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"Боимся, что замнут". Кто стоит за смертельным ДТП в закрытом городе - РИА Новости, 23.01.2024
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08:00 23.01.2024 (обновлено: 08:03 23.01.2024)
https://ria.ru/20240123/proisshestvie-1922788674.html
"Боимся, что замнут". Кто стоит за смертельным ДТП в закрытом городе
"Боимся, что замнут". Кто стоит за смертельным ДТП в закрытом городе - РИА Новости, 23.01.2024
"Боимся, что замнут". Кто стоит за смертельным ДТП в закрытом городе
Сбил и скрылся — астраханские оперативники разбираются в обстоятельствах смертельной аварии в городе Знаменске. Расследование контролируют в Москве, однако... РИА Новости, 23.01.2024
2024-01-23T08:00
2024-01-23T08:03
происшествия
авто
александр бастрыкин
следственный комитет россии (ск рф)
toyota corolla
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/08/16/1811259523_0:103:3457:2048_1920x0_80_0_0_1fcdc3aa0491e9fe1fc0b7bc238f0e48.jpg
МОСКВА, 23 янв — РИА Новости, Виктор Званцев. Сбил и скрылся — астраханские оперативники разбираются в обстоятельствах смертельной аварии в городе Знаменске. Расследование контролируют в Москве, однако родные и друзья погибшего все равно опасаются, что дело спустят на тормозах. О громкой истории — в материале РИА Новости.Мощный ударТридцатисемилетний Антон Гречушкин накануне Нового года приехал в родной город к родителям. По словам очевидцев, ранним утром после праздника его сбила легковушка возле "зебры". Машина двигалась на огромной скорости.Водитель не остановился. Прохожие и сотрудники круглосуточного магазина, около которого все произошло, вызвали полицию и скорую. Однако врачи помочь уже ничем не смогли.Опросив свидетелей, сотрудники ДПС выяснили, что Гречушкина сбила Toyota Camry. Таких машин в городе немного, на одной, по словам местных, постоянно ездил бизнесмен Вугар Асадов."Он появился на месте аварии спустя несколько минут, но пришел туда пешком, — говорит общественный активист Дмитрий (по его просьбе имя изменено). — Очевидцы утверждают, что он вел себя неадекватно и был то ли пьян, то ли под наркотиками. Не знаю почему, но задержали его лишь на следующий день".Возбудили два административных дела по статьям "Невыполнение обязанностей в связи с дорожно-транспортным происшествием" и "Невыполнение водителем требования о прохождении медицинского освидетельствования на состояние опьянения" — Асадов категорически отказался от экспертизы.Потом добавили и уголовную статью 264, часть 4 "Нарушение правил дорожного движения, повлекшее по неосторожности смерть человека". Суд отправил подозреваемого на два месяца в СИЗО.Нелегальный бизнесТрагедия всколыхнула размеренную жизнь закрытого военного города. По Знаменску поползли слухи о том, что это ДТП — не случайное."Якобы между Гречушкиным и то ли Асадовым, то ли его земляками возник конфликт в кафе, которое находится неподалеку, — продолжает Дмитрий. — Антона могли избить и намеренно толкнуть на проезжую часть, где его и снесла Camry".По информации РИА Новости, на следующий день родные водителя приехали к матери Гречушкина — предложили сто тысяч рублей. Однако непрошеных гостей не пустили на порог.Знакомые Асадова это не отрицают, говорят, что просто хотели помочь женщине. По их словам, водитель ни от кого не прятался и написал в отделе полиции явку с повинной.Про Асадова в Знаменске рассказывают, что он из довольно богатой по местным меркам семьи — практически все родственники так или иначе вовлечены в бизнес. Известно, что два года назад районный суд приговорил некоего Вугара Асадова к году условно за "производство, хранение и перевозку продукции, не отвечающей требованиям безопасности". Одно и то же это лицо или нет, пока непонятно.По материалам того дела осужденный вместе с двумя сообщниками под видом коньячного напитка продавал сомнительную "спиртосодержащую продукцию в качестве пищевого продукта".Особый контрольМестные общественники опасаются, что дело могут замять: семья Асадова довольно влиятельна в городе."Предварительно установлено, что, обгоняя автомобиль, Асадов сбил пешехода на проезжей части, — объясняет защитник потерпевшей стороны Михаил Губин. — Вопрос в том, намеренно он это сделал или нет. И могли ли Антона специально вытолкнуть на дорогу. Хотя уголовное дело расследует полиция, СК уже выделил материал, чтобы провести процессуальную проверку на предмет именно умышленного убийства".Закон отводит на это месяц. В свою очередь, председатель ведомства Александр Бастрыкин потребовал от руководителя регионального управления возбудить уголовное дело и предоставить доклад о ходе расследования. Правда, по какой именно статье, в СК не уточнили."Настораживают показания друга Антона, который был на месте аварии, — добавляет Губин. — Он говорит, что в тот вечер выпивал вместе с Гречушкиным, но то, что случилось непосредственно перед ДТП, якобы не помнит. Следователи отправили его на полиграф".По словам Губина, многое зависит от развернутой судебно-медицинской экспертизы, которая должна показать, какие именно травмы получил погибший. Также следователи ждут результаты автотехнической экспертизы.Если вину Асадова докажут в суде, ему грозит до 12 лет лишения свободы.
https://ria.ru/20240102/pdd-1915530391.html
https://ria.ru/20230822/spetsoperatsiya-1891379556.html
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происшествия, авто, александр бастрыкин, следственный комитет россии (ск рф), toyota corolla
Происшествия, Авто, Александр Бастрыкин, Следственный комитет России (СК РФ), Toyota Corolla
"Боимся, что замнут". Кто стоит за смертельным ДТП в закрытом городе

МВД расследует дело о смертельном ДТП в военном городке Знаменске

© РИА Новости / Наталья Селиверстова | Перейти в медиабанкАвтомобиль полиции
Автомобиль полиции - РИА Новости, 1920, 23.01.2024
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
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МОСКВА, 23 янв — РИА Новости, Виктор Званцев. Сбил и скрылся — астраханские оперативники разбираются в обстоятельствах смертельной аварии в городе Знаменске. Расследование контролируют в Москве, однако родные и друзья погибшего все равно опасаются, что дело спустят на тормозах. О громкой истории — в материале РИА Новости.

Мощный удар

Тридцатисемилетний Антон Гречушкин накануне Нового года приехал в родной город к родителям. По словам очевидцев, ранним утром после праздника его сбила легковушка возле "зебры". Машина двигалась на огромной скорости.
Водитель не остановился. Прохожие и сотрудники круглосуточного магазина, около которого все произошло, вызвали полицию и скорую. Однако врачи помочь уже ничем не смогли.
© Фото : УМВД по Астраханской областиМесто аварии
Место аварии - РИА Новости, 1920, 22.01.2024
© Фото : УМВД по Астраханской области
Место аварии
Опросив свидетелей, сотрудники ДПС выяснили, что Гречушкина сбила Toyota Camry. Таких машин в городе немного, на одной, по словам местных, постоянно ездил бизнесмен Вугар Асадов.
"Он появился на месте аварии спустя несколько минут, но пришел туда пешком, — говорит общественный активист Дмитрий (по его просьбе имя изменено). — Очевидцы утверждают, что он вел себя неадекватно и был то ли пьян, то ли под наркотиками. Не знаю почему, но задержали его лишь на следующий день".
Возбудили два административных дела по статьям "Невыполнение обязанностей в связи с дорожно-транспортным происшествием" и "Невыполнение водителем требования о прохождении медицинского освидетельствования на состояние опьянения" — Асадов категорически отказался от экспертизы.
© Фото : УМВД по Астраханской областиМашина, сбившая Антона
Машина сбившая Антона - РИА Новости, 1920, 22.01.2024
© Фото : УМВД по Астраханской области
Машина, сбившая Антона
Потом добавили и уголовную статью 264, часть 4 "Нарушение правил дорожного движения, повлекшее по неосторожности смерть человека". Суд отправил подозреваемого на два месяца в СИЗО.

Нелегальный бизнес

Трагедия всколыхнула размеренную жизнь закрытого военного города. По Знаменску поползли слухи о том, что это ДТП — не случайное.
"Якобы между Гречушкиным и то ли Асадовым, то ли его земляками возник конфликт в кафе, которое находится неподалеку, — продолжает Дмитрий. — Антона могли избить и намеренно толкнуть на проезжую часть, где его и снесла Camry".
По информации РИА Новости, на следующий день родные водителя приехали к матери Гречушкина — предложили сто тысяч рублей. Однако непрошеных гостей не пустили на порог.
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Знакомые Асадова это не отрицают, говорят, что просто хотели помочь женщине. По их словам, водитель ни от кого не прятался и написал в отделе полиции явку с повинной.
Про Асадова в Знаменске рассказывают, что он из довольно богатой по местным меркам семьи — практически все родственники так или иначе вовлечены в бизнес. Известно, что два года назад районный суд приговорил некоего Вугара Асадова к году условно за "производство, хранение и перевозку продукции, не отвечающей требованиям безопасности". Одно и то же это лицо или нет, пока непонятно.
По материалам того дела осужденный вместе с двумя сообщниками под видом коньячного напитка продавал сомнительную "спиртосодержащую продукцию в качестве пищевого продукта".
© Фото : УМВД России по Астраханской областиПолиция нашла 14 тысяч бутылок поддельного Hennessy и водки под Астраханью
Полиция нашла 14 тысяч бутылок поддельного Hennessy и водки под Астраханью - РИА Новости, 1920, 22.01.2024
© Фото : УМВД России по Астраханской области
Полиция нашла 14 тысяч бутылок поддельного Hennessy и водки под Астраханью

Особый контроль

Местные общественники опасаются, что дело могут замять: семья Асадова довольно влиятельна в городе.
"Предварительно установлено, что, обгоняя автомобиль, Асадов сбил пешехода на проезжей части, — объясняет защитник потерпевшей стороны Михаил Губин. — Вопрос в том, намеренно он это сделал или нет. И могли ли Антона специально вытолкнуть на дорогу. Хотя уголовное дело расследует полиция, СК уже выделил материал, чтобы провести процессуальную проверку на предмет именно умышленного убийства".
Закон отводит на это месяц. В свою очередь, председатель ведомства Александр Бастрыкин потребовал от руководителя регионального управления возбудить уголовное дело и предоставить доклад о ходе расследования. Правда, по какой именно статье, в СК не уточнили.
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"Настораживают показания друга Антона, который был на месте аварии, — добавляет Губин. — Он говорит, что в тот вечер выпивал вместе с Гречушкиным, но то, что случилось непосредственно перед ДТП, якобы не помнит. Следователи отправили его на полиграф".
По словам Губина, многое зависит от развернутой судебно-медицинской экспертизы, которая должна показать, какие именно травмы получил погибший. Также следователи ждут результаты автотехнической экспертизы.
Если вину Асадова докажут в суде, ему грозит до 12 лет лишения свободы.
 
ПроисшествияАвтоАлександр БастрыкинСледственный комитет России (СК РФ)Toyota Corolla
 
 
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