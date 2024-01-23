https://ria.ru/20240123/polsha-1922938562.html

В Кремле прокомментировали отказ Польши от иска в ЕСПЧ по катастрофе Ту-154

В Кремле прокомментировали отказ Польши от иска в ЕСПЧ по катастрофе Ту-154 - РИА Новости, 23.01.2024

В Кремле прокомментировали отказ Польши от иска в ЕСПЧ по катастрофе Ту-154

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, комментируя информацию об отказе Польши от иска в ЕСПЧ по смоленской авиакатастрофе, заявил, что надо ознакомиться РИА Новости, 23.01.2024

2024-01-23T12:22

2024-01-23T12:22

2024-01-23T12:37

польша

россия

европейский суд по правам человека (еспч)

ту-154

в мире

дмитрий песков

катастрофа польского самолета под смоленском

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МОСКВА, 23 янв - РИА Новости. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, комментируя информацию об отказе Польши от иска в ЕСПЧ по смоленской авиакатастрофе, заявил, что надо ознакомиться с официальной информацией, Россия всегда была против политизации этой аварии.Ранее Польша официально отказалась от подачи иска против России в Европейский суд по правам человека по делу об авиакатастрофе под Смоленском в 2010 году, следует из заявления МИД республики."Мы не знаем, мы действительно видели такие сообщения, здесь нужно будет ознакомиться с официальной информацией", - сказал Песков, отвечая на вопрос, удовлетворены ли в Кремле итогом многолетних разбирательств в трагедии.Он уточнил, что не стал бы пока давать официальных оценок, но позиция Кремля хорошо известна, хороши известны также причины этой трагической авиакатастрофы. "Ни для кого не секрет, мы всегда были против того, чтобы политизировать эту страшную аварию, которая унесла столько жизней. И хотелось бы, чтобы эта страница была перевернута. Надеемся, что так оно со временем и будет, и что здравый смысл все-таки возобладает", - добавил пресс-секретарь российского лидера.В октябре 2023 года прежний министр иностранных дел Збигнев Рау подписал соглашение с юридической конторой Бена Эммерсона, которая должна была подготовить иск в ЕСПЧ. Стоимость составила почти 1 миллион злотых (250 тысяч долларов). Польша намеревалась призвать РФ к ответственности за якобы нарушения прав человека в связи с авиационным происшествием 10 апреля 2010 года в Смоленске и принять во внимание, среди прочего, утверждения о нарушении 2 статьи Европейской конвенции по правам человека, касающейся права на жизнь, а также якобы нарушения прав семей жертв.Польский "борт №1" Ту-154 потерпел крушение при заходе на посадку в аэропорту "Смоленск-Северный" 10 апреля 2010 года. Погибли 96 человек, в том числе глава государства Лех Качиньский с супругой, известные политики и военные деятели.Через год после трагедии Межгосударственный авиационный комитет (МАК) объявил по итогам расследования, что непосредственной причиной крушения стало решение экипажа не уходить на запасной аэродром в условиях тумана, а системными причинами - недостатки в подготовке летчиков президентского отряда.Первая польская комиссия под руководством экс-главы МВД Ежи Миллера тогда пришла к аналогичным выводам, назвав причиной катастрофы снижение самолета ниже дозволенного минимума в условиях тумана. Пришедшая в 2015 году к власти в Польше партия "Право и справедливость" не согласились с отчетом МАК и выводами комиссии Миллера и решила создать вторую комиссию, которая работала несколько лет.Новый министр национальной обороны Польши Владислав Косиняк-Камыш распорядился ликвидировать комиссию по повторному расследованию смоленской авиакатастрофы. Во время своей работы, которая так и не была закончена, комиссия предоставила несколько докладов, основанных на экспертизах исследователей из различных стран. Выводы каждый раз делались разные – от вины российских авиадиспетчеров до взрыва бомбы на борту самолета. Польские власти откажутся от версий о вине России в катастрофе правительственного Ту-154, заявлял глава МВД Польши.

https://ria.ru/20231219/polsha-1916612759.html

https://ria.ru/20231215/aviakatastrofa-1916072801.html

https://ria.ru/20231215/aviakatastrofa-1916120418.html

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Кирилл Волков

польша, россия, европейский суд по правам человека (еспч), ту-154, в мире, дмитрий песков, катастрофа польского самолета под смоленском