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Альфа-банк сообщил об усилении проверочных процедур при платежах в Китай
Альфа-банк сообщил об усилении проверочных процедур при платежах в Китай - РИА Новости, 23.01.2024
Альфа-банк сообщил об усилении проверочных процедур при платежах в Китай
Альфа-банк видит усиление проверочных процедур при трансграничных платежах в Китай, но это нормальная практика, которая никак не отражается на получении... РИА Новости, 23.01.2024
2024-01-23T18:37
2024-01-23T18:37
2024-01-23T18:37
экономика
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МОСКВА, 23 янв - РИА Новости. Альфа-банк видит усиление проверочных процедур при трансграничных платежах в Китай, но это нормальная практика, которая никак не отражается на получении платежей в юанях зарубежными контрагентами, сообщили РИА Новости в пресс-службе кредитной организации. "Большая часть платежей в Китай у нас проходит в юанях, небольшая - в рублях. Мы видим усиление требований комплаенс-политики, но это нормальная практика при проведении трансграничных платежей", - говорится в сообщении. Это никак не отражается на получении платежей в юанях зарубежными контрагентами и не влияет на работу банка, добавили в пресс-службе. В последнее время крупнейшие госбанки КНР стали "особенно щепетильно" относиться к клиентам, связанным с Россией, сообщал ранее аналитик ФГ "Финам" Александр Потавин. Они ищут среди них тех, чьи бенефициары или контролирующие лица находятся в России, а также "серых" поставщиков подсанкционных товаров через третьи страны, пояснил он.
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экономика, китай, россия, альфа-банк
Экономика, Китай, Россия, Альфа-банк
Альфа-банк сообщил об усилении проверочных процедур при платежах в Китай
Альфа-банк: китайские банки усилили проверочные процедуры при платежах из России