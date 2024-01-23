https://ria.ru/20240123/provodnitsa-1922933370.html
В ГД выступили против жестких мер в отношении проводницы, выбросившей кота
В ГД выступили против жестких мер в отношении проводницы, выбросившей кота - РИА Новости, 23.01.2024
В ГД выступили против жестких мер в отношении проводницы, выбросившей кота
Депутат ГД Жанна Рябцева призвала воздержаться от жёстких мер в отношении проводницы, выбросившей кота Твикса из поезда. РИА Новости, 23.01.2024
2024-01-23T12:06
2024-01-23T12:06
2024-01-23T12:06
госдума рф
гибель кота твикса
ржд
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МОСКВА, 23 янв - РИА Новости. Депутат ГД Жанна Рябцева призвала воздержаться от жёстких мер в отношении проводницы, выбросившей кота Твикса из поезда. Ранее проводница поезда Екатеринбург - Санкт-Петербург во время стоянки в Кирове выбросила из вагона выбравшегося из перевозки кота по кличке Твикс. Инцидент произошел 11 января, в дежурную часть обратился житель Ленинградской области. Более 300 волонтеров искали кота несколько суток. Люди развешивали объявления, ходили по домам и прочесывали улицы и вокзал. В субботу волонтеры сообщили РИА Новости, что нашли кота Твикса мертвым. "Сейчас как депутат прошу всё-таки ещё раз внимательно посмотреть на биографию проводника, чтобы не было там этих "жёстких" (мер - ред.)", - сказала Рябцева в ходе круглого стола в ГД, посвященного правилам перевозки животных общественным транспортом, во вторник. Депутат отметила, что проводники являются людьми, которые могут представлять "династийную профессию", добавив, что человеку, который "вчера вез раненого бойца", сегодня "из-за кота" грозит уголовное преследование, наказание и отстранение от работы. Рябцева также подчеркнула, что проводница задавала вопросы пассажирам и искала хозяев. Глава Следственного комитета России Александр Бастрыкин поручил провести проверку по факту жестокого обращения с животным на железной дороге в Кирове после гибели кота Твикса. В РЖД после инцидента сообщили, что компания изменит правила перевозки животных - проводники не смогут высаживать их из поездов на улицу. МВД после ЧП не стало возбуждать уголовное дело о самоуправстве, не найдя в случившемся состава преступления.
https://ria.ru/20240123/zhivotnye-1922806923.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
госдума рф, гибель кота твикса, ржд
Госдума РФ, Гибель кота Твикса, РЖД
В ГД выступили против жестких мер в отношении проводницы, выбросившей кота
Рябцева: нужно внимательно посмотреть на биографию проводницы, выбросившей кота
МОСКВА, 23 янв - РИА Новости. Депутат ГД Жанна Рябцева призвала воздержаться от жёстких мер в отношении проводницы, выбросившей кота Твикса из поезда.
Ранее проводница поезда Екатеринбург - Санкт-Петербург во время стоянки в Кирове выбросила из вагона выбравшегося из перевозки кота по кличке Твикс. Инцидент произошел 11 января, в дежурную часть обратился житель Ленинградской области. Более 300 волонтеров искали кота несколько суток. Люди развешивали объявления, ходили по домам и прочесывали улицы и вокзал. В субботу волонтеры сообщили РИА Новости, что нашли кота Твикса мертвым.
"Сейчас как депутат прошу всё-таки ещё раз внимательно посмотреть на биографию проводника, чтобы не было там этих "жёстких" (мер - ред.)", - сказала Рябцева в ходе круглого стола в ГД, посвященного правилам перевозки животных общественным транспортом, во вторник.
Депутат отметила, что проводники являются людьми, которые могут представлять "династийную профессию", добавив, что человеку, который "вчера вез раненого бойца", сегодня "из-за кота" грозит уголовное преследование, наказание и отстранение от работы. Рябцева также подчеркнула, что проводница задавала вопросы пассажирам и искала хозяев.
Глава Следственного комитета России Александр Бастрыкин
поручил провести проверку по факту жестокого обращения с животным на железной дороге в Кирове
после гибели кота Твикса. В РЖД
после инцидента сообщили, что компания изменит правила перевозки животных - проводники не смогут высаживать их из поездов на улицу. МВД после ЧП не стало возбуждать уголовное дело о самоуправстве, не найдя в случившемся состава преступления.
Коты меняют правила. Как будут путешествовать животные после гибели Твикса