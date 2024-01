https://ria.ru/20240123/prigovor-1923065260.html

В Петербурге вынесли приговор женщине, напавшей на росгвардейца

В Петербурге вынесли приговор женщине, напавшей на росгвардейца - РИА Новости, 23.01.2024

В Петербурге вынесли приговор женщине, напавшей на росгвардейца

Обвиняемая в нападении на росгвардейца в клубе "Космонавт" фанатка группы Zero People Наталья Артемова осуждена условно на один год, сообщает объединенная... РИА Новости, 23.01.2024

2024-01-23T19:11

2024-01-23T19:11

2024-01-23T19:11

происшествия

санкт-петербург

владивосток

хабаровск

александр красовицкий

омон россии

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/0b/0a/1908701013_0:202:1280:922_1920x0_80_0_0_a321bb8ead11b2a0369681dc31cce941.jpg

С.-ПЕТЕРБУРГ, 23 янв - РИА Новости. Обвиняемая в нападении на росгвардейца в клубе "Космонавт" фанатка группы Zero People Наталья Артемова осуждена условно на один год, сообщает объединенная пресс-служба судов Санкт-Петербурга. "Суд назначил наказание в виде лишения свободы сроком на один год условно с испытательным сроком шесть месяцев", - сообщила пресс-служба. Ранее сообщалось, что в ноябре силовики пришли с проверкой в клуб "Космонавт" на Бронницкой улице в Адмиралтейском районе, где должен был пройти "подпольный" концерт группы Zero People. Это проект солиста Animal ДжаZ Александра Красовицкого, выступавшего ранее в интервью с антироссийскими высказываниями, концерты Zero People летом отменяли во Владивостоке и Хабаровске после жалоб общественников. Во время проверки документов женщина несколько раз ударила на лестнице росгвардейца, эпизод попал на видео. Как сообщала судебная пресс-служба со ссылкой на данные следствия, Артемова находилась в клубе "Космонавт" в нетрезвом виде, там же "в связи с исполнением своих должностных обязанностей" находился командир отделения оперативного взвода Второго оперативного батальона ОМОН. Женщина, у которой действия росгвардейца по доставке ее в полицию внезапно вызвали "личные неприязненные отношения", ударила его в грудь и в голову, а также пнула ногой в бедро, одновременно выражаясь "грубой нецензурной бранью" и "словами оскорбительного характера" в адрес росгвардейца. "Я бы хотела сказать, что совершила страшную, ужасную ошибку. Страшно раскаиваюсь и приношу свои глубокие извинения потерпевшему и государству", - цитирует слова Артемовой в прениях пресс-служба судов. По информации объединенной пресс-службы, женщина также попыталась оправдать свой поступок тем, что не ожидала увидеть на концерте ОМОН и думала, что это "ряженые".

https://ria.ru/20231124/vng-1911513010.html

санкт-петербург

владивосток

хабаровск

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

Наталья Макарова

Наталья Макарова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

происшествия, санкт-петербург, владивосток, хабаровск, александр красовицкий, омон россии