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Умеров призвал союзников Киева нарастить объемы военной помощи ВСУ
Умеров призвал союзников Киева нарастить объемы военной помощи ВСУ - РИА Новости, 23.01.2024
Умеров призвал союзников Киева нарастить объемы военной помощи ВСУ
Украинский министр обороны Рустем Умеров во вторник на встрече контактной группы по обороне Украины в формате "Рамштайн" призвал союзников Киева нарастить... РИА Новости, 23.01.2024
2024-01-23T19:44
2024-01-23T19:44
2024-01-23T19:44
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МОСКВА, 23 янв - РИА Новости. Украинский министр обороны Рустем Умеров во вторник на встрече контактной группы по обороне Украины в формате "Рамштайн" призвал союзников Киева нарастить объемы военной помощи ВСУ, передает пресс-служба министерства. Как сообщает ведомство, 18 встреча в формате "Рамштайн" стартовала в онлайн-формате. "Сейчас необходимо наращивать долгосрочные пакеты военной помощи Украины", - приводит слова Умерова пресс-служба минобороны в Telegram-канале. По его словам, достаточные объемы техники и боеприпасов, технического обслуживания и запасных частей являются критически важной составляющей успеха. "Но для прорыва требуются инновации и значительный технологический прогресс", - приводит слова Умерова пресс-служба. По прогнозам Умерова, в 2024 году оборонные технологии будут играть центральную роль "в повестке дня" для минобороны Украины. Он подчеркнул, что в этой связи, минобороны Украины готово соинвестировать в технологии и совместные производства, заключать контракты с заинтересованными компаниями. Ранее Умеров признал, что снарядный голод является серьезной проблемой для ВСУ. На прошлой неделе министерство обороны Франции сообщило, что порядка 50 стран формата "Рамштайна" создали коалицию, которая призвана упростить финансирование поставок артиллерии Украине. Россия ранее направила странам НАТО ноту из-за поставок вооружений Украине. Глава МИД РФ Сергей Лавров заявлял, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России, что страны НАТО напрямую участвуют в конфликте на Украине - не только поставками оружия, но и подготовкой кадров на своей территории.
https://ria.ru/20240123/gotovnost-1923064187.html
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в мире, украина, россия, киев, сергей лавров, вооруженные силы украины, нато, минобороны франции, рустем умеров
В мире, Украина, Россия, Киев, Сергей Лавров, Вооруженные силы Украины, НАТО, Минобороны Франции, Рустем Умеров
Умеров призвал союзников Киева нарастить объемы военной помощи ВСУ
Глава МО Украины призвал союзников Киева нарастить объемы военной помощи ВСУ
МОСКВА, 23 янв - РИА Новости. Украинский министр обороны Рустем Умеров во вторник на встрече контактной группы по обороне Украины в формате "Рамштайн" призвал союзников Киева нарастить объемы военной помощи ВСУ, передает пресс-служба министерства.
Как сообщает ведомство, 18 встреча в формате "Рамштайн" стартовала в онлайн-формате.
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"Сейчас необходимо наращивать долгосрочные пакеты военной помощи Украины", - приводит слова Умерова пресс-служба минобороны в Telegram-канале.
По его словам, достаточные объемы техники и боеприпасов, технического обслуживания и запасных частей являются критически важной составляющей успеха. "Но для прорыва требуются инновации и значительный технологический прогресс", - приводит слова Умерова пресс-служба.
По прогнозам Умерова, в 2024 году оборонные технологии будут играть центральную роль "в повестке дня" для минобороны Украины. Он подчеркнул, что в этой связи, минобороны Украины готово соинвестировать в технологии и совместные производства, заключать контракты с заинтересованными компаниями.
Ранее Умеров признал, что снарядный голод является серьезной проблемой для ВСУ. На прошлой неделе министерство обороны Франции
сообщило, что порядка 50 стран формата "Рамштайна" создали коалицию, которая призвана упростить финансирование поставок артиллерии Украине.
Россия
ранее направила странам НАТО
ноту из-за поставок вооружений Украине. Глава МИД РФ Сергей Лавров
заявлял, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России, что страны НАТО напрямую участвуют в конфликте на Украине - не только поставками оружия, но и подготовкой кадров на своей территории.
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