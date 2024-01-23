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В Петербурге вынесли приговор женщине, напавшей на росгвардейца - РИА Новости, 23.01.2024
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19:11 23.01.2024
https://ria.ru/20240123/prigovor-1923065260.html
В Петербурге вынесли приговор женщине, напавшей на росгвардейца
В Петербурге вынесли приговор женщине, напавшей на росгвардейца - РИА Новости, 23.01.2024
В Петербурге вынесли приговор женщине, напавшей на росгвардейца
Обвиняемая в нападении на росгвардейца в клубе "Космонавт" фанатка группы Zero People Наталья Артемова осуждена условно на один год, сообщает объединенная... РИА Новости, 23.01.2024
2024-01-23T19:11
2024-01-23T19:11
происшествия
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хабаровск
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 23 янв - РИА Новости. Обвиняемая в нападении на росгвардейца в клубе "Космонавт" фанатка группы Zero People Наталья Артемова осуждена условно на один год, сообщает объединенная пресс-служба судов Санкт-Петербурга. "Суд назначил наказание в виде лишения свободы сроком на один год условно с испытательным сроком шесть месяцев", - сообщила пресс-служба. Ранее сообщалось, что в ноябре силовики пришли с проверкой в клуб "Космонавт" на Бронницкой улице в Адмиралтейском районе, где должен был пройти "подпольный" концерт группы Zero People. Это проект солиста Animal ДжаZ Александра Красовицкого, выступавшего ранее в интервью с антироссийскими высказываниями, концерты Zero People летом отменяли во Владивостоке и Хабаровске после жалоб общественников. Во время проверки документов женщина несколько раз ударила на лестнице росгвардейца, эпизод попал на видео. Как сообщала судебная пресс-служба со ссылкой на данные следствия, Артемова находилась в клубе "Космонавт" в нетрезвом виде, там же "в связи с исполнением своих должностных обязанностей" находился командир отделения оперативного взвода Второго оперативного батальона ОМОН. Женщина, у которой действия росгвардейца по доставке ее в полицию внезапно вызвали "личные неприязненные отношения", ударила его в грудь и в голову, а также пнула ногой в бедро, одновременно выражаясь "грубой нецензурной бранью" и "словами оскорбительного характера" в адрес росгвардейца. "Я бы хотела сказать, что совершила страшную, ужасную ошибку. Страшно раскаиваюсь и приношу свои глубокие извинения потерпевшему и государству", - цитирует слова Артемовой в прениях пресс-служба судов. По информации объединенной пресс-службы, женщина также попыталась оправдать свой поступок тем, что не ожидала увидеть на концерте ОМОН и думала, что это "ряженые".
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60
происшествия, санкт-петербург, владивосток, хабаровск, александр красовицкий, омон россии
Происшествия, Санкт-Петербург, Владивосток, Хабаровск, Александр Красовицкий, ОМОН России
В Петербурге вынесли приговор женщине, напавшей на росгвардейца

Жительница Петербурга получила год условно за нападение на росгвардейца в клубе

Женщина, ударившая росгвардейца на концерте в Санкт-Петербурге
Женщина, ударившая росгвардейца на концерте в Санкт-Петербурге
Женщина, ударившая росгвардейца на концерте в Санкт-Петербурге
Читать ria.ru в
С.-ПЕТЕРБУРГ, 23 янв - РИА Новости. Обвиняемая в нападении на росгвардейца в клубе "Космонавт" фанатка группы Zero People Наталья Артемова осуждена условно на один год, сообщает объединенная пресс-служба судов Санкт-Петербурга.
«
"Суд назначил наказание в виде лишения свободы сроком на один год условно с испытательным сроком шесть месяцев", - сообщила пресс-служба.
Ранее сообщалось, что в ноябре силовики пришли с проверкой в клуб "Космонавт" на Бронницкой улице в Адмиралтейском районе, где должен был пройти "подпольный" концерт группы Zero People. Это проект солиста Animal ДжаZ Александра Красовицкого, выступавшего ранее в интервью с антироссийскими высказываниями, концерты Zero People летом отменяли во Владивостоке и Хабаровске после жалоб общественников. Во время проверки документов женщина несколько раз ударила на лестнице росгвардейца, эпизод попал на видео.
Как сообщала судебная пресс-служба со ссылкой на данные следствия, Артемова находилась в клубе "Космонавт" в нетрезвом виде, там же "в связи с исполнением своих должностных обязанностей" находился командир отделения оперативного взвода Второго оперативного батальона ОМОН. Женщина, у которой действия росгвардейца по доставке ее в полицию внезапно вызвали "личные неприязненные отношения", ударила его в грудь и в голову, а также пнула ногой в бедро, одновременно выражаясь "грубой нецензурной бранью" и "словами оскорбительного характера" в адрес росгвардейца.
Сотрудник Росгвардии - РИА Новости, 1920, 24.11.2023
Две жительницы Сахалина устроили дебош в ресторане и напали на росгвардейца
24 ноября 2023, 10:46
«
"Я бы хотела сказать, что совершила страшную, ужасную ошибку. Страшно раскаиваюсь и приношу свои глубокие извинения потерпевшему и государству", - цитирует слова Артемовой в прениях пресс-служба судов.
По информации объединенной пресс-службы, женщина также попыталась оправдать свой поступок тем, что не ожидала увидеть на концерте ОМОН и думала, что это "ряженые".
 
ПроисшествияСанкт-ПетербургВладивостокХабаровскАлександр КрасовицкийОМОН России
 
 
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