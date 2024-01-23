https://ria.ru/20240123/prigovor-1922882274.html

В Приморье осудили военного за оправдание терактов на Крымском мосту

В Приморье осудили военного за оправдание терактов на Крымском мосту - РИА Новости, 23.01.2024

В Приморье осудили военного за оправдание терактов на Крымском мосту

Тихоокеанский флотский военный суд приговорил военного из Приморья к двум годам колонии-поселения за оправдание терактов на Крымском мосту и пропаганду... РИА Новости, 23.01.2024

2024-01-23T07:50

2024-01-23T07:50

2024-01-23T07:50

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ВЛАДИВОСТОК, 23 янв - РИА Новости. Тихоокеанский флотский военный суд приговорил военного из Приморья к двум годам колонии-поселения за оправдание терактов на Крымском мосту и пропаганду терроризма, сообщила РИА Новости представитель суда - помощник судьи Ольга Андрусенко. "Тихоокеанский флотский военный суд признал Бондаренко виновным в совершении преступления по части 1 статьи 205.2 УК РФ (Публичные призывы к осуществлению террористической деятельности, публичное оправдание терроризма или пропаганда терроризма – ред.), назначил ему наказание в виде лишения свободы на срок два года с отбыванием наказания в колонии-поселении", - сказала Андрусенко. По ее словам, дело рассмотрели в особом порядке, обвиняемый признал вину в полном объеме. "Согласно обвинительному заключению, Бондаренко, будучи несогласным с решением руководства Российской Федерации о проведении специальной военной операции на территории Украины, достоверно осведомленный о совершении 8 октября 2022 года и 17 июля 2023 года террористических актов на Крымском мосту <...> и убежденный по идеологическим причинам в правильности таких действий, <…> действуя умышленно, осознавая общественную опасность своих деяний и предвидя возможность наступления общественно опасных последствий, публично оправдывал указанные террористические акты, заявив своим сослуживцам о положительной оценке взрывов на Крымском мосту и сообщив, что он одобряет такие действия, считает идеологию и практику терроризма правильным, нуждающимися в поддержке и подражании", - отметила Андрусенко Приговор в законную силу не вступил. Восьмого октября 2022 года на Крымском мосту произошел подрыв грузового автомобиля, в результате загорелись семь топливных цистерн железнодорожного состава, частично обрушились два автомобильных пролета правой части моста. ФСБ РФ сразу заявила, что за терактом стояли власти Украины, СБУ информацию о своей причастности комментировать отказывалось. В Кремле неоднократно подчеркивали, что террористические методы киевского режима, атакующего гражданские объекты, еще больше убеждают в необходимости полного выполнения целей спецоперации. Ночью 17 июля киевские власти атаковали Крымский мост двумя надводными беспилотниками. СК возбуждено уголовное дело по статье "Террористический акт". Взрывом повредило автодорожную часть моста, пострадала девочка, ее родители погибли. Полностью мост восстановили и открыли движение машин по всем четырем полосам 14 октября.

https://ria.ru/20231109/sud-1908323409.html

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россия, украина, тихоокеанский флотский военный суд, федеральная служба безопасности рф (фсб россии), служба безопасности украины, происшествия