Рейтинг@Mail.ru
В Приморье осудили военного за оправдание терактов на Крымском мосту - РИА Новости, 23.01.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
07:50 23.01.2024
https://ria.ru/20240123/prigovor-1922882274.html
В Приморье осудили военного за оправдание терактов на Крымском мосту
В Приморье осудили военного за оправдание терактов на Крымском мосту - РИА Новости, 23.01.2024
В Приморье осудили военного за оправдание терактов на Крымском мосту
Тихоокеанский флотский военный суд приговорил военного из Приморья к двум годам колонии-поселения за оправдание терактов на Крымском мосту и пропаганду... РИА Новости, 23.01.2024
2024-01-23T07:50
2024-01-23T07:50
россия
украина
тихоокеанский флотский военный суд
федеральная служба безопасности рф (фсб россии)
служба безопасности украины
происшествия
https://cdnn21.img.ria.ru/images/16504/95/165049547_0:92:512:380_1920x0_80_0_0_aa2000ff27aa9f8e5cdc84fbf8fdd116.jpg
ВЛАДИВОСТОК, 23 янв - РИА Новости. Тихоокеанский флотский военный суд приговорил военного из Приморья к двум годам колонии-поселения за оправдание терактов на Крымском мосту и пропаганду терроризма, сообщила РИА Новости представитель суда - помощник судьи Ольга Андрусенко. "Тихоокеанский флотский военный суд признал Бондаренко виновным в совершении преступления по части 1 статьи 205.2 УК РФ (Публичные призывы к осуществлению террористической деятельности, публичное оправдание терроризма или пропаганда терроризма – ред.), назначил ему наказание в виде лишения свободы на срок два года с отбыванием наказания в колонии-поселении", - сказала Андрусенко. По ее словам, дело рассмотрели в особом порядке, обвиняемый признал вину в полном объеме. "Согласно обвинительному заключению, Бондаренко, будучи несогласным с решением руководства Российской Федерации о проведении специальной военной операции на территории Украины, достоверно осведомленный о совершении 8 октября 2022 года и 17 июля 2023 года террористических актов на Крымском мосту &lt;...&gt; и убежденный по идеологическим причинам в правильности таких действий, &lt;…&gt; действуя умышленно, осознавая общественную опасность своих деяний и предвидя возможность наступления общественно опасных последствий, публично оправдывал указанные террористические акты, заявив своим сослуживцам о положительной оценке взрывов на Крымском мосту и сообщив, что он одобряет такие действия, считает идеологию и практику терроризма правильным, нуждающимися в поддержке и подражании", - отметила Андрусенко Приговор в законную силу не вступил. Восьмого октября 2022 года на Крымском мосту произошел подрыв грузового автомобиля, в результате загорелись семь топливных цистерн железнодорожного состава, частично обрушились два автомобильных пролета правой части моста. ФСБ РФ сразу заявила, что за терактом стояли власти Украины, СБУ информацию о своей причастности комментировать отказывалось. В Кремле неоднократно подчеркивали, что террористические методы киевского режима, атакующего гражданские объекты, еще больше убеждают в необходимости полного выполнения целей спецоперации. Ночью 17 июля киевские власти атаковали Крымский мост двумя надводными беспилотниками. СК возбуждено уголовное дело по статье "Террористический акт". Взрывом повредило автодорожную часть моста, пострадала девочка, ее родители погибли. Полностью мост восстановили и открыли движение машин по всем четырем полосам 14 октября.
https://ria.ru/20231109/sud-1908323409.html
россия
украина
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/16504/95/165049547_5:0:512:380_1920x0_80_0_0_d4bc1f8db0acff09b2ae6247ac7d890e.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
россия, украина, тихоокеанский флотский военный суд, федеральная служба безопасности рф (фсб россии), служба безопасности украины, происшествия
Россия, Украина, Тихоокеанский флотский военный суд, Федеральная служба безопасности РФ (ФСБ России), Служба безопасности Украины, Происшествия
В Приморье осудили военного за оправдание терактов на Крымском мосту

В Приморье бойцу дали два года колонии за оправдание терактов на Крымском мосту

© РИА Новости / Руслан Кривобоксуд
суд - РИА Новости, 1920, 23.01.2024
© РИА Новости / Руслан Кривобок
суд. Архивное фото
Читать ria.ru в
ВЛАДИВОСТОК, 23 янв - РИА Новости. Тихоокеанский флотский военный суд приговорил военного из Приморья к двум годам колонии-поселения за оправдание терактов на Крымском мосту и пропаганду терроризма, сообщила РИА Новости представитель суда - помощник судьи Ольга Андрусенко.
«
"Тихоокеанский флотский военный суд признал Бондаренко виновным в совершении преступления по части 1 статьи 205.2 УК РФ (Публичные призывы к осуществлению террористической деятельности, публичное оправдание терроризма или пропаганда терроризма – ред.), назначил ему наказание в виде лишения свободы на срок два года с отбыванием наказания в колонии-поселении", - сказала Андрусенко.
По ее словам, дело рассмотрели в особом порядке, обвиняемый признал вину в полном объеме.
"Согласно обвинительному заключению, Бондаренко, будучи несогласным с решением руководства Российской Федерации о проведении специальной военной операции на территории Украины, достоверно осведомленный о совершении 8 октября 2022 года и 17 июля 2023 года террористических актов на Крымском мосту <...> и убежденный по идеологическим причинам в правильности таких действий, <…> действуя умышленно, осознавая общественную опасность своих деяний и предвидя возможность наступления общественно опасных последствий, публично оправдывал указанные террористические акты, заявив своим сослуживцам о положительной оценке взрывов на Крымском мосту и сообщив, что он одобряет такие действия, считает идеологию и практику терроризма правильным, нуждающимися в поддержке и подражании", - отметила Андрусенко
Приговор в законную силу не вступил.
Восьмого октября 2022 года на Крымском мосту произошел подрыв грузового автомобиля, в результате загорелись семь топливных цистерн железнодорожного состава, частично обрушились два автомобильных пролета правой части моста. ФСБ РФ сразу заявила, что за терактом стояли власти Украины, СБУ информацию о своей причастности комментировать отказывалось. В Кремле неоднократно подчеркивали, что террористические методы киевского режима, атакующего гражданские объекты, еще больше убеждают в необходимости полного выполнения целей спецоперации.
Ночью 17 июля киевские власти атаковали Крымский мост двумя надводными беспилотниками. СК возбуждено уголовное дело по статье "Террористический акт". Взрывом повредило автодорожную часть моста, пострадала девочка, ее родители погибли. Полностью мост восстановили и открыли движение машин по всем четырем полосам 14 октября.
Скульптура богини Фемиды - РИА Новости, 1920, 09.11.2023
На Сахалине осудили военного за отказ участвовать в спецоперации
9 ноября 2023, 09:49
 
РоссияУкраинаТихоокеанский флотский военный судФедеральная служба безопасности РФ (ФСБ России)Служба безопасности УкраиныПроисшествия
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала