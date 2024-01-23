https://ria.ru/20240123/proisshestvie-1922788674.html

"Боимся, что замнут". Кто стоит за смертельным ДТП в закрытом городе

"Боимся, что замнут". Кто стоит за смертельным ДТП в закрытом городе - РИА Новости, 23.01.2024

"Боимся, что замнут". Кто стоит за смертельным ДТП в закрытом городе

Сбил и скрылся — астраханские оперативники разбираются в обстоятельствах смертельной аварии в городе Знаменске. Расследование контролируют в Москве, однако... РИА Новости, 23.01.2024

2024-01-23T08:00

2024-01-23T08:00

2024-01-23T08:03

происшествия

авто

александр бастрыкин

следственный комитет россии (ск рф)

toyota corolla

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МОСКВА, 23 янв — РИА Новости, Виктор Званцев. Сбил и скрылся — астраханские оперативники разбираются в обстоятельствах смертельной аварии в городе Знаменске. Расследование контролируют в Москве, однако родные и друзья погибшего все равно опасаются, что дело спустят на тормозах. О громкой истории — в материале РИА Новости.Мощный ударТридцатисемилетний Антон Гречушкин накануне Нового года приехал в родной город к родителям. По словам очевидцев, ранним утром после праздника его сбила легковушка возле "зебры". Машина двигалась на огромной скорости.Водитель не остановился. Прохожие и сотрудники круглосуточного магазина, около которого все произошло, вызвали полицию и скорую. Однако врачи помочь уже ничем не смогли.Опросив свидетелей, сотрудники ДПС выяснили, что Гречушкина сбила Toyota Camry. Таких машин в городе немного, на одной, по словам местных, постоянно ездил бизнесмен Вугар Асадов."Он появился на месте аварии спустя несколько минут, но пришел туда пешком, — говорит общественный активист Дмитрий (по его просьбе имя изменено). — Очевидцы утверждают, что он вел себя неадекватно и был то ли пьян, то ли под наркотиками. Не знаю почему, но задержали его лишь на следующий день".Возбудили два административных дела по статьям "Невыполнение обязанностей в связи с дорожно-транспортным происшествием" и "Невыполнение водителем требования о прохождении медицинского освидетельствования на состояние опьянения" — Асадов категорически отказался от экспертизы.Потом добавили и уголовную статью 264, часть 4 "Нарушение правил дорожного движения, повлекшее по неосторожности смерть человека". Суд отправил подозреваемого на два месяца в СИЗО.Нелегальный бизнесТрагедия всколыхнула размеренную жизнь закрытого военного города. По Знаменску поползли слухи о том, что это ДТП — не случайное."Якобы между Гречушкиным и то ли Асадовым, то ли его земляками возник конфликт в кафе, которое находится неподалеку, — продолжает Дмитрий. — Антона могли избить и намеренно толкнуть на проезжую часть, где его и снесла Camry".По информации РИА Новости, на следующий день родные водителя приехали к матери Гречушкина — предложили сто тысяч рублей. Однако непрошеных гостей не пустили на порог.Знакомые Асадова это не отрицают, говорят, что просто хотели помочь женщине. По их словам, водитель ни от кого не прятался и написал в отделе полиции явку с повинной.Про Асадова в Знаменске рассказывают, что он из довольно богатой по местным меркам семьи — практически все родственники так или иначе вовлечены в бизнес. Известно, что два года назад районный суд приговорил некоего Вугара Асадова к году условно за "производство, хранение и перевозку продукции, не отвечающей требованиям безопасности". Одно и то же это лицо или нет, пока непонятно.По материалам того дела осужденный вместе с двумя сообщниками под видом коньячного напитка продавал сомнительную "спиртосодержащую продукцию в качестве пищевого продукта".Особый контрольМестные общественники опасаются, что дело могут замять: семья Асадова довольно влиятельна в городе."Предварительно установлено, что, обгоняя автомобиль, Асадов сбил пешехода на проезжей части, — объясняет защитник потерпевшей стороны Михаил Губин. — Вопрос в том, намеренно он это сделал или нет. И могли ли Антона специально вытолкнуть на дорогу. Хотя уголовное дело расследует полиция, СК уже выделил материал, чтобы провести процессуальную проверку на предмет именно умышленного убийства".Закон отводит на это месяц. В свою очередь, председатель ведомства Александр Бастрыкин потребовал от руководителя регионального управления возбудить уголовное дело и предоставить доклад о ходе расследования. Правда, по какой именно статье, в СК не уточнили."Настораживают показания друга Антона, который был на месте аварии, — добавляет Губин. — Он говорит, что в тот вечер выпивал вместе с Гречушкиным, но то, что случилось непосредственно перед ДТП, якобы не помнит. Следователи отправили его на полиграф".По словам Губина, многое зависит от развернутой судебно-медицинской экспертизы, которая должна показать, какие именно травмы получил погибший. Также следователи ждут результаты автотехнической экспертизы.Если вину Асадова докажут в суде, ему грозит до 12 лет лишения свободы.

https://ria.ru/20240102/pdd-1915530391.html

https://ria.ru/20230822/spetsoperatsiya-1891379556.html

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2024

Михаил Кевхиев

Михаил Кевхиев

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https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Михаил Кевхиев

происшествия, авто, александр бастрыкин, следственный комитет россии (ск рф), toyota corolla