https://ria.ru/20240123/provodnitsa-1922933370.html

В ГД выступили против жестких мер в отношении проводницы, выбросившей кота

В ГД выступили против жестких мер в отношении проводницы, выбросившей кота - РИА Новости, 23.01.2024

В ГД выступили против жестких мер в отношении проводницы, выбросившей кота

Депутат ГД Жанна Рябцева призвала воздержаться от жёстких мер в отношении проводницы, выбросившей кота Твикса из поезда. РИА Новости, 23.01.2024

2024-01-23T12:06

2024-01-23T12:06

2024-01-23T12:06

госдума рф

гибель кота твикса

ржд

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МОСКВА, 23 янв - РИА Новости. Депутат ГД Жанна Рябцева призвала воздержаться от жёстких мер в отношении проводницы, выбросившей кота Твикса из поезда. Ранее проводница поезда Екатеринбург - Санкт-Петербург во время стоянки в Кирове выбросила из вагона выбравшегося из перевозки кота по кличке Твикс. Инцидент произошел 11 января, в дежурную часть обратился житель Ленинградской области. Более 300 волонтеров искали кота несколько суток. Люди развешивали объявления, ходили по домам и прочесывали улицы и вокзал. В субботу волонтеры сообщили РИА Новости, что нашли кота Твикса мертвым. "Сейчас как депутат прошу всё-таки ещё раз внимательно посмотреть на биографию проводника, чтобы не было там этих "жёстких" (мер - ред.)", - сказала Рябцева в ходе круглого стола в ГД, посвященного правилам перевозки животных общественным транспортом, во вторник. Депутат отметила, что проводники являются людьми, которые могут представлять "династийную профессию", добавив, что человеку, который "вчера вез раненого бойца", сегодня "из-за кота" грозит уголовное преследование, наказание и отстранение от работы. Рябцева также подчеркнула, что проводница задавала вопросы пассажирам и искала хозяев. Глава Следственного комитета России Александр Бастрыкин поручил провести проверку по факту жестокого обращения с животным на железной дороге в Кирове после гибели кота Твикса. В РЖД после инцидента сообщили, что компания изменит правила перевозки животных - проводники не смогут высаживать их из поездов на улицу. МВД после ЧП не стало возбуждать уголовное дело о самоуправстве, не найдя в случившемся состава преступления.

https://ria.ru/20240123/zhivotnye-1922806923.html

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Влада Копылова

Влада Копылова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Влада Копылова

госдума рф, гибель кота твикса, ржд