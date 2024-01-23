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Госдума приняла проект с призывом к ООН осудить злодеяния Киева - РИА Новости, 23.01.2024
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13:13 23.01.2024 (обновлено: 14:01 23.01.2024)
https://ria.ru/20240123/proekt-1922951334.html
Госдума приняла проект с призывом к ООН осудить злодеяния Киева
Госдума приняла проект с призывом к ООН осудить злодеяния Киева - РИА Новости, 23.01.2024
Госдума приняла проект с призывом к ООН осудить злодеяния Киева
Депутаты Госдумы приняли проект постановления с призывом к ООН и парламентам стран мира осудить злодеяния киевских властей и дать правовую оценку продолжающимся РИА Новости, 23.01.2024
2024-01-23T13:13
2024-01-23T14:01
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МОСКВА, 23 янв - РИА Новости. Депутаты Госдумы приняли проект постановления с призывом к ООН и парламентам стран мира осудить злодеяния киевских властей и дать правовую оценку продолжающимся нарушениям норм гуманитарного права и массовым военным преступлениям.В Госдуму комитетом ГД по международным делам в понедельник был внесен проект постановления об обращении к ООН из-за преступных атак украинских вооруженных формирований против граждан России."Депутаты Государственной Думы призывают Организацию Объединенных Наций, международные парламентские организации и парламенты стран мира осудить кровавые злодеяния киевских властей, дать правовую оценку продолжающимся нарушениям норм международного гуманитарного права и массовым военным преступлениям", - сказано в документе.Также депутаты отмечают, что до глубины души потрясены цинизмом преступной атаки по Донецку 21 января. В проекте заявления подчеркивается, что ужасный и бессмысленный террористический акт продемонстрировал преступную сущность киевского режима, распространяющего идеологию ненависти и нетерпимости и прославляющего бандеровский культ смерти."Депутаты Государственной Думы готовы и призывают к конструктивному диалогу и взаимодействию со всеми, кто заинтересован в искоренении террористической угрозы и неонацистских идей, кто исповедует не на словах, а на деле принципы добрососедства, взаимовыгодного сотрудничества и мирного развития общего дома наших народов - Европейского континента", - также сказано в документе.Мир должен знать о страшной трагедии, которая произошла в нашем мирном городе Донецке, сообщил на заседании председатель Госдумы Вячеслав Володин. "Мы сегодня с вами не случайно принимаем это постановление. Важно то, что в своих выступлениях все руководители фракций, представители политических фракций высказались об этом и подчеркнули: "Мир должен знать, что происходит на Украине", - отметил он.Поэтому правильно будет, чтобы национальные парламенты всех стран знали об этом, чтобы ООН дала оценку происходящему, рассказал председатель Госдумы. "И, конечно, нам важно, чтобы эта позиция была донесена до всех граждан планеты", - добавил Володин.Утром 21 января украинские войска нанесли удар по Кировскому району Донецка. Под артиллерийский огонь попала территория рынка в микрорайоне Текстильщик. Как сообщил глава ДНР Денис Пушилин, число погибших при ударе на данный момент составляет 27 человек, число пострадавших - 25, всего же за воскресенье в ДНР погибли 28 человек. -0-
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донецк, донецкая народная республика, россия, денис пушилин, госдума рф, оон, в мире
Донецк, Донецкая Народная Республика, Россия, Денис Пушилин, Госдума РФ, ООН, В мире
Госдума приняла проект с призывом к ООН осудить злодеяния Киева

ГД приняла проект с призывом к ООН осудить массовые военные преступления Киева

© РИА Новости / Наталья Селиверстова | Перейти в медиабанкЗдание Государственной Думы РФ
Здание Государственной Думы РФ - РИА Новости, 1920, 23.01.2024
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
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МОСКВА, 23 янв - РИА Новости. Депутаты Госдумы приняли проект постановления с призывом к ООН и парламентам стран мира осудить злодеяния киевских властей и дать правовую оценку продолжающимся нарушениям норм гуманитарного права и массовым военным преступлениям.
В Госдуму комитетом ГД по международным делам в понедельник был внесен проект постановления об обращении к ООН из-за преступных атак украинских вооруженных формирований против граждан России.
"Депутаты Государственной Думы призывают Организацию Объединенных Наций, международные парламентские организации и парламенты стран мира осудить кровавые злодеяния киевских властей, дать правовую оценку продолжающимся нарушениям норм международного гуманитарного права и массовым военным преступлениям", - сказано в документе.
Также депутаты отмечают, что до глубины души потрясены цинизмом преступной атаки по Донецку 21 января. В проекте заявления подчеркивается, что ужасный и бессмысленный террористический акт продемонстрировал преступную сущность киевского режима, распространяющего идеологию ненависти и нетерпимости и прославляющего бандеровский культ смерти.
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"Депутаты Государственной Думы готовы и призывают к конструктивному диалогу и взаимодействию со всеми, кто заинтересован в искоренении террористической угрозы и неонацистских идей, кто исповедует не на словах, а на деле принципы добрососедства, взаимовыгодного сотрудничества и мирного развития общего дома наших народов - Европейского континента", - также сказано в документе.
Мир должен знать о страшной трагедии, которая произошла в нашем мирном городе Донецке, сообщил на заседании председатель Госдумы Вячеслав Володин. "Мы сегодня с вами не случайно принимаем это постановление. Важно то, что в своих выступлениях все руководители фракций, представители политических фракций высказались об этом и подчеркнули: "Мир должен знать, что происходит на Украине", - отметил он.
Поэтому правильно будет, чтобы национальные парламенты всех стран знали об этом, чтобы ООН дала оценку происходящему, рассказал председатель Госдумы. "И, конечно, нам важно, чтобы эта позиция была донесена до всех граждан планеты", - добавил Володин.
Утром 21 января украинские войска нанесли удар по Кировскому району Донецка. Под артиллерийский огонь попала территория рынка в микрорайоне Текстильщик. Как сообщил глава ДНР Денис Пушилин, число погибших при ударе на данный момент составляет 27 человек, число пострадавших - 25, всего же за воскресенье в ДНР погибли 28 человек. -0-
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