https://ria.ru/20240123/pomosch-1923098697.html
США не предложили Украине новую помощь на встрече доноров, заявил Пентагон
США не предложили Украине новую помощь на встрече доноров, заявил Пентагон - РИА Новости, 23.01.2024
США не предложили Украине новую помощь на встрече доноров, заявил Пентагон
США не смогли предложить конкретной военной помощи Украине на очередной встрече стран-доноров, сказал официальный представитель Пентагона Патрик Райдер. РИА Новости, 23.01.2024
2024-01-23T23:21
2024-01-23T23:21
2024-01-23T23:21
специальная военная операция на украине
в мире
сша
украина
патрик райдер
министерство обороны сша
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ВАШИНГТОН, 23 янв – РИА Новости. США не смогли предложить конкретной военной помощи Украине на очередной встрече стран-доноров, сказал официальный представитель Пентагона Патрик Райдер. "Я не отслеживаю никакой конкретной материальной поддержки", - ответил он на соответствующий вопрос СМИ. Очередная встреча на уровне глав военных ведомств состоялась во вторник под председательством министра обороны США. Американские власти говорят, что исчерпали средства на поддержку Украины в конце прошлого года и, пока конгресс не утвердит новые ассигнования, не в состоянии продолжать поставки оружия и боеприпасов.
https://ria.ru/20240123/oruzhie-1923096700.html
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РИА Новости
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, сша, украина, патрик райдер, министерство обороны сша
Специальная военная операция на Украине, В мире, США, Украина, Патрик Райдер, Министерство обороны США
США не предложили Украине новую помощь на встрече доноров, заявил Пентагон
Пентагон: США не смогли обещать Украине новой военной помощи на встрече доноров
ВАШИНГТОН, 23 янв – РИА Новости. США не смогли предложить конкретной военной помощи Украине на очередной встрече стран-доноров, сказал официальный представитель Пентагона Патрик Райдер.
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"Я не отслеживаю никакой конкретной материальной поддержки", - ответил он на соответствующий вопрос СМИ.
Очередная встреча на уровне глав военных ведомств состоялась во вторник под председательством министра обороны США.
Американские власти говорят, что исчерпали средства на поддержку Украины в конце прошлого года и, пока конгресс не утвердит новые ассигнования, не в состоянии продолжать поставки оружия и боеприпасов.
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