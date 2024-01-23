https://ria.ru/20240123/polsha-1923030408.html

Украина проигнорировала запросы Польши по делу о падении ракеты

Украина проигнорировала запросы Польши по делу о падении ракеты - РИА Новости, 23.01.2024

Украина проигнорировала запросы Польши по делу о падении ракеты

Варшава прекратила расследование дела о падении в ноябре 2022 года ракеты украинских сил ПВО, так как Киев не ответил на запросы о правовой помощи, сообщила... РИА Новости, 23.01.2024

2024-01-23T17:06

2024-01-23T17:06

2024-01-23T17:22

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ВАРШАВА, 23 янв — РИА Новости. Варшава прекратила расследование дела о падении в ноябре 2022 года ракеты украинских сил ПВО, так как Киев не ответил на запросы о правовой помощи, сообщила польская прокуратура. В ведомстве подчеркнули, что приняли это решение "из-за длительного препятствования следствию, что делает невозможным дальнейшее проведение судебного разбирательства, заключающегося в ожидании выполнения направленных запросов о международной юридической помощи". Из-за бездействия Украины следственные органы Польши не могут выяснить, кто виноват в трагедии, унесшей жизни двух человек. Ранее в Варшаве запрашивали от Киева информацию о том, откуда запустили ракету и когда. Ракета, из-за которой погибли два фермера, упала в Люблинском воеводстве, недалеко от границы с Украиной, вечером 15 ноября 2022 года. Изначально выдвигались предположения, что это российский боеприпас. Владимир Зеленский настаивал, что Киев к инциденту не причастен. Но позже польский лидер Анджей Дуда заявил о высокой вероятности того, что ракета принадлежала украинской ПВО. О том же говорили и в НАТО.В сентябре прошлого года польские власти официально признали, что ракету выпустили ВСУ. При этом генеральный прокурор страны, министр юстиции Збигнев Зебро подчеркнул, что Киев отказался сотрудничать при расследовании инцидента и решение об этом, вероятно, приняли на "высоком политическом уровне украинского государства".В российском Минобороны заявили, что никаких ударов по целям вблизи украинско-польской границы в тот день не наносили. В ведомстве обратили внимание на фото с места происшествия, которые однозначно свидетельствуют, что это обломки украинской ракеты С-300.

https://ria.ru/20240115/bezhentsy-1921417934.html

https://ria.ru/20240122/pomosch-1922850390.html

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украина

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

в мире, польша, украина, киев, владимир зеленский, анджей дуда, нато