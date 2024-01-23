https://ria.ru/20240123/praymeriz-1922867153.html

Жителей Нью-Гэмпшира обзвонил "Байден" с призывом к бойкоту выборов

Жителей Нью-Гэмпшира обзвонил "Байден" с призывом к бойкоту выборов - РИА Новости, 23.01.2024

Жителей Нью-Гэмпшира обзвонил "Байден" с призывом к бойкоту выборов

Офис генерального прокурора американского штата Нью-Гэмпшир расследует попытки срыва первичного голосования (праймериз) за кандидатов от Демократической партии... РИА Новости, 23.01.2024

2024-01-23T02:00

2024-01-23T02:00

2024-01-23T05:56

нью-гэмпшир

сша

южная каролина

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дональд трамп

никки хейли

оон

выборы президента сша

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КОНКОРД (штат Нью-Гэмпшир), 23 янв - РИА Новости. Офис генерального прокурора американского штата Нью-Гэмпшир расследует попытки срыва первичного голосования (праймериз) за кандидатов от Демократической партии и давления на избирателей после того, как местным жителям стали поступать звонки от имени президента США Джо Байдена с призывом отказаться от участия в этой процедуре, заявили в ведомстве."В сообщении, отправленном 21 января 2024 года, утверждалось: "Ваш голос будет иметь значение в ноябре, а не в этот вторник". Хотя голос автоматизированного телефонного звонка звучит как голос президента Байдена, данное сообщение создано искусственно", - сообщили в офисе генпрокурора.Там добавили, что после звонков жители штата пожаловались на призывы не голосовать на демократических праймериз, которые пройдут во вторник в один день с голосованием за республиканских кандидатов. По оценкам прокуратуры, сообщения, скорее всего, были "подделаны"."Эти сообщения представляют собой незаконную попытку сорвать первичные президентские выборы в Нью-Гэмпшире и оказать давление на избирателей Нью-Гэмпшира. Избирателям Нью-Гэмпшира следует полностью игнорировать содержание этого сообщения", - отметили в офисе генпрокурора, подчеркнув, что начали расследование инцидента.Представитель офиса генпрокурора штата заявил РИА Новости, что пока неизвестно, сколько людей получили звонки с голосом Байдена. "На данный момент количество людей, получивших эти сообщения, неизвестно", - сказал агентству представитель генпрокуратуры штата. Он уточнил, что властям поступило "около полудюжины" жалоб от местных жителей, еще "около дюжины" внесли номер, с которого поступали звонки, в стоп-лист.Во вторник Демократическая партия США проведет праймериз в Нью-Гэмпшире, однако в списке кандидатов не окажется Байдена из-за внутрипартийных разногласий между демократами штата и их однопартийцами из Национального комитета партии. Штат вот уже более ста лет держит за собой титул региона, который традиционно первым проводит праймериз в рамках президентских кампаний в США и даже закрепил это в виде требования на уровне местного закона. Демократы из нацкомитета, заручившись поддержкой Байдена, решили нарушить вековую традицию, отдав право первых праймериз с его участием Южной Каролине 3 февраля 2024 года. В списке кандидатов от демократов остается 21 человек, однако ни один из них не обладает достаточной поддержкой, чтобы составить реальную конкуренцию президенту Байдену. Следующие выборы президента США пройдут в ноябре 2024 года. На выдвижение кандидатом от Республиканской партии на них претендуют экс-президент Дональд Трамп и бывший постпред США при ООН Никки Хейли. Из предвыборной гонки уже выбыли губернатор Флориды Рон Десантис, бывший вице-президент США Майк Пенс, губернатор Северной Дакоты Даг Бергум, бывший губернатор Арканзаса Аса Хатчинсон, сенатор от штата Южная Каролина Тим Скотт, бизнесмен Вивек Рамасвами и бывший губернатор штата Нью-Джерси Крис Кристи. Нынешний американский лидер Джо Байден также заявлял, что намерен переизбираться от Демократической партии.

https://ria.ru/20240123/tramp-1922862356.html

https://ria.ru/20240122/ssha-1922673630.html

нью-гэмпшир

сша

южная каролина

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