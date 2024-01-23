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США не предложили Украине новую помощь на встрече доноров, заявил Пентагон - РИА Новости, 23.01.2024
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
23:21 23.01.2024
https://ria.ru/20240123/pomosch-1923098697.html
США не предложили Украине новую помощь на встрече доноров, заявил Пентагон
США не предложили Украине новую помощь на встрече доноров, заявил Пентагон - РИА Новости, 23.01.2024
США не предложили Украине новую помощь на встрече доноров, заявил Пентагон
США не смогли предложить конкретной военной помощи Украине на очередной встрече стран-доноров, сказал официальный представитель Пентагона Патрик Райдер. РИА Новости, 23.01.2024
2024-01-23T23:21
2024-01-23T23:21
специальная военная операция на украине
в мире
сша
украина
патрик райдер
министерство обороны сша
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ВАШИНГТОН, 23 янв – РИА Новости. США не смогли предложить конкретной военной помощи Украине на очередной встрече стран-доноров, сказал официальный представитель Пентагона Патрик Райдер. "Я не отслеживаю никакой конкретной материальной поддержки", - ответил он на соответствующий вопрос СМИ. Очередная встреча на уровне глав военных ведомств состоялась во вторник под председательством министра обороны США. Американские власти говорят, что исчерпали средства на поддержку Украины в конце прошлого года и, пока конгресс не утвердит новые ассигнования, не в состоянии продолжать поставки оружия и боеприпасов.
https://ria.ru/20240123/oruzhie-1923096700.html
сша
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в мире, сша, украина, патрик райдер, министерство обороны сша
Специальная военная операция на Украине, В мире, США, Украина, Патрик Райдер, Министерство обороны США
США не предложили Украине новую помощь на встрече доноров, заявил Пентагон

Пентагон: США не смогли обещать Украине новой военной помощи на встрече доноров

© AP Photo / Alex BabenkoУкраинские военнослужащие
Украинские военнослужащие - РИА Новости, 1920, 23.01.2024
© AP Photo / Alex Babenko
Украинские военнослужащие. Архивное фото
Читать ria.ru в
ВАШИНГТОН, 23 янв – РИА Новости. США не смогли предложить конкретной военной помощи Украине на очередной встрече стран-доноров, сказал официальный представитель Пентагона Патрик Райдер.
«
"Я не отслеживаю никакой конкретной материальной поддержки", - ответил он на соответствующий вопрос СМИ.
Очередная встреча на уровне глав военных ведомств состоялась во вторник под председательством министра обороны США.
Американские власти говорят, что исчерпали средства на поддержку Украины в конце прошлого года и, пока конгресс не утвердит новые ассигнования, не в состоянии продолжать поставки оружия и боеприпасов.
Министерство обороны Украины - РИА Новости, 1920, 23.01.2024
В Киеве рассказали об оружии, которое получат в 2024 году
Вчера, 23:03
 
Специальная военная операция на УкраинеВ миреСШАУкраинаПатрик РайдерМинистерство обороны США
 
 
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