https://ria.ru/20240123/pomosch-1923098697.html

США не предложили Украине новую помощь на встрече доноров, заявил Пентагон

США не предложили Украине новую помощь на встрече доноров, заявил Пентагон - РИА Новости, 23.01.2024

США не предложили Украине новую помощь на встрече доноров, заявил Пентагон

США не смогли предложить конкретной военной помощи Украине на очередной встрече стран-доноров, сказал официальный представитель Пентагона Патрик Райдер. РИА Новости, 23.01.2024

2024-01-23T23:21

2024-01-23T23:21

2024-01-23T23:21

специальная военная операция на украине

в мире

сша

украина

патрик райдер

министерство обороны сша

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ВАШИНГТОН, 23 янв – РИА Новости. США не смогли предложить конкретной военной помощи Украине на очередной встрече стран-доноров, сказал официальный представитель Пентагона Патрик Райдер. "Я не отслеживаю никакой конкретной материальной поддержки", - ответил он на соответствующий вопрос СМИ. Очередная встреча на уровне глав военных ведомств состоялась во вторник под председательством министра обороны США. Американские власти говорят, что исчерпали средства на поддержку Украины в конце прошлого года и, пока конгресс не утвердит новые ассигнования, не в состоянии продолжать поставки оружия и боеприпасов.

https://ria.ru/20240123/oruzhie-1923096700.html

сша

украина

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Наталья Макарова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

в мире, сша, украина, патрик райдер, министерство обороны сша