренд подтверждают и другие цифры. За последние пять лет количество третьих детей в российских семьях выросло на 11,5%, несмотря на все демографические сложности, рассказывала вице- Голикова. Количество многодетных семей, где воспитываются три и более ребенка, составило 2,3 миллиона. По данным вице-премьера, число рожденных детей в стране возросло на 30%, а количество семей с тремя и более детьми – на 27%. По словам Путина, задача государства – поддерживать многодетные семьи, что оно и старается делать. Президент напомнил о "целом наборе" мер поддержки, который включает в себя, к примеру, дешевую ипотеку, единую систему льгот от периода беременности мамы до 18-летия ребенка. Единый статусРассматриваются и новые меры поддержки многодетных семей. Путин поддержал инициативу жителей Чукотки об освобождении от налога на жилье многодетных семей на Дальнем Востоке. Президент РФ сообщил, что поручит правительству и соответствующей профильной комиссии Госсовета проработать данный вопрос. Кроме того, российские власти приблизились к тому, чтобы закрепить на федеральном уровне единый правовой статус многодетных семей. Это позволит упорядочить меры поддержки таких семей – единообразно гарантировать их по всей стране. Известно, что еще в ноябре в правительстве РФ был разработан проект указа президента, устанавливающий единый статус многодетной семьи, а также регулирующий и содержащий в себе меры поддержки многодетных семей. Тогда Котяков сообщал, что документ проходит межведомственное согласование. Параллельно вопрос прорабатывается в Госдуме. Председатель ГД Вячеслав Володин поручил главе комитета по защите семьи Нине Останиной и вице-спикеру Анне Кузнецовой провести парламентские слушания, в том числе с участием многодетных семей, для проработки всех нюансов в связи с принятием единого статуса многодетных семей. По последним данным, слушания пройдут в начале февраля.

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https://ria.ru/20240122/nikitin-1922758590.html

https://ria.ru/20240118/davankov-1922207228.html

https://ria.ru/20240110/avtokredity-1920522695.html

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россия, чукотка, дальний восток, владимир путин, татьяна голикова, антон котяков, госдума рф, общество