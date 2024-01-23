Рейтинг@Mail.ru
МТС запустила бесплатное приложение для борьбы со спамом - РИА Новости, 23.01.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
05:22 23.01.2024 (обновлено: 16:23 23.01.2024)
https://ria.ru/20240123/prilozhenie-1922875490.html
МТС запустила бесплатное приложение для борьбы со спамом
МТС запустила бесплатное приложение для борьбы со спамом - РИА Новости, 23.01.2024
МТС запустила бесплатное приложение для борьбы со спамом
Компания МТС запустила бесплатное приложение, с помощью которого пользователь может определить, кто ему звонит, а также пожаловаться на спам, оно будет доступно РИА Новости, 23.01.2024
2024-01-23T05:22
2024-01-23T16:23
мтс
google
общество
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/01/17/1922981818_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_bd9c24a26c0079c427a453eb17499da3.jpg
МОСКВА, 23 янв — РИА Новости. Компания МТС запустила бесплатное приложение, с помощью которого пользователь может определить, кто ему звонит, а также пожаловаться на спам, оно будет доступно для абонентов любых российских мобильных операторов, рассказали РИА Новости в компании. &quot;МТС (MOEX: MTSS), цифровая экосистема, сообщает о запуске мобильного приложения &quot;Защитник&quot;, с помощью которого можно определить, кто звонит пользователю, даже если номера нет в телефонной книге, а также оперативно пожаловаться на спам-звонки. Приложение доступно для абонентов любых российских мобильных операторов&quot;, — рассказали в компании, уточнив, что разработка бесплатна для всех пользователей.Отмечается, что система сохраняет в истории вызовов название компании, а также отмечает "пользу" звонка цветом: зеленым — надежные, желтым — вызовы, которые могут содержать спам, и красным — нежелательные. Приложение доступно для всех россиян в Google Play и App Store. По словам специалистов, алгоритмы присваивают номерам категории спама, например "Юридические услуги", "Коллекторы", "Медицина и красота", "Страхование", а официальное название организации определяется при наличии номера в справочниках и открытых источниках. База номеров обновляется автоматически. В компании добавили, что в будущем в приложении можно будет настроить блокировку нежелательных звонков: они будут автоматически перенаправляться на голосовой бот, после чего сервис пришлет полную расшифровку входящего вызова.
https://ria.ru/20240102/spamm-1919434935.html
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/01/17/1922981818_34:0:2765:2048_1920x0_80_0_0_8d805124c2dd68b8303f034fc1565e38.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
мтс, google, общество
МТС, Google, Общество
МТС запустила бесплатное приложение для борьбы со спамом

МТС запустила бесплатное приложение "Защитник" для борьбы со спамом

© Фото : предоставлено пресс-службой МТСОфис компании МТС
Офис компании МТС - РИА Новости, 1920, 23.01.2024
© Фото : предоставлено пресс-службой МТС
Читать ria.ru в
МОСКВА, 23 янв — РИА Новости. Компания МТС запустила бесплатное приложение, с помощью которого пользователь может определить, кто ему звонит, а также пожаловаться на спам, оно будет доступно для абонентов любых российских мобильных операторов, рассказали РИА Новости в компании.
«

"МТС (MOEX: MTSS), цифровая экосистема, сообщает о запуске мобильного приложения "Защитник", с помощью которого можно определить, кто звонит пользователю, даже если номера нет в телефонной книге, а также оперативно пожаловаться на спам-звонки. Приложение доступно для абонентов любых российских мобильных операторов", — рассказали в компании, уточнив, что разработка бесплатна для всех пользователей.

Отмечается, что система сохраняет в истории вызовов название компании, а также отмечает "пользу" звонка цветом: зеленым — надежные, желтым — вызовы, которые могут содержать спам, и красным — нежелательные. Приложение доступно для всех россиян в Google Play и App Store.
По словам специалистов, алгоритмы присваивают номерам категории спама, например "Юридические услуги", "Коллекторы", "Медицина и красота", "Страхование", а официальное название организации определяется при наличии номера в справочниках и открытых источниках. База номеров обновляется автоматически.
В компании добавили, что в будущем в приложении можно будет настроить блокировку нежелательных звонков: они будут автоматически перенаправляться на голосовой бот, после чего сервис пришлет полную расшифровку входящего вызова.
Девушка со смартфоном и банковской картой - РИА Новости, 1920, 02.01.2024
Число спам-звонков достигло восьми миллиардов в 2023 году, сообщили в МТС
2 января, 09:58
 
МТСGoogleОбщество
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала