https://ria.ru/20240123/prilozhenie-1922875490.html
МТС запустила бесплатное приложение для борьбы со спамом
МТС запустила бесплатное приложение для борьбы со спамом - РИА Новости, 23.01.2024
МТС запустила бесплатное приложение для борьбы со спамом
Компания МТС запустила бесплатное приложение, с помощью которого пользователь может определить, кто ему звонит, а также пожаловаться на спам, оно будет доступно РИА Новости, 23.01.2024
2024-01-23T05:22
2024-01-23T05:22
2024-01-23T16:23
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МОСКВА, 23 янв — РИА Новости. Компания МТС запустила бесплатное приложение, с помощью которого пользователь может определить, кто ему звонит, а также пожаловаться на спам, оно будет доступно для абонентов любых российских мобильных операторов, рассказали РИА Новости в компании. "МТС (MOEX: MTSS), цифровая экосистема, сообщает о запуске мобильного приложения "Защитник", с помощью которого можно определить, кто звонит пользователю, даже если номера нет в телефонной книге, а также оперативно пожаловаться на спам-звонки. Приложение доступно для абонентов любых российских мобильных операторов", — рассказали в компании, уточнив, что разработка бесплатна для всех пользователей.Отмечается, что система сохраняет в истории вызовов название компании, а также отмечает "пользу" звонка цветом: зеленым — надежные, желтым — вызовы, которые могут содержать спам, и красным — нежелательные. Приложение доступно для всех россиян в Google Play и App Store. По словам специалистов, алгоритмы присваивают номерам категории спама, например "Юридические услуги", "Коллекторы", "Медицина и красота", "Страхование", а официальное название организации определяется при наличии номера в справочниках и открытых источниках. База номеров обновляется автоматически. В компании добавили, что в будущем в приложении можно будет настроить блокировку нежелательных звонков: они будут автоматически перенаправляться на голосовой бот, после чего сервис пришлет полную расшифровку входящего вызова.
https://ria.ru/20240102/spamm-1919434935.html
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мтс, google, общество
МТС запустила бесплатное приложение для борьбы со спамом
МТС запустила бесплатное приложение "Защитник" для борьбы со спамом
МОСКВА, 23 янв — РИА Новости. Компания МТС запустила бесплатное приложение, с помощью которого пользователь может определить, кто ему звонит, а также пожаловаться на спам, оно будет доступно для абонентов любых российских мобильных операторов, рассказали РИА Новости в компании.
«
"МТС (MOEX: MTSS), цифровая экосистема, сообщает о запуске мобильного приложения "Защитник", с помощью которого можно определить, кто звонит пользователю, даже если номера нет в телефонной книге, а также оперативно пожаловаться на спам-звонки. Приложение доступно для абонентов любых российских мобильных операторов", — рассказали в компании, уточнив, что разработка бесплатна для всех пользователей.
Отмечается, что система сохраняет в истории вызовов название компании, а также отмечает "пользу" звонка цветом: зеленым — надежные, желтым — вызовы, которые могут содержать спам, и красным — нежелательные. Приложение доступно для всех россиян в Google
Play и App Store.
По словам специалистов, алгоритмы присваивают номерам категории спама, например "Юридические услуги", "Коллекторы", "Медицина и красота", "Страхование", а официальное название организации определяется при наличии номера в справочниках и открытых источниках. База номеров обновляется автоматически.
В компании добавили, что в будущем в приложении можно будет настроить блокировку нежелательных звонков: они будут автоматически перенаправляться на голосовой бот, после чего сервис пришлет полную расшифровку входящего вызова.
Число спам-звонков достигло восьми миллиардов в 2023 году, сообщили в МТС