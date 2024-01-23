Украина проигнорировала запросы Польши по делу о падении ракеты
Польша не получила от Киева ответы на запросы по делу о взрыве украинской ракеты
© AP Photo / Evgeniy MaloletkaПольские полицейские
© AP Photo / Evgeniy Maloletka
Польские полицейские. Архивное фото
ВАРШАВА, 23 янв — РИА Новости. Варшава прекратила расследование дела о падении в ноябре 2022 года ракеты украинских сил ПВО, так как Киев не ответил на запросы о правовой помощи, сообщила польская прокуратура.
В ведомстве подчеркнули, что приняли это решение "из-за длительного препятствования следствию, что делает невозможным дальнейшее проведение судебного разбирательства, заключающегося в ожидании выполнения направленных запросов о международной юридической помощи".
Из-за бездействия Украины следственные органы Польши не могут выяснить, кто виноват в трагедии, унесшей жизни двух человек. Ранее в Варшаве запрашивали от Киева информацию о том, откуда запустили ракету и когда.
Ракета, из-за которой погибли два фермера, упала в Люблинском воеводстве, недалеко от границы с Украиной, вечером 15 ноября 2022 года. Изначально выдвигались предположения, что это российский боеприпас. Владимир Зеленский настаивал, что Киев к инциденту не причастен. Но позже польский лидер Анджей Дуда заявил о высокой вероятности того, что ракета принадлежала украинской ПВО. О том же говорили и в НАТО.
В сентябре прошлого года польские власти официально признали, что ракету выпустили ВСУ. При этом генеральный прокурор страны, министр юстиции Збигнев Зебро подчеркнул, что Киев отказался сотрудничать при расследовании инцидента и решение об этом, вероятно, приняли на "высоком политическом уровне украинского государства".
В российском Минобороны заявили, что никаких ударов по целям вблизи украинско-польской границы в тот день не наносили. В ведомстве обратили внимание на фото с места происшествия, которые однозначно свидетельствуют, что это обломки украинской ракеты С-300.