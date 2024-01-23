https://ria.ru/20240123/protsedury-1923059750.html

Альфа-банк сообщил об усилении проверочных процедур при платежах в Китай

Альфа-банк сообщил об усилении проверочных процедур при платежах в Китай - РИА Новости, 23.01.2024

Альфа-банк сообщил об усилении проверочных процедур при платежах в Китай

Альфа-банк видит усиление проверочных процедур при трансграничных платежах в Китай, но это нормальная практика, которая никак не отражается на получении... РИА Новости, 23.01.2024

2024-01-23T18:37

2024-01-23T18:37

2024-01-23T18:37

экономика

китай

россия

альфа-банк

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МОСКВА, 23 янв - РИА Новости. Альфа-банк видит усиление проверочных процедур при трансграничных платежах в Китай, но это нормальная практика, которая никак не отражается на получении платежей в юанях зарубежными контрагентами, сообщили РИА Новости в пресс-службе кредитной организации. "Большая часть платежей в Китай у нас проходит в юанях, небольшая - в рублях. Мы видим усиление требований комплаенс-политики, но это нормальная практика при проведении трансграничных платежей", - говорится в сообщении. Это никак не отражается на получении платежей в юанях зарубежными контрагентами и не влияет на работу банка, добавили в пресс-службе. В последнее время крупнейшие госбанки КНР стали "особенно щепетильно" относиться к клиентам, связанным с Россией, сообщал ранее аналитик ФГ "Финам" Александр Потавин. Они ищут среди них тех, чьи бенефициары или контролирующие лица находятся в России, а также "серых" поставщиков подсанкционных товаров через третьи страны, пояснил он.

https://ria.ru/20240123/turtsiya-1922902639.html

китай

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экономика, китай, россия, альфа-банк